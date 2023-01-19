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«Газпром» сообщил о сокращении объёмов транзита газа через территорию Украины

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«Газпром» сообщил о сокращении объёмов транзита газа через территорию Украины

ПАО «Газпром» сообщил о сокращении поставок газа через территорию Украины. Об этом рассказал журналистам один из представителей российского газового концерна. Причиной послужил отказ украинских властей прокачивать голубое топливо через газораспределительную станцию (ГРС) «Сохрановка», в результате чего транзит может снизиться на 23%.


Подача природного газа на сегодняшний день через украинскую территорию производится посредством газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Благодаря этой газовой ветке российская компания прокачивает через соседнюю страну 25,1 млн кубометров голубого топлива в сутки – объём, подтверждённый Киевом по состоянию на 19 января, хотя ещё накануне эта цифра составляла 32,6 млн кубометров.

Ранее сайт «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) предоставил информацию о том, что транзит газа сегодня будет примерно на уровне 24,4 млн м3.

Стоит отметить, что «Суджа» служит единственным маршрутом поставок российского природного газа (ПГ) в страны Западной и Центральной Европы, поскольку прокачка по «Северному потоку – 1» была остановлена полностью. Поставки же по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» осуществляются для Турции, а также стран Южной и Юго-Восточной Европы (Испания, Португалия, Италия, Сербия, Черногория, Болгария, Греция).

Напомним, что ещё в конце весны 2022-го года Киев принял решение о прекращении транзита ПГ в Европу через станцию «Сохрановка», мотивируя его тем, что форс-мажорные действия не позволяют компании [ОГТСУ] контролировать пограничную компрессорную станцию «Новопсков», расположенную в ЛНР. Примечателен и тот факт, что российский газовый гигант счёл данное решение необоснованным, в то время как на предложение компании о переносе всех объёмов голубого топлива на крупнейшую ГИС «Суджа» в Курской области «Газпром» ответил отказом, сославшись на невозможность осуществления данного процесса из технологических соображений.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.gazprom.ru/
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34 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 18:49
    +19
    Война войной, а обед по расписанию. Воюем уже год, а газ они как получали, так и получают.(((
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 18:52
      +10
      Странная война! Чего удивляться то, вот если бы было наоборот, было бы интересно, а так, всё как в последние 40 лет, капитализм природу заменил........ request
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 19:31
        -2
        капитализм природу заменил

        Ну вот РФ нужны МРТ аппараты. Как их купить? Если ничего не продавать?
        А 140 млн населения не хватает всё производить.
        1. mongol9999
          mongol9999 Сегодня, 19:45
          0
          Как раз если ничего не продавать, то купить будет гораздо легче.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:52
      0
      Может всё-таки наконец -то совсем перекроют. И свет так и не вырубили до конца. Декоммунизацию нужно по полной проводить.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:07
      0
      Цитата: Alien From
      Война войной, а обед по расписанию.

      Война войной, а обед по распорядку". В армии есть распорядок, но не расписание.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 19:12
        +1
        ""Война войной, а обед по расписанию.

        Война войной, а обед по распорядку". В армии есть распорядок, но не расписание.""
        Это вы наверное коллегу выше процитировали, не моя фраза.....)
      2. mongol9999
        mongol9999 Сегодня, 19:46
        0
        Какая война- такое и расписание.

        Ккккккккккккккккк
    4. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 19:52
      0

      "Воюем уже год, а газ они как получали, так и получают"
      И не только газ.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:52
    +11
    Кому война, а кому бизнес РОДИМЫЙ. Все по Марксу про бизнес и 300%прибыли.
  3. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 18:54
    +1
    Когда отчитаться о помноженном на ноль транзите?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:36
      -2
      Цитата: Gvardeetz77
      Когда отчитаться о помноженном на ноль транзите?

      Нам, конечно, Украину не переплюнуть в искусстве пулять ракеты куда они сами хотят лететь, а не куда их отправили, но попробовать-то можно, чтобы "случайно" жахнула по трубе или по ГРП какой-нибудь?
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:55
    +2
    Все логично, западные маршруты поставки российского газа своим европейским потребителям сворачиваются. Все пойдет через турецкий хаб втридорога.
    1. Nicola
      Nicola Сегодня, 19:01
      0
      Вот и пусть втридорога берут.Или европейцев жалко ? Они против нас новейшие танки,супер мины и остальное,а у нас с европой
      1. Nicola
        Nicola Сегодня, 19:03
        +2
        бизнес.Что мешало с гитлером торговать ?Всё мутно,а мужики гибнут.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:04
      +3
      Привет Геннадий soldier
      Через Турцию, объем ограничен и там по контрактам, долгоиграющим.
      Гейропе запретили из России качать, добивают остатки, контракты с тех ещё времен.
      Понятно, эта песочница будет за полосатиками.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:53
        +1
        Цитата: rocket757
        Привет Геннадий soldier
        Через Турцию, объем ограничен и там по контрактам, долгоиграющим.
        Гейропе запретили из России качать, добивают остатки, контракты с тех ещё времен.
        Понятно, эта песочница будет за полосатиками.

