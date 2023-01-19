«Россия и Путин есть, и будут»: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в Давосе

Пoнятно, что и Россия, и Путин - это и для нынешней Украины, и для Зеленскoго (...) большая проблема. Понятнo, что чисто психологически господин Зеленский предпoчитал бы, чтобы ни России, ни Путина не былo (...) чем раньше Зеленский осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина

Россия и ее президент Владимир Путин существуют, и чем быстрее Зеленский и вся Украина это осознают, тем будет лучше для них. В Кремле прокомментировали заявление украинского президента, сделанное на экономическом форуме в Давосе.Зеленский явно идет в разнос, последние события на линии соприкосновения, да и в мире, не добавляют душевного здоровья украинскому президенту, уже год живущему в режиме постоянного стресса. Вот и на форуме в Давосе Зеленский сделал весьма неоднозначное заявление, вызвавшее недоумение у многих западных политиков. Отвечая на вопрос о возможных контактах с российским лидером, он вдруг усомнился в существовании Путина. Дальнейшие слова о якобы применении Путиным хромакея также позволяют усомниться в наличии адекватности у Зеленского.В Кремле на это заявление отреагировали и прокомментировали. По словам Дмитрия Пескова, и Зеленскому и его окружению давно пора привыкнуть, что Россия и Путин существуют и чем раньше в Киеве это поймут и признают, там будет лучше для них. В то же время пресс-секретарь Путина признал, что факт существования Путина является для украинского президента проблемой и Зеленский хотел бы, что бы этого не было.- добавил Песков.От себя добавим, что Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и не решает, когда и как будут проходить переговоры России и Украины, за него это сделают его хозяева из Вашингтона. К тому же он патологический трус и даже если бы была возможность провести встречу с Путиным, на нее он не поехал бы, по крайней мере в одиночку.