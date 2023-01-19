«Газпром» сообщил о сокращении объёмов транзита газа через территорию Украины

ПАО «Газпром» сообщил о сокращении поставок газа через территорию Украины. Об этом рассказал журналистам один из представителей российского газового концерна. Причиной послужил отказ украинских властей прокачивать голубое топливо через газораспределительную станцию (ГРС) «Сохрановка», в результате чего транзит может снизиться на 23%.Подача природного газа на сегодняшний день через украинскую территорию производится посредством газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Благодаря этой газовой ветке российская компания прокачивает через соседнюю страну 25,1 млн кубометров голубого топлива в сутки – объём, подтверждённый Киевом по состоянию на 19 января, хотя ещё накануне эта цифра составляла 32,6 млн кубометров.Ранее сайт «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) предоставил информацию о том, что транзит газа сегодня будет примерно на уровне 24,4 млн мСтоит отметить, что «Суджа» служит единственным маршрутом поставок российского природного газа (ПГ) в страны Западной и Центральной Европы, поскольку прокачка по «Северному потоку – 1» была остановлена полностью. Поставки же по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» осуществляются для Турции, а также стран Южной и Юго-Восточной Европы (Испания, Португалия, Италия, Сербия, Черногория, Болгария, Греция).Напомним, что ещё в конце весны 2022-го года Киев принял решение о прекращении транзита ПГ в Европу через станцию «Сохрановка», мотивируя его тем, что форс-мажорные действия не позволяют компании [ОГТСУ] контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков», расположенную в ЛНР. Примечателен и тот факт, что российский газовый гигант счёл данное решение необоснованным, в то время как на предложение компании о переносе всех объёмов голубого топлива на крупнейшую ГИС «Суджа» в Курской области «Газпром» ответил отказом, сославшись на невозможность осуществления данного процесса из технологических соображений.