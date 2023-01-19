Военное обозрение
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Песков прокомментировал возможные последствия передачи Киеву американского оружия для ударов по Крыму

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Песков прокомментировал возможные последствия передачи Киеву американского оружия для ударов по Крыму

На Запада постоянно нагнетают градус противостоянии Украины и России. И речь не только о все новых поставках военной техники и изменении ее качественного состава в сторону усложнения и повышения боевой мощи.


Еще недавно в Белом доме как мантру повторяли, что не намерены предоставлять Киеву вооружение, с помощью которого ВСУ смогут наносить удары по территории РФ в границах до 2022 года. Теперь Вашингтон готов отказаться и от этого самоограничения, совершенно невзирая на последствия такого решения. Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что руководство Соединенных Штатов считает допустимым применение американского оружия для нанесения ударов по Крыму.

Аргументация смены позиции по этому вопросу у Вашингтона очень простая. В Белом доме считают незаконным вхождение Крыма в состав РФ и по-прежнему называют полуостров территорией Украины. Следовательно, Киев вправе вести боевые действия в границах своей страны с целью восстановления прежнего государственного суверенитета.

На это заявление сотрудника Госдепа незамедлительно отреагировал посол РФ в США Анатолий Антонов. Российский дипломат предупредил американские власти, что Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым. Посол подчеркнул, что риски эскалации военного конфликта на Украине в этом случае значительно возрастут, а передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.

Сегодня позицию российского посла в Вашингтоне поддержал и официальный Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Песков отметил, что слова Антонова отражают позицию Кремля. Сама дискуссия о поставках американского оружия, способного поражать территорию России, включая Крым, недопустима. Хотя, подчеркнул спикер Кремля, Украина и так постоянно наносит удары по российской территории, регулярно обстреливая новые регионы РФ.

Это потенциально чрезвычайно опасно

— отметил Песков.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:10
    +19
    Что с ответкой по ударам по Брянской,Курской ,Белгородской..?По Саратову и Рязани?Хотя их не должно быть априори.Крым что,на какой то особице в списке регионов России?Нет,конечно будет обидно,если нанесут удар.А не допустить этого слабо?Только угрозы и линии?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:13
      0
      dmi pris 1 hi, ну СУДЯ по заявлением наших чиновников всех рангов то да Крым больше Россия чем указанные вами регионы.
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 16:21
      +4
      Чтобы кому-нибудь принять решение и взять на себя ответственность об ответке? Да вы что, смеетесь? Пальцами на друг-друга небось тыкают в аппарате, ты, нет ты скажешь грознейшему и светлейшему, что враг у Москвы и все оч плохо. Не хочу показаться "всепропальщиком", но, доколе это терпеть?
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 16:28
      +5
      Да уж! Все наши заявления оказались пустой болтовнёй! И высокоточного оружия не оказалось способного поражать опоры мостов. Если точность оружия это размеры авианосца который как футбольное поле! То тоды ой! И про красные линии надо было точнее указать где они находятся. МКАД, Рублёвка, Кремль? Судя по сстематическим обстрелам Донецка и Луганска у нас нет ни сил, ни средств, ни воли подавить и отбросить агрессора. Можно сказать что эти обстрелы маркер состояния нашего ВПК который оказался не способен производить нужное вооружение. Так же показатель способности руководства к эффективному руководству.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:14
        0
        Судя по сстематическим обстрелам Донецка и Луганска у нас нет ни сил, ни средств, ни воли подавить и отбросить агрессора. Можно сказать что эти обстрелы маркер состояния нашего ВПК который оказался не способен производить нужное вооружение.

        Как не прискорбно НО это Вы описали всё точно, тут даже опровергнуть не чего.
      2. Kotisha
        Kotisha Сегодня, 17:17
        0
        Думается мне не в ВПК дела, а в том что всем кураторам данных процессов кушать сладко хочется и домик загранице в пару десятков квадратных километров))) Их же не предупредили что война будет))) Они сидели себе тихо в своих уютных больших креслах пили бюджет и народное достояние а тут война)))
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:52
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Что с ответкой по ударам по Брянской,Курской ,Белгородской..?По Саратову и Рязани?Хотя их не должно быть априори.Крым что,на какой то особице в списке регионов России?Нет,конечно будет обидно,если нанесут удар.А не допустить этого слабо?Только угрозы и линии?

