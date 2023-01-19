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В украинской госструктуре перечислили цели «кибервойск» России

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В украинской госструктуре перечислили цели «кибервойск» России

Российские хакеры якобы стремятся к усилению хаоса, вызванного военными действиями на Украине, чтобы киевскому режиму было сложнее управлять страной. Еще предположительно они стремятся нанести ущерб украинской критической инфраструктуре, делая особый упор на энергетику.

Об этом говорится в официальном документе, опубликованном Государственной службой спецсвязи и защиты информации Украины.

В украинской госструктуре перечислили и другие цели «кибервойск» России. Там считают, что российские хакеры стремятся ослабить возможности Украины сопротивляться действиям Вооруженных сил РФ. При этом они якобы стараются дискредитировать центральные и местные властные структуры страны.

Также, по мнению авторов документа, российские IT-специалисты стараются взять верх в информационной войне между Москвой и Киевом.

Один из пунктов «коварного плана русских хакеров» очень сильно выделяется на общем фоне. В нем говорится, что своими кибератаками они отмечают российские праздничные даты, а также стремятся испортить праздники украинцам.


Вчера на Украине проходила пресс-конференция по киберзащите, на которой присутствовали и представители упомянутой выше украинской госструктуры. Согласно информации американского агентства Bloomberg, мероприятие подверглось массированной атаке «кибервойск» России. Утверждается, что компьютерные взломщики из РФ якобы активно мешали его работе.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:54
    +2
    Цель-посеять хаос?А разве его нет в наличии там?Да,и кто управляеьют этой территорией?
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Цель-посеять хаос?А разве его нет в наличии там?Да,и кто управляеьют этой территорией?

      Это уже не "демократический"хаос.
  2. спас
    спас Сегодня, 16:34
    0
    Очень бы хотелось чтобы украинцы были правы, а ещё чтобы наши переломили ход информационной войны в нашу пользу.
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:59
    0
    Неужели после того, как "русские хакеры" "избрали президентом США Трампа", у них стремительно снизилась квалификация?! recourse Мне кажется, что уж нарушить работу интернета по всей Украине, после того, как (типа) порулили выборами в Америке, для "русских хакеров" было бы просто забавой! Я понимаю, не смогли взломать сайты АНБ или ЦРУ, но не думаю, что на Украине интернет защищен надежнее, чем в США. wassat