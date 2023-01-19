Кадровые перестановки на Украине: Вслед за Арестовичем кресло может потерять замглавы офиса Зеленского

В окружении президента Украины начались кадровые перестановки. Вслед за недавно подавшим в отставку Алексеем Арестовичем офис Зеленского может покинуть Кирилл Тимошенко.Последний с 2019 года занимает пост заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. О том, что Тимошенко уже в скором времени покинет свою должность, написал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Телеграме.По какой именно причине собирается оставить свой пост Кирилл Тимошенко, а также подаст ли он в отставку по собственному желанию или его освободят от занимаемой должности, нардеп не пояснил. В то же время, Гочаренко, ссылаясь на некие источники, добавил, что также ходят разговоры о скорой отставке одного из украинских министров.Пока не ясно, связан ли вероятный уход Тимошенко с отставкой советника офиса Зеленского Арестовича. Или это связано с авиакатастрофой, в которой погибла верхушка МВД.Между тем, последний в своем недавнем эфире заявил, что несмотря на уход с занимаемой должности, он намерен продолжить «иноформационно-психологическую поддержку» своих граждан. Более того, со слов Арестовича, у него теперь появилось больше времени, а значит он будет чаще выходить в эфир.С учетом популярности экс-советника офиса Зеленского на Украине, можно предположить, что прямо сейчас формируется некая оппозиция киевскому режиму, заведшему свою страну в тупик.