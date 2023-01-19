Военное обозрение
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Украинское правительство призвало западных партнеров как можно скорее предоставить ВСУ танки

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Украинское правительство призвало западных партнеров как можно скорее предоставить ВСУ танки

Украинский министр обороны Алексей Резников совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выступили с обращением к западным партерам с призывом о предоставлении ВСУ танков.


По словам представителей украинского правительства, в настоящее время существует угроза нового полномасштабного наступления российской армии. Резников и Кулеба также пообещали, что украинские вооруженные силы будут использовать полученные от Запада танки исключительно на международно признанной территории, которую Украина считает своей, и не будет вторгаться в Россию.

В обращении украинских министров к западным партнерам подчеркивается, что Россия обладает значительным преимуществом в количестве войск, вооружений и военной техники, пользуясь чем продолжает наступление на восточном участке линии фронта на Украине. К тому же, в настоящее время высока вероятность нового широкомасштабного наступления сил российской армии.

Украинские власти обратились к правительствам государств, в распоряжении которых имеются немецкие танки Leopard 2, с просьбой скорейших поставок этой техники в ВСУ.

Однако, правительство ФРГ не спешит передавать Киеву имеющиеся на вооружении Бундесвера танки Leopard 2 и заявляет о готовности сделать это только в случае отправки Вашингтоном на Украину американских танков Abrams. Таким способом немецкие власти пытаются достигнуть коллективного решения этого вопроса.
Автор:
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    0
    Что там шмольц о себе возомнил, ставит хехемону условия, холопам слово не давали, а на барский каравай рот не разевай, выбьют твои, у меня покупать будешь, все дешевле чем самому производить будет в 2024 г.
  2. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:28
    0
    Однако, правительство ФРГ не спешит передавать Киеву имеющиеся на вооружении Бундесвера танки Leopard 2 и заявляет о готовности сделать это только в случае отправки Вашингтоном на Украину американских танков Abrams. Таким способом немецкие власти пытаются достигнуть коллективного решения этого вопроса.

    Ну хорошо, поставят они танки в Украину, ну и что дальше ? Сколько времени понадобиться, что бы обучить наводчиков, командиров, механиков ? В конце концов, тактике применения ? Это не автомат Калашникова, тем более как показала практика, западная техника в руках индейца..... hi
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:23
      0
      Помнится шумеры ссались как расхваливали джевелины и што всех победят как обзаведутся. Нешмога, потом облизывались на гаубицы, опять облом. Теперь танки. Чтото мне подсказывает что опять обломинго прилетит. И вопрос, а на что потом то облизыватся будут? Авики в степях плохо передвигаются, а круче уже и нет ничего у запада.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:38
    0
    Хорошая фотка для иллюстрации новости. Прям чистый Тигр. Сразу становится показательно ясно, против кого мы боремся, и кто хочет нас уничтожить...
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:46
    0
    украинские вооруженные силы будут использовать полученные от Запада танки исключительно на международно признанной территории, которую Украина считает своей, и не будет вторгаться в Россию.


    Вот Свиньи - а как Стрелять по областям России М777 калибром ??? am
    Уничтожить Нацизм - ЭТО СВЯТО!
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:19
    0
    Тут в гардиан вышла статейка от лица якобы шумерских танкистов, устали хлопцы на всяком мусоре воевать. Требують западные челенджеры. К вопросу, члененджеров у бритов современных мало, но есть те что перед отправкой в утиль стоят в отстойнике. И даже затрудняюсь ванганвать, какие же отправят)))