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Экс-главу «Нафтогаза» подозревают в многомиллионных хищениях

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Экс-главу «Нафтогаза» подозревают в многомиллионных хищениях

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили об имеющихся подозрениях в отношении бывшего главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.


«Нафтогаз» является государственной компанией Украины, которая занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. Андрей Коболев возглавлял компанию в 2014-2021 годах.

Сообщается, что Коболева подозревают в хищении почти 230 миллионов гривен.

Согласно проведенному в НАБУ расследованию, в мае 2018 года экс-руководитель «Нафтогаза» премировал сам себя на сумму в 261 миллион гривен (примерно 10 млн долларов), для чего подписал незаконный приказ.

Премия предполагалась как бонус за то, что «Нафтогазу» удалось выиграть дело в арбитражном суде Стокгольма связанное с российско-украинским газовым контрактом 2009 года. По нормативам Коболев мог получить премию, не превышающую 37,5 миллиона гривен, отмечают в НАБУ.

Всего же бывший руководитель газовой компании незаконно получил в 2018 году за счёт компании более 229,25 млн гривен, считает следствие.

Кроме того, за тот же выигрыш дела с Стокгольмском суде в 2017 году Коболев также получил премию в размере около 12,5 миллиона гривен.

Андрей Коболев отреагировал на это сообщение, сказав, что был в курсе этого и считает себя невиновным.
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Использованы фотографии:
Википедия/Press Ofiice of Naftogaz
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7 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:52
    +2
    Коболева подозревают в хищении почти 230 миллионов гривен
     У трубы,да не напиться.. smile
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: parusnik
      У трубы,да не напиться..

      почти 230 миллионов гривен.

      Да не... Подержать взял, не видел же ни когда таких денег, а вернуть не успел... laughing
  2. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 16:56
    0
    Не хочется быть душнилой, но формально это не хищение. Хищение это воровство. А это совершенно вбелую чувак себе выписал премию, наверняка налоги с неё заплатил.
    Превышение полномочий - наверное. Незаконное обогащение - да, пожалуй. Но не хищение.
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 17:00
    +1
    ...А глаза на фото честные-честные... wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:02
    0
    Молодец,сколько денег спёр из бюджета Украины.Сколько БПЛА можно на эти деньги было бы купить и ещё кому-то денег попилить. bully
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 17:03
    +1
    примерно 10 млн долларов), для чего подписал незаконный приказ.

    Слабак
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 17:04
    +2
    Экс-главу «Нафтогаза» подозревают в многомиллионных хищениях

    Святая Джавелина! Да быть того не может что в Украине воруют!..