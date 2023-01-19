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«Россия и Путин есть, и будут»: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в Давосе

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«Россия и Путин есть, и будут»: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в Давосе

Россия и ее президент Владимир Путин существуют, и чем быстрее Зеленский и вся Украина это осознают, тем будет лучше для них. В Кремле прокомментировали заявление украинского президента, сделанное на экономическом форуме в Давосе.


Зеленский явно идет в разнос, последние события на линии соприкосновения, да и в мире, не добавляют душевного здоровья украинскому президенту, уже год живущему в режиме постоянного стресса. Вот и на форуме в Давосе Зеленский сделал весьма неоднозначное заявление, вызвавшее недоумение у многих западных политиков. Отвечая на вопрос о возможных контактах с российским лидером, он вдруг усомнился в существовании Путина. Дальнейшие слова о якобы применении Путиным хромакея также позволяют усомниться в наличии адекватности у Зеленского.

В Кремле на это заявление отреагировали и прокомментировали. По словам Дмитрия Пескова, и Зеленскому и его окружению давно пора привыкнуть, что Россия и Путин существуют и чем раньше в Киеве это поймут и признают, там будет лучше для них. В то же время пресс-секретарь Путина признал, что факт существования Путина является для украинского президента проблемой и Зеленский хотел бы, что бы этого не было.

Пoнятно, что и Россия, и Путин - это и для нынешней Украины, и для Зеленскoго (...) большая проблема. Понятнo, что чисто психологически господин Зеленский предпoчитал бы, чтобы ни России, ни Путина не былo (...) чем раньше Зеленский осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина

- добавил Песков.

От себя добавим, что Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и не решает, когда и как будут проходить переговоры России и Украины, за него это сделают его хозяева из Вашингтона. К тому же он патологический трус и даже если бы была возможность провести встречу с Путиным, на нее он не поехал бы, по крайней мере в одиночку.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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50 комментариев
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  1. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 15:20
    +9
    Только вот почему зеля катается на ЛБС а наш ВГК ни ногой?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:29
      +10
      А что, Сталин в ВОВ мотался по фронтам? Есть кому, за это и довольствие получают. Дешевый пиар в бронелифчике для "дешевок" .
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:36
        +8
        «Россия и Путин есть и будут»: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в Давосе
        короче...всё- тлен,Путин-вечен. ( сарказм)
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:50
          0
          Эх, коллега, если бы это было так..........
        2. фа2998
          фа2998 Сегодня, 16:41
          0
          Цитата: Аэродромный
          «Россия и Путин есть и будут»: Дмитрий Песков прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в Давосе
          короче...всё- тлен,Путин-вечен. ( сарказм)

          А можно встречный вопрос---А если Путина не будет,то и России не будет?? what recourse
        3. Mishka78
          Mishka78 Сегодня, 17:09
          0
          Цитата: Аэродромный
          Путин-вечен.

          Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! (с)
      2. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 15:45
        +10
        А что, Сталин в ВОВ мотался по фронтам?
         Вы не поверите, не то что бы мотался, но ездил, посещал..Только естественно, в "Правде" об этом не писали..во избежания, как сейчас говорят "терактов"..Да и немецкая пресса, о посещениях Гитлера фронта,тож старалась не сообщать..
      3. Проксима
        Проксима Сегодня, 15:45
        +7
        Цитата: Uprun
        А что, Сталин в ВОВ мотался по фронтам? Есть кому, за это и довольствие получают. Дешевый пиар в бронелифчике для "дешевок" .

        Вообще-то "мотался", по крайней мере, это несколько раз было. Изучите материалы по этому поводу. Единственно, что Иосиф Виссарионович там не пиарился и не делал развернутых пресс-конференций.
      4. solar
        solar Сегодня, 17:05
        0
        Сталин в ВОВ мотался по фронтам?

        Не мотался, но и не избегал.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:42
      +5
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Только вот почему зеля катается на ЛБС а наш ВГК ни ногой?