        Привет, Виктор hi
        На газ из США Европа жить очевидно и сможет, но развивать промышленность вряд-ли no
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:16
      -2
      Интересно,когда Зе отдаст приказ закрыть поставки газа в Европу,сколько он проживёт?Супер Пумы то французские или он на них не летает.
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:58
    +8
    Не забываем, что газ Газпром не просто прокачивает - он еще и платит Украине за прокачку belay
    "Эта музыка будет вечной - если в ней заменить батарейку" (с) песня
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 19:56
      0
      Цитата: Корона без вируса
      не просто прокачивает - он еще и платит Украине за прокачку

      Не только газ. Уголь, металл и др.Воюем и торгуем. БРЕД.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:59
    +5
    Давно пора полностью перекрыть.
    Позор какой-то, мы платим врагу за транзит нашего газа.
    Они на эти деньги покупают оружие из которого убивают наших парней.
    Это и позор
    и предательство.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 19:05
      +7
      Позор какой-то, мы платим врагу за транзит нашего газа.

      Мы поставляем ресурсы тем, кто делает оружие против нас.
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 19:22
      +1
      Цитата: Ulan.1812

      Они на эти деньги покупают оружие из которого убивают наших парней.
      Это и позор
      и предательство.

      А мы на деньги за газ Т90 клепаем и ракеты, которыми убивают хххлов. И военнослужащим платим. Перекрыть дело хорошее, но для этого нужно полностью на другие рынки перестроится. СВО денег стоит. А они из воздуха не появляются.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:03
    +6
    Да-а-а-а, л-А-А-А-дна!!! А о том, что бы вообще прикрыть, подумать не судьба?! Ругаем амеров, что они во время второй мировой войны гитлеровской германии подшипники через Швецию и ГСМ через Румынию поставляли, а сам врагам напрямую газ поставляем и как достижение выдаем, что мол сократили!!! Может не на актерышек сра-н-ных внимание тратить, а на таких постовляльщитков?
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:07
    +5
    В принципе, Газпром продлит контракт с Украиной по транзиту газа .
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:13
    +3
    А газ идет, а газ идет И все мерцает и плывет За то, что ты в моей судьбе Спасибо, газ, тебе.... smile
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:20
    -1
    Плакальщики,поинтересуйтесь сколько Газпром заработал на поставках газа и сколько перечислил их в бюджет.Может поэтому у наших мобилизованных достойная зарплата и достойные страховые выплаты.С вас то чего возьмёшь?
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 19:43
      -1
      По этой логике явно недорабатывает Рособоронэкспорт. Только представьте сколько можно заработать, перечислить в бюджет и заплатить мобилизованным, если Украине продавать танки, ракеты и самолёты.
    2. mongol9999
      mongol9999 Сегодня, 19:50
      0
      Лучше не достойные выплаты погибающим нашим парням, а средние зарплаты после быстрой победы.
    3. valera75
      valera75 Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      Плакальщики,поинтересуйтесь сколько Газпром заработал на поставках газа и сколько перечислил их в бюджет.Может поэтому у наших мобилизованных достойная зарплата и достойные страховые выплаты.С вас то чего возьмёшь?

      С нас чего возьмёшь? А с нас(наших налогов) как раз одевали,обували,снабжали оружием и платили зарплату,льготные ипотеки военным,правда как видим большую часть разворовывали и распиливали на всяких концептах типа армат и су-57 в штучных вариантах с 2000 бородатых годов.И да,Газпром не самая крутая контора что отстёгивает в бюджет страны огромное бабло,нефтянка покруче.
  11. GEV67
    GEV67 Сегодня, 19:32
    0
    -олигархи крепко держат слуг народа....
  12. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:34
    -1
    Как не вспомнить народную американскую пословицу... "Ни чего личного, только бизнес."
  13. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:49
    0
    А про подарок русскому народу- "Панцири" на московских высотках и на министерстве обороны ? Вон в "телеге" достойные люди, не , размещают фото, это как и что? Это что за сво? Что гарант гарантирует? Киев, Львов и по списку ещё есть? Топливо у них есть? Дороги и мосты есть?
  14. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 19:52
    0
    Логика простая: раз гейропа ратует за отказ от Российского газа, дабы уменьшить доходы Российского бюджета, то газ надо продолжать качать. Да, мне тоже противна мысль о том, что врага снабжаем... Но может пока другого выхода нет?