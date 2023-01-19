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Начальник Генштаба ВС Польши: Украине не хватит ресурсов для противостояния России

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Начальник Генштаба ВС Польши: Украине не хватит ресурсов для противостояния России

Война на Украине - это не только боевые действия на поле боя, но и столкновение экономик двух стран, их ресурсов. Спустя год Россия по-прежнему располагает гораздо большими возможностями, чем Украина, заявил польский генерал Раймунд Анджейчак.


Начальник Генштаба ВС Польши, отвечая на вопрос о перспективах противостояния России и Украины заявил, что на сегодняшний день Россия по-прежнему располагает гораздо большими ресурсами для ведения войны, чем Украина. И это несмотря на то, что за спиной Киева стоит весь Запад во главе с США и оказывает ему всестороннюю поддержку, снабжая оружием и техникой. По его словам, ситуация на фронте не отражает всей картины происходящего, это только поверхность. Чтобы говорить о каких-то перспективах, нужно знать и другие аспекты. А вот учитывая их, у Украины не все так радужно, как считают на Западе.

(...) секрет заключается в том, что это не только военный вопрос. Мы должны смотреть также с финансовой перспективы, экономической, политической, демографической, социальной. С финансовой точки зрения все выглядит не так хорошо. У России по-прежнему есть средства на войну

- заявил генерал добавив, что сейчас идет война на истощение ресурсов, а их у России гораздо больше, чем у Украины. Москва теряет в год 5% ВВП, Киев - 30-40%.

Для примера он привел некие подсчеты, согласно которым до начала спецоперации у России было 600 млрд. долларов резерва, Запад заморозил 300, осталось еще столько же, этого хватит на три года войны, один уже прошел. Да и личным составом и техникой у России никаких проблем нет и не предвидится. Мощная промышленность и более 140 млн. населения позволяют России производить необходимые вооружения и при необходимости мобилизовать нужное количество военнослужащих.

Украине может не хватить ресурсов для противостояния России, подвел итог генерал.
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:42
    +3
    По молодости, наверное, в Москве получал дополнительное военное образование, сечет, что к чему и по чём, прикинул к носу.
    1. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 14:55
      +5
      Цитата: Uprun
      наверное, в Москве получал дополнительное военное образование

      Нет, он 1967 г. рождения.
      Он выпускник Военной академии бронетанковых войск в Познани (1991)[

      Но то, что получил военное образование до 1991 г., о многом говорит.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: 16112014nk
        Цитата: Uprun
        наверное, в Москве получал дополнительное военное образование

        Нет, он 1967 г. рождения.
        Он выпускник Военной академии бронетанковых войск в Познани (1991)[

        Но то, что получил военное образование до 1991 г., о многом говорит.

        А его преподаватели из Познани где учились? Всё равно школа советская. Если они у нас учились, так по определению они не могли его учить "НАТОвским стандартам ведения танковой войны".

        Такая, может быть, и не совсем корректная, аналогия с фигурным катанием.
        Кто знал о китайских фигуристах, пока в 90-х от безденежья здесь туда русские тренеры не потянулись?
        Как ни займут наши 2-3-е место - посмотришь, кому проиграли (канадцы, французы, ещё бог знает, кому) - тренеры наши.
        О них, о тренерах, конечно, отдельный разговор, но 45 лет весь соцлагерь и "страны, вставшие на путь прогрессивного развития" мы учили и в военных, и в гражданских ВУЗах.

        Выучили, на свою голову...
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:55
    +5
    Спустя год Россия по-прежнему располагает гораздо большими возможностями, чем Украина, заявил польский генерал Раймунд Анджейчак.
    Генерала следует немного поправить. Все возможности Украины - это подаяния извне. Судя по информации, только иностранные боеприпасы, используемые Украиной составляют чуть ли не половину от общего числа. Как только помощь остановится(теоретически), Украине кирдык пришёл бы неминуемо.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:15
      +1
      Цитата: Tagan
      Генерала следует немного поправить. Все возможности Украины - это подаяния извне.