      Потому что Зеленский не сомневается в любезности и непорочности наших намерений, благородности в ходе СВО и понимает что его даже после всех совершенных им преступлений не тронут.Что само по себе не нормально.Потому что если проводить СВО по уму,то надо было в первый же день ударить по Банковой с нарконаполеоном,по Генштабу ВСУ и в течении недели перебить все мосты через Днепр.А так уже целый год из пустого в порожнее.И так можно годами.
      1. solar
        solar Сегодня, 17:06
        0
        надо было в первый же день ударить по Банковой с нарконаполеоном,по Генштабу ВСУ

        А они там прям все сидели и ждали
    3. vmo
      vmo Сегодня, 15:45
      -2
      Ну не все идиоты как этот наркоман, а под кайфом ещё не то отчебучишь.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 17:09
        0
        Цитата: vmo
        Ну не все идиоты как этот наркоман

        Врач психиатор пациенту после беседы - У Вас намечается прогресс в лечении ! Пациент - Это Вы называете прогресс !? Еще на той неделе я был Наполеоном !!! А теперь я НИКТО !!!! Нормальным людям сложно комментировать высказывания наркомана , поэтому предлагаю просто промолчать. hi
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:22
      -3
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Только вот почему зеля катается на ЛБС а наш ВГК ни ногой?

      Байку про неуловимого Джо знаете? Есть конечно вопрос, а был ли мальчик? А Нашим правителям по статусу не положено. Вот когда Зеля дорастет до Путина таки да. А пока удельный князёк решил стать правителем вселенной. Не ну чисто поржать, если бы люди не гибли
    5. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 16:50
      -1
      Потому что от Зели ваабще ничего не зависит. Зашибите его, и политика Украины не поменяется ни на йёту, нового клоуна в колготках назаначат, стучать членом по украинскому роялю. .
    6. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: Комиссар_Вольф
      Только вот почему зеля катается на ЛБС а наш ВГК ни ногой?

      Зеленский - расходник. А наш ВГК - один такой. Не имеем права рисковать. Поэтому только карантин, сотрудники ФСО, стол для конференций не менее 10-ти метров длиной и никаких политических дебатов со всякими там...
  2. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:21
    +5
    Зачем вообще было комментировать вот этот бред зеленского,который сам любит пресловутый хромакей ?Излюбленная практика негодяев-самим грешить и обвинять в этом других,что и сделал зеленский. hiВот прокомментировать заявления Байдена,Шольца-Песков не может?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:22
    +15
    Песков снизошел до комментирования бреда сьехавшего с катушек наркомана.Путин не вечен,как и любой человек.А вот Государство наше есть и будпт..
    1. Amper
      Amper Сегодня, 15:33
      -11
      Есть мнение:....Коллективному Западу, который за 10 месяцев СВО удостоверился, что за душёнкой коллективного ПуКо нет ничего, теперь нужна вся Россия и он придёт за ней уже в этом году belay
      Готовится большой и кровавый делёж России,
      по пастям партнёров ПуКо уже текут не слюни, а реки вожделения. Но ПуКо будет уважать партнёров и сливать им Россию до полного своего обос......мса, до тех пор пока народ не увидит, что коллективного ПуКо нет, там одна труха, гниль и множество израильских паспортов у его коллег типа Лавров и его израильских родственников. fellow ... Эта картина народ совсем не порадует, но делать нечего уже, да и нечем. Занавес crying Апрель-июнь 2023г. hi
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 15:40
        +5
        Amper (Влад) Сегодня, 15:33 Новый
        0

        Есть мнение:...... Занавес crying Апрель-июнь 2023г. hi
        вы главное,свои прогнозы в августе 2023 не поменяйте,как несбывшиеся...много на ВО вангующих было,ни один не угадал! hi Занавес он такой,многие Русь хоронили,но ни один не дожил до ее похорон! hi
      2. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: Amper
        и он придёт за ней уже в этом году

        "Каждые 100 лет Европа объединяется против русских для того,
        чтобы получить от них люлей и успокоиться ещё на 100 лет."
      3. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:41
        +1
        Достойный ципошный комментарий....., давно не читал, что-то подобного, Браво! Гривну сегодня отработал.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 15:59
          +2
          Цитата: Uprun
          Достойный ципошный комментарий....., давно не читал, что-то подобного, Браво! Гривну сегодня отработал.

