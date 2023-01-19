Экс-главу «Нафтогаза» подозревают в многомиллионных хищениях

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили об имеющихся подозрениях в отношении бывшего главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.«Нафтогаз» является государственной компанией Украины, которая занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. Андрей Коболев возглавлял компанию в 2014-2021 годах.Сообщается, что Коболева подозревают в хищении почти 230 миллионов гривен.Согласно проведенному в НАБУ расследованию, в мае 2018 года экс-руководитель «Нафтогаза» премировал сам себя на сумму в 261 миллион гривен (примерно 10 млн долларов), для чего подписал незаконный приказ.Премия предполагалась как бонус за то, что «Нафтогазу» удалось выиграть дело в арбитражном суде Стокгольма связанное с российско-украинским газовым контрактом 2009 года. По нормативам Коболев мог получить премию, не превышающую 37,5 миллиона гривен, отмечают в НАБУ.Всего же бывший руководитель газовой компании незаконно получил в 2018 году за счёт компании более 229,25 млн гривен, считает следствие.Кроме того, за тот же выигрыш дела с Стокгольмском суде в 2017 году Коболев также получил премию в размере около 12,5 миллиона гривен.Андрей Коболев отреагировал на это сообщение, сказав, что был в курсе этого и считает себя невиновным.