      Страна - банкрот, есть только пушечное мясо, которое живет только на подаяния запада.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: Tagan
      Как только помощь остановится(теоретически), Украине кирдык пришёл бы неминуемо.

      Есть и практические варианты.
      Вариант 1 - Западу нечем будет помогать. Вариант так себе... Слишком уж много там всего. Я не говорю, что он невозможен, но это долгий и кровавый вариант - вышибать "под ноль" всё, что есть у "коллективного Запада".
      Вариант 2 - они поймут, что это бесполезные вложения, ненужная трата денег. С точки зрения элементарного подсчёта на калькуляторе вариант более реальный, но, учитывая их мозги и отказ понимать очевидное, не реализуемый практически. С настойчивостью барана будут бить лбом в ворота. Русофобия сильнее калькулятора. Тем более, что мы рассчитываем на свои ресурсы, а они на печатный станок в ФРС.
  3. Sniper
    Sniper Сегодня, 14:56
    +1
    Мистер очевидность.. этот польский генерал)
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:00
    +2
    Украине может не хватить ресурсов для противостояния России
     В какой-то момент,те кто поставляет вооружение,все таки потребуют расчёта от Украины, а денег нет? И по ходу день расчёта близок?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: kor1vet1974
      ,все таки потребуют расчёта от Украины, а денег нет? И по ходу день расчёта близок?

      Запад это знает, они понимают, что им не вернут средства вложенные в войну, но "отморозить уши на зло России" превыше всего. Хотя поляки получат свою "пайку" в виде Восточных Кресов, а остальные "простят" убытки.
    2. MstislavHrabr
      MstislavHrabr Сегодня, 15:50
      +1
      Американцы изначально планировали отдать РФ Украину, но только после того как выкачают из неё все ресурсы и все заводы и интеллектуальная собственность будут принадлежать США. То что армия Украины не развалилась в первый месяц войны оказалось для них большим бонусом. Поэтому, первое, что нужно сделать - все финансовые операции произведенные на Украине после гос. переворота признать недействительными. Второе, на освобожденных территориях вошедших в состав РФ, потребовать от собственников до конца февраля подать заявление и оформить разрешение на ведение коммерческой и иной деятельности на территории РФ. Имущество юр. лиц не прошедших эту процедуру - конфисковать и национализировать. Третье - за содействие укронацистам, осуществляемое на освобожденных нами территориях имущество физ. лиц должно быть конфисковано и передано в фонд помощи пострадавшим от войны...
  5. Умальта
    Умальта Сегодня, 15:00
    +5
    "Москва теряет в год 5% ВВП, Киев - 30-40%". - не берусь судить сколько мы теряем, но то, что эти цифры "5%" явно завышены это точно. Плюс как сказал "темнейший" "Мы ещё и не начинали" - это точно! Вот только надоело ждать когда начнётся начало!?
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:04
      -1
      Цитата: Умальта
      Плюс как сказал "темнейший" "Мы ещё и не начинали" - это точно!

      Ужа давно все начали и давно все перепробовали. Назовите какое нибудь вооружение, которая Россия не применяла на Украине? Да практически всё! Кроме ЯО, конечно. И результат неутешителен - ничего мы не может поделать с хох-лами, не смотря на применение всего спектра своего оружия. Не хватает ни сил ни средств сдвинуть СВО с мертвой точки. Взятие городка величиной в 10 тыс жителей считать крупным успехом для второй армии мира смешно. Но, как это ни обидно, вторая армия мира ничего не может поделать и бьётся от бессилия лбом о бетонные стены.
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 15:11
    +1
    Если бы да кабы запад не вмешался в конфликт, он бы уже закончился. Но по какой-то причине этого они не хотят
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:41
    +1
    Главный ресурс везде и всегда - люди. А их уже точно не хватает.