          Ну разве только поржать... Я бы за этот клинический бред и половник кизяка не заплатил. Разучились что ли работать? Это какой-то новичок. Опытные кадры, видать, уже на фронте (похватали на улицах когда на работу шли :)))
          Вот теперь такое полуграмотное дерьмо и шляется по сайтам, пишет всякую лабуду...
      4. Lako
        Lako Сегодня, 16:08
        -4
        Похоже вы с Зелей одну и ту же дурь курите. Что за Зелье, я тоже хочу попробовать.
      5. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 16:24
        0
        Цитата: Amper
        Апрель-июнь 2023г

        А обосновать сможете? Почему не Апрель-июнь 2024-го?
      6. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:32
        -1
        Цитата: Amper
        Есть мнение:....Коллективному Западу, который за 10 месяцев СВО удостоверился, что за душёнкой коллективного ПуКо нет ничего

        Есть альтернативное мнение. За 10 месяцев коллективный запад тупа обломался и "золотой миллиард" гибнет потихонечку под видом диких гусей. А могли бы жить. Делать то что хорошо умеют. Продавать хорошую жизнь и права человека.
      7. Братков Олег
        Братков Олег Сегодня, 16:54
        +1
        Пока вы будете делить Россию, от Украины ничего не останется.
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А вот Государство наше есть и будет..

      ...есть... yes
      Знаете разницу между родиной (страной) и государством по Задорнову?
      Родина - мать наша! Государство - мать вашу!
      Цитата: dmi.pris1
      Путин не вечен, как и любой человек.

      А некто Володин сказал:

      * * *
      Теперь другой вопрос:
      Будет ли Россия без Путина?! Та Россия, которую создала команда ЕБН и которую передали команде Путина?!
      * * *
      А Зеленский с его мнением не столь важен, как его пиарят.
      Важнее, что будем делать мы, если Запад предпримет гипотетически несбыточные решения и станет заваливать Украину оружием, способным наносить поражение ДАЛЕКО от Украины?
      * * *
      А у нас только теоретическая стратегия, которая затянет СВО на года.
      * * *
      Если Россия так решила - не применять ТЯО, то почему всякая шваль ходит в прифронтовой полосе не нагибаясь?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    +4
    Комментировать высказывание зели - это область психиатрии, не думаю, что у Пескова есть соответствующий диплом.
  5. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 15:32
    +2
    Укро фюрер попутал в угаре,думал что спит и высказывает свои мечты.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:38
    +2
    позволяют усомниться в наличии адекватности у Зеленского.

    Кокаин дарит ощущение всесилия. В то же время действие наркотического вещества может проявляться в повышенной немотивированной агрессивности. Наркоман теряет способность адекватно оценивать ситуацию и свои возможности, в результате чего может попасть в неприятные ситуации.
    Кокаин нарушает работу нейротрансмиттеров, из-за чего начинаются проблемы с функционированием нейронов, вплоть до их разрушения.
    «Зеленый кокаин» — это наркотик в первозданном виде (листья коки).
    В чистом виде бывает, так называемый «колумбийский кокс»
    «Cocaine Drink» — не так давно стал популярным своеобразный энергетический напиток, эффект от которого не проходит в течение суток. Но человека с заболеванием сердечно-сосудистой системы даже один глоток этого напитка может убить.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:40
    +2
    Цитата: Комиссар_Вольф
    Только вот почему зеля катается на ЛБС а наш ВГК ни ногой?

    И что, на той "ЛБС", где был Зеля, стреляли?
    Удивляюсь, что у вас не возник вопрос, почему Путин не ходит в штыковую атаку.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:40
    +1
    Да нет уже на карте третьего квартала 2023 года государства Украина, там же и Зеленский.
  9. vmo
    vmo Сегодня, 15:40
    +1
    Это ждет всех наркоманов, особенно ,таких глупых как земля.
  10. Эдик
    Эдик Сегодня, 15:41
    +1
    Ох Зеля,ох и подпевала штатовская!
    «Европейский парламент одобрил резолюцию за создание трибунала для высшего руководства РФ» — сообщает немецкое издание Deutsche Welle
  11. сталевар
    сталевар Сегодня, 15:48
    +4
    Россия это в точку. А вот Путину пора на пенсию. Он давно "фишку не рубит." Весь этот бардак на его совести!
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 15:55
      +8
      Цитата: сталевар
      Россия это в точку. А вот Путину пора на пенсию. Он давно "фишку не рубит." Весь этот бардак на его совести!