      Это уже и есть ответ нашей власти.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:11
    +9
    Били и будут бить, ВСУ не остановят "красные" линии тем более что не очень то они и КРАСНЫЕ. США знают что ничего Россия сделать не может или не хочет а по этому будут постовлять чего захотят, хоть ракеты, хоть танки, хоть ПВО, хоть самолеты. А заявления от наших официальных лиц, мы уже слышали и не раз, да только на Западе этих заявлений уже НИКТО не боится.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:55
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Били и будут бить, ВСУ не остановят "красные" линии тем более что не очень то они и КРАСНЫЕ. США знают что ничего Россия сделать не может или не хочет а по этому будут постовлять чего захотят, хоть ракеты, хоть танки, хоть ПВО, хоть самолеты. А заявления от наших официальных лиц, мы уже слышали и не раз, да только на Западе этих заявлений уже НИКТО не боится.

      Боятся и опасаются того, кто сказал, и в случае нарушения сказанного СРАЗУ ответил. А тех кто только рассусоливает, во внимание не принимают вообще.
  3. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 16:11
    +4
    Выразят сожаление и еще уничтожат пару трансфорсматоров?
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:13
    -2
    Бла-бла-бла

    Мой комментарий тупой и короткий, бла-бла-бла
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:14
    -1
    Опять одна говорильня....., а бахнуть "Посейдоном" по необитаемому острову на посмотреть как это работает? Может у кого-то и охота или затея какая отпадет? Походу, полет "Сарматы" не сильно кого впечатлил, хватило разговоров на пару дней. Сейчас дипломаты должны молчать в трубочку, покуда говорят пушки.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 16:27
      +2
      Власти довели до того, что уже сами россияне не верят в существование нашей "ответки" или пресловутых красных линий, которые уже почернели от наглости "партнеров".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:42
        -1
        Песков превратился в наш аналог артистов "квартала 95".Его заявление в лучшем случае вызывают недоумение,а в худшем-гомерический хохот
  6. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 16:16
    -12
    Конкретное нападение на Крым, вразы ускорит вхождение Одесской и Николаевской областей в состав России, а уж ответ в виде ВОЗМЕЗДИЯ, которым последнее время любят именовать в МО РФ, не заставит себя ждать и это уже будет похлеще Мефистофиля Гёте.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:23
      +5
      Уже и по Крымскому мосту били и штабу ЧФ дважды, и аэродрому в Саки, и боезапасу под Джанкоем. И -ничего им не было.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:41
        -1
        Цитата: Борис Сергеев
        Уже и по Крымскому мосту били и штабу ЧФ дважды, и аэродрому в Саки, и боезапасу под Джанкоем. И -ничего им не было.
        так то за это украина сбивает Русские ракеты трансформаторами пачками, а не штатным ПВО. Разницу чувствуете?
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 16:47
          0
          Нет, не чувствую. От ударов по энергосистеме страдает население, ожесточаясь против России, а не те, кто планировал удары и бил по Крыму.
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 16:59
            -1
            Цитата: Борис Сергеев
            От ударов по энергосистеме страдает население,

            По законам войны страдает рабочая сила для военных заводов, которая производит средства уничтожения Нашей Армии и Нашего Народа. Извините. Я в либерастню не верю. Мои соседи гораздо ближе, чем кто то там и я выбираю Своих
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:20
    +3
    Цитата: Optimist007
    Конкретное нападение на Крым, вразы ускорит вхождение Одесской и Николаевской областей в состав России


