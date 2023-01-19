Начальник Генштаба ВС Польши: Украине не хватит ресурсов для противостояния России

(...) секрет заключается в том, что это не только военный вопрос. Мы должны смотреть также с финансовой перспективы, экономической, политической, демографической, социальной. С финансовой точки зрения все выглядит не так хорошо. У России по-прежнему есть средства на войну

Война на Украине - это не только боевые действия на поле боя, но и столкновение экономик двух стран, их ресурсов. Спустя год Россия по-прежнему располагает гораздо большими возможностями, чем Украина, заявил польский генерал Раймунд Анджейчак.Начальник Генштаба ВС Польши, отвечая на вопрос о перспективах противостояния России и Украины заявил, что на сегодняшний день Россия по-прежнему располагает гораздо большими ресурсами для ведения войны, чем Украина. И это несмотря на то, что за спиной Киева стоит весь Запад во главе с США и оказывает ему всестороннюю поддержку, снабжая оружием и техникой. По его словам, ситуация на фронте не отражает всей картины происходящего, это только поверхность. Чтобы говорить о каких-то перспективах, нужно знать и другие аспекты. А вот учитывая их, у Украины не все так радужно, как считают на Западе.- заявил генерал добавив, что сейчас идет война на истощение ресурсов, а их у России гораздо больше, чем у Украины. Москва теряет в год 5% ВВП, Киев - 30-40%.Для примера он привел некие подсчеты, согласно которым до начала спецоперации у России было 600 млрд. долларов резерва, Запад заморозил 300, осталось еще столько же, этого хватит на три года войны, один уже прошел. Да и личным составом и техникой у России никаких проблем нет и не предвидится. Мощная промышленность и более 140 млн. населения позволяют России производить необходимые вооружения и при необходимости мобилизовать нужное количество военнослужащих.Украине может не хватить ресурсов для противостояния России, подвел итог генерал.