      Да ладно Вам. Ходит сам, говорит сам, с фантомами не здоровается. Что еще надо?
      1. сталевар
        сталевар Сегодня, 17:13
        0
        " Что еще надо?"
        Это сарказм или ваше точка мышления? Поясните, чтобы понять ваш уровень образования.
  12. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:49
    +2
    Пoнятно, что и Россия, и Путин - это и для нынешней Украины, и для Зеленскoго (...) большая проблема. Понятнo, что чисто психологически господин Зеленский предпoчитал бы, чтобы ни России, ни Путина не былo (...) чем раньше Зеленский осознает, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина


    наверно единственное приличное пояснение Пескова
  13. vmo
    vmo Сегодня, 15:50
    0
    Кто-то должен быть умнее!!!! И адекватность с здесь на лицо.
  14. kit88
    kit88 Сегодня, 15:51
    +2
    К тому же он патологический трус и даже если бы была возможность провести встречу с Путиным, на нее он не поехал бы

    С чего такое мнение?
    Вот Саакашвили, тот да, трус, все видели.
    А этот не сбежал ни в Польшу, ни в Канаду. Сидит там где ему велели. Играет свою роль.
    Клоун он правда неплохой.
    А следовательно встречаться ВВП с этим артистом не надо. Он будет вести себя на встрече не как политик, а как артист. Все же помнят его кривляния во время речи ВВП. А на личной встрече кривляний будет в сотню раз больше. И зачем ВВП этот КВН? ВВП не КВН-щик, ВВП боец, может и через бедро кинуть.
    А лучше сразу на болевой и ручку в руки - подписывай, гад!
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 16:50
      0
      С чего такое мнение?
      Ну это просто Песков слегка проболтался, разгласил дсп
  15. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 15:52
    0
    Соглашусь с некоторыми комментаторами, что не стоит опускаться до уровня мракобесов, те в луну врезались и несут чушь, а наши: Песков, Захарова и другие высокопоставленные лица на перегонки спешат своё чувство юмора показать, а это того не стоит.
  16. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 15:54
    +1
    ______ жил, _______ жив, _________ будет жить.
    Попрошу заполнить анкету информацией на текущий момент.
    1. сталевар
      сталевар Сегодня, 17:17
      0
      "Попрошу заполнить анкету "
      Ленин-Сталин жив, Ленин-Сталин будут жить!
      А теперь вы сами эту анкету заполните. Так чтобы подтвердить, ваш уровень образования.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:56
    0
    Песков наверно вспомнил Маяковского. Есть у него стихи "Смерть – не сметь!"
  18. Vdi73
    Vdi73 Сегодня, 15:56
    0
    Не много внимания висильнику зеледурку,ему просто нужно дать понять что он смертник закончит на висилице или как бандера,если свои не прибьют или от наркоты не сдохнет.
  19. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 16:05
    0
    "не добавляет душевного здоровья" особенно если "дурь" употреблять..
    Я как любопытная кошка, хочу спросить : если Путина не существует тогда у нас массовая галлюцинация всем надо к специалисту.
    Во фармкомпании обогатятся, это круче чем лекарство от КОВИД, его называют далеко не всем и есть которые вообще не болеют Знаю девочку, прошла "красную зону"и не чиха ничего.
    А Путин видели и слышали все.
    Жалею, что не фармкомпании работаю : там все мигом обогатятся
  20. Алексей Крекотнев
    Алексей Крекотнев Сегодня, 16:27
    0
    Мне только кажется, что к ВВП не придёт столько народу, сколько пришло проститься с Вахо-Бубой?
    1. сталевар
      сталевар Сегодня, 17:20
      0
      "что к ВВП не придёт столько народу,"
      Напрасно вы так думаете. Путина поддерживают 15-20% населения минимум. Вот и считайте.