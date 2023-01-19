Литовский генерал назвал причины, по которым Украина не получит много танков НАТО

Похоже на то, что Запад окончательно преодолел очередное «табу» в плане поставок вооружения киевскому режиму. Уже целый ряд стран, являющихся членами Североатлантического альянса, заявили о готовности предоставить ВСУ танки натовского образца.
В частности, о намерении отправить Киеву 14 Challenger 2 заявили в Британии. Немецкие танки Leopard 2 собирается предоставить Украине Польша после получения соответствующего разрешения от Берлина. Впрочем, как недавно заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, согласие немцев может и не понадобиться.
К слову, и сама Германия не прочь «поделиться» с Киевом своими танками, но, как выразился канцлер Олаф Шольц, только после того, как США поставят Украине свои «Абрамсы».
Кроме того, о намерении передать ВСУ танки Leclerc заговорили во Франции.
В то же время, несмотря на готовность обеспечить ВСУ танками натовского образца, Запад не сможет сразу передать много своих боевых машин Киеву, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире радио LRT.
Со слов высокопоставленного военного, на то есть, как минимум, две причины.
Во-первых, украинские военные до сих пор не использовали на практике ни одной из вышеупомянутых машин. Следовательно, по мнению литовского генерала, сначала нужно обучить достаточное количество военнослужащих ВСУ, а уж потом передавать натовскую технику Украине.
Во-вторых, Рупшис подчеркнул, что у стран НАТО есть собственная оборонная стратегия. Следовательно, передавая часть своего тяжелого вооружения, участники блока идут на определенный риск, ослабляя свою оборону.
Исходя из этого, литовский генерал сомневается, что Украина может рассчитывать на получение в скором времени большого количества танков натовского образца.