    Правда? А зачем ждать нападения на Крым? Что мешает включить их сейчас? hi
  8. Flyter
    Flyter Сегодня, 16:27
    -7
    Крым является символом начала возрождения той России, которая не стояла на коленях, а зашнуровывала берцы и это факт, но "привилегированность" Крыма конечно таится в том, что для руководства РФ его возвращение в состав РФ и есть главное достижение за годы нахождения их у власти.
  9. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 16:30
    +1
    Олаф Шольц: «Чтобы конфликт на Украине закончился - Россия должна проиграть»

    У кого-то еще остались сомнения, в передаче Киеву американского оружия для ударов по Крыму?
  10. okean969
    okean969 Сегодня, 16:30
    +3
    Какие мягкие м обтекаемые формулировки у Антонова и Пескова, как буд-то боятся потревожить США.
  11. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 16:31
    +1
    А ЧЕМ разница В ТАКОМ РАЗЕ?., ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ Белгорода по которому уже давно шмаляют...!?
  12. Индус
    Индус Сегодня, 16:32
    +2
    Цитата: Flyter
    Крым является символом начала возрождения той России, которая не стояла на коленях, а зашнуровывала берцы и это факт, но "привилегированность" Крыма конечно таится в том, что для руководства РФ его возвращение в состав РФ и есть главное достижение за годы нахождения их у власти.


    laughing Соловьев зарегистрировался на ВО.
    Глядишь, и Скабеева подтянется. laughing
    1. Ольгея
      Ольгея Сегодня, 16:38
      -2
      Цитата: Индус

      Соловьев зарегистрировался на ВО.
      Глядишь, и Скабеева подтянется.

      А вас, случайно, не Ксения зовут?
  13. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 16:33
    -1
    Песков постепенно превращается в Аристовича одно бла-бла,уже молчал-бы.
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 16:41
    -1
    Это потенциально чрезвычайно опасно
    Открыли для нас америку. Зачем бывшего дипломата о чём то спрашивать, ответ будет один, обо всём и не о чём.
    Что с ответкой по ударам по Брянской,Курской ,Белгородской..?По Саратову и Рязани?Хотя их не должно быть априори.Крым что,на какой то особице в списке регионов России?
    Как бы укрофашисткие упыри по Брянской,Курской ,Белгородской АЭС не ударили, для них "фиолетовых" линий нет.
  15. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:41
    -1
    регулярно обстреливая новые регионы РФ.

    Так они и старыми территориями не брезгуют, то Курскую, то Белгородскую, то Саратовскую...правда давно не было.
  16. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:43
    0
    Там Иран нанёс России удар в спину, к слову.
    Иран заявил, что Крым, ДЛНР, Херсонская и Запорожская области - это Украина.

    https://russian.rt.com/world/news/1099500-glava-mid-irana-tegeran-rossiya
  17. certero
    certero Сегодня, 16:49
    +2
    Уже давно на Западе все эти "сто первые китайские предупреждения" всерьёз не воспринимают. Раньше надо было, когда только начинались поставки и Запад ещё опасался. Разок сбили бы самолёт или разбомбили бы колонну "партнёров", всё давно бы закончилось.
    А сейчас, чтобы напугать, надо тактические заряды пулять. Только знают враги, что кишка тонка у наших политиков.
  18. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:51
    +1
    Вооруженные силы России не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым.

    Меньше слов - больше дел. Все увидели что российская армия оказалась бумажным львом, поэтому всем уже плевать на красные линии и угрозы ответов. С украиной не смогли не только справится регулярными войсками, призвав мобилезантов, да ещё и шоу с отсутствием необходимой амуниции для мобилезантов показали. Как после всего этого будут воспринимать наши возможности? Да никак! Поэтому эскалация будет только нарастать по мере того как позиции на фронте, экономике и пропаганде будут сдаваться.
  19. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 16:59
    0
    Выразили озабоченность, рассказали об эскалации и нарисовали красную линию? Какие ещё мощные ответы заготовлены?
  20. Индус
    Индус Сегодня, 17:06
    -1
    Цитата: Ольгея
    Цитата: Индус

    Соловьев зарегистрировался на ВО.
    Глядишь, и Скабеева подтянется.

    А вас, случайно, не Ксения зовут?


    А если даже Ксения. И что?
    А как вы догадались?