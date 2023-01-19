В украинской госструктуре перечислили цели «кибервойск» России

Российские хакеры якобы стремятся к усилению хаоса, вызванного военными действиями на Украине, чтобы киевскому режиму было сложнее управлять страной. Еще предположительно они стремятся нанести ущерб украинской критической инфраструктуре, делая особый упор на энергетику.Об этом говорится в официальном документе, опубликованном Государственной службой спецсвязи и защиты информации Украины.В украинской госструктуре перечислили и другие цели «кибервойск» России. Там считают, что российские хакеры стремятся ослабить возможности Украины сопротивляться действиям Вооруженных сил РФ. При этом они якобы стараются дискредитировать центральные и местные властные структуры страны.Также, по мнению авторов документа, российские IT-специалисты стараются взять верх в информационной войне между Москвой и Киевом.Один из пунктов «коварного плана русских хакеров» очень сильно выделяется на общем фоне. В нем говорится, что своими кибератаками они отмечают российские праздничные даты, а также стремятся испортить праздники украинцам.Вчера на Украине проходила пресс-конференция по киберзащите, на которой присутствовали и представители упомянутой выше украинской госструктуры. Согласно информации американского агентства Bloomberg, мероприятие подверглось массированной атаке «кибервойск» России. Утверждается, что компьютерные взломщики из РФ якобы активно мешали его работе.