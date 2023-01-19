Военное обозрение
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Литовский генерал назвал причины, по которым Украина не получит много танков НАТО

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Литовский генерал назвал причины, по которым Украина не получит много танков НАТО

Похоже на то, что Запад окончательно преодолел очередное «табу» в плане поставок вооружения киевскому режиму. Уже целый ряд стран, являющихся членами Североатлантического альянса, заявили о готовности предоставить ВСУ танки натовского образца.


В частности, о намерении отправить Киеву 14 Challenger 2 заявили в Британии. Немецкие танки Leopard 2 собирается предоставить Украине Польша после получения соответствующего разрешения от Берлина. Впрочем, как недавно заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, согласие немцев может и не понадобиться.

К слову, и сама Германия не прочь «поделиться» с Киевом своими танками, но, как выразился канцлер Олаф Шольц, только после того, как США поставят Украине свои «Абрамсы».

Кроме того, о намерении передать ВСУ танки Leclerc заговорили во Франции.

В то же время, несмотря на готовность обеспечить ВСУ танками натовского образца, Запад не сможет сразу передать много своих боевых машин Киеву, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире радио LRT.

Со слов высокопоставленного военного, на то есть, как минимум, две причины.

Во-первых, украинские военные до сих пор не использовали на практике ни одной из вышеупомянутых машин. Следовательно, по мнению литовского генерала, сначала нужно обучить достаточное количество военнослужащих ВСУ, а уж потом передавать натовскую технику Украине.

Во-вторых, Рупшис подчеркнул, что у стран НАТО есть собственная оборонная стратегия. Следовательно, передавая часть своего тяжелого вооружения, участники блока идут на определенный риск, ослабляя свою оборону.

Исходя из этого, литовский генерал сомневается, что Украина может рассчитывать на получение в скором времени большого количества танков натовского образца.
Автор:
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11 комментариев
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  1. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:22
    +2
    Делает "отвод". Уже давно в гейропе обучают бандерлогов и на технике и на " патриотах". И не забываем, во время ВОВ, что и немцы на наших и наши на немецких, американских, английских, очень быстро обучались. И убеждён, что в штатах давно переучиваются лётчики с окраины. Нас из- за беззубой политики МИДа и лично Путина НИКТО в мире не боится. Бандерлогам дадут ВСЕ вооружение. Будут бить и по Крыму, в первую очередь, а потом и по остальной России.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 16:10
      0
      Судя по нашим успехам, там считают нашу армию слабой и неспособной вести наступление. Первоначальный бросок кобры обернулся для нас потерями по тылам. И чем дольше мы будем стоять, тем больше у них будет расти желание добить нас. Делать второй бросок руководство видимо опасается. Пропаганда окраины очень неплохо промыла мозги населению. В этом плане мы сильно проигрываем. Вроде осуждаем их но и тут же осуждаем кровавое Советское прошлое одновременно говоря о подвиге народа. Осуждаем десоветизацю там но все годы успешно проводили её у себя. Потом кто воюет там и тут? Работяги получившие повестки с обоих сторон. Заключённые. Их Кракен, наш Вагнер. А олигархи и высокие чиновники ведут себя одинаково там и тут. Там правда их поддерживает Запад и они орут за окраину. Но средства кажется на фронт не идут (а наоборот, набирает оборот бизнес от поставок на фронт). Дети и внуки не ведут батальоны в атаку. Арестович уже даже вроде как и уволился. Видимо пришла пора смазывать лыжи. Иные наши олигархи даже от российского гражданства отказались. И глядя на всё происходящее там конечно сильно подвержены соблазну столкнуть нас. И мы сами виноваты в том что даём им повод так думать. Можно конечно сказать что мы спасаем мир! Но уже многие приезжали с линии и наверно много рассказали о косяках там. У тех кто на линии настрой пока боевой. Но при саботаже сверху он может и поменяться. Людей страшно бесит бардак и полная неподготовленность. Ни горячей еды, ни согреться, ни помыться. Вроде мелочь. Но чем дольше будет идти операция тем больше будет вопросов.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:23
    0
    Зуб даю - сказал командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, по совместительству будущий командир дивизии, которую сам же и планирует развернуть у себя дома.
  3. MstislavHrabr
    MstislavHrabr Сегодня, 15:27
    +1
    Немцы не хотят давать танки т.к. боятся стать слабее поляков(у которых к ним есть претензии)...
  4. kit88
    kit88 Сегодня, 15:30
    +1
    "Литовский генерал" уже смешно звучит. Ну, максимум подполковник, глава ватаги лесных братьев.
    А по сути, к лету будут нам Натовские танки, а вскоре и ф-16 с а-10 прилетят.
    Допереговаривались и дожестодоброволились.
    А может только того и ждем, чтоб на полигон новые современные цели прибыли? Где еще так натренируешься в реальных боях сбивать ф-16 и взрывать Абрамса....
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    0
    Еще не кончился хлам предыдущий ,вроде МРАП и прочих тачанок . Не все выбрали еще советские БМП ,а очередь западных танков конечно придет . Как только ВСУ рванут с фронта от Славянска ,Западу нужен этот конфликт
  6. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:50
    0
    ...шел десятый год СВО...... официальный Вашингтон анонсировал передачу Украине боевых летающих тарелок... генштаб ВС РФ пообещал "перещелкать"....
  7. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 16:00
    +2
    Красиво гореть будут танки с крестами на борту...
    Один известный фюрер перед Курской битаой тоже считал, что несколько сотен танков с "кошачьими" названиями изменят ход войны.
    Что стало с теми танками и с тем фюрером, хорошо известно...
    Только они то ли не знают этого, то ли забыли
  8. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 16:21
    +1
    Все прекрасно понимают что Украина неплатежеспособна. Смысл отдавать ей дорогостоящую технику, за которую она не сможет расплатиться. Они и так жили в долг, на кредиты МВФ. И это удивительно. Украина богатая страна и банкрот в то же время.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 16:50
      0
      неплатежеспособна

      Так запад уже платежоспособность укроскакусов, как бы уже не интересует, им нужно мясо, которое будет воевать против нас, если надо будет, то как они говорили "до последнего украинца" ... Чтобы победить Россию они уже ни денег, ни оружия не будут считать...
      Тем более, что они уже говорят о планах уничтожения Русского мира, значит России...
    2. Керенский
      Керенский Сегодня, 16:54
      0
      А Внебюджетный фонд Мира в ЕС забыли? К карточками на танки туда стоят. Только он не резиновый.