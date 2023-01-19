Песков прокомментировал возможные последствия передачи Киеву американского оружия для ударов по Крыму

На Запада постоянно нагнетают градус противостоянии Украины и России. И речь не только о все новых поставках военной техники и изменении ее качественного состава в сторону усложнения и повышения боевой мощи.
Еще недавно в Белом доме как мантру повторяли, что не намерены предоставлять Киеву вооружение, с помощью которого ВСУ смогут наносить удары по территории РФ в границах до 2022 года. Теперь Вашингтон готов отказаться и от этого самоограничения, совершенно невзирая на последствия такого решения. Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что руководство Соединенных Штатов считает допустимым применение американского оружия для нанесения ударов по Крыму.
Аргументация смены позиции по этому вопросу у Вашингтона очень простая. В Белом доме считают незаконным вхождение Крыма в состав РФ и по-прежнему называют полуостров территорией Украины. Следовательно, Киев вправе вести боевые действия в границах своей страны с целью восстановления прежнего государственного суверенитета.
На это заявление сотрудника Госдепа незамедлительно отреагировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Российский дипломат предупредил американские власти, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым. Посол подчеркнул, что риски эскалации военного конфликта на Украине в этом случае значительно возрастут, а передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.
Сегодня позицию российского посла в Вашингтоне поддержал и официальный Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
Песков отметил, что слова Антонова отражают позицию Кремля. Сама дискуссия о поставках американского оружия, способного поражать территорию России, включая Крым, недопустима. Хотя, подчеркнул спикер Кремля, Украина и так постоянно наносит удары по российской территории, регулярно обстреливая новые регионы РФ.
Это потенциально чрезвычайно опасно
— отметил Песков.