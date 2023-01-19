Украинское правительство призвало западных партнеров как можно скорее предоставить ВСУ танки

Украинский министр обороны Алексей Резников совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выступили с обращением к западным партерам с призывом о предоставлении ВСУ танков.
По словам представителей украинского правительства, в настоящее время существует угроза нового полномасштабного наступления российской армии. Резников и Кулеба также пообещали, что украинские вооруженные силы будут использовать полученные от Запада танки исключительно на международно признанной территории, которую Украина считает своей, и не будет вторгаться в Россию.
В обращении украинских министров к западным партнерам подчеркивается, что Россия обладает значительным преимуществом в количестве войск, вооружений и военной техники, пользуясь чем продолжает наступление на восточном участке линии фронта на Украине. К тому же, в настоящее время высока вероятность нового широкомасштабного наступления сил российской армии.
Украинские власти обратились к правительствам государств, в распоряжении которых имеются немецкие танки Leopard 2, с просьбой скорейших поставок этой техники в ВСУ.
Однако, правительство ФРГ не спешит передавать Киеву имеющиеся на вооружении Бундесвера танки Leopard 2 и заявляет о готовности сделать это только в случае отправки Вашингтоном на Украину американских танков Abrams. Таким способом немецкие власти пытаются достигнуть коллективного решения этого вопроса.