В украинской госструктуре перечислили цели «кибервойск» России

Российские хакеры якобы стремятся к усилению хаоса, вызванного военными действиями на Украине, чтобы киевскому режиму было сложнее управлять страной. Еще предположительно они стремятся нанести ущерб украинской критической инфраструктуре, делая особый упор на энергетику.
Об этом говорится в официальном документе, опубликованном Государственной службой спецсвязи и защиты информации Украины.
В украинской госструктуре перечислили и другие цели «кибервойск» России. Там считают, что российские хакеры стремятся ослабить возможности Украины сопротивляться действиям Вооруженных сил РФ. При этом они якобы стараются дискредитировать центральные и местные властные структуры страны.
Также, по мнению авторов документа, российские IT-специалисты стараются взять верх в информационной войне между Москвой и Киевом.
Один из пунктов «коварного плана русских хакеров» очень сильно выделяется на общем фоне. В нем говорится, что своими кибератаками они отмечают российские праздничные даты, а также стремятся испортить праздники украинцам.
Вчера на Украине проходила пресс-конференция по киберзащите, на которой присутствовали и представители упомянутой выше украинской госструктуры. Согласно информации американского агентства Bloomberg, мероприятие подверглось массированной атаке «кибервойск» России. Утверждается, что компьютерные взломщики из РФ якобы активно мешали его работе.