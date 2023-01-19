Военное обозрение
Войти Регистрация

Кадровые перестановки на Украине: Вслед за Арестовичем кресло может потерять замглавы офиса Зеленского

7
Кадровые перестановки на Украине: Вслед за Арестовичем кресло может потерять замглавы офиса Зеленского

В окружении президента Украины начались кадровые перестановки. Вслед за недавно подавшим в отставку Алексеем Арестовичем офис Зеленского может покинуть Кирилл Тимошенко.


Последний с 2019 года занимает пост заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. О том, что Тимошенко уже в скором времени покинет свою должность, написал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Телеграме.

По какой именно причине собирается оставить свой пост Кирилл Тимошенко, а также подаст ли он в отставку по собственному желанию или его освободят от занимаемой должности, нардеп не пояснил. В то же время, Гочаренко, ссылаясь на некие источники, добавил, что также ходят разговоры о скорой отставке одного из украинских министров.

Пока не ясно, связан ли вероятный уход Тимошенко с отставкой советника офиса Зеленского Арестовича. Или это связано с авиакатастрофой, в которой погибла верхушка МВД.

Между тем, последний в своем недавнем эфире заявил, что несмотря на уход с занимаемой должности, он намерен продолжить «иноформационно-психологическую поддержку» своих граждан. Более того, со слов Арестовича, у него теперь появилось больше времени, а значит он будет чаще выходить в эфир.

С учетом популярности экс-советника офиса Зеленского на Украине, можно предположить, что прямо сейчас формируется некая оппозиция киевскому режиму, заведшему свою страну в тупик.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:46
    +2
    Крысятник зашевелился - начало конца?
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 17:59
      +2
      Боюсь,что до начала конца, ещё много крови прольётся.
      Тут какие-то "подковерные" движения . Возможно,банальная делёжка"пирога"
  2. HAM
    HAM Сегодня, 17:46
    +1
    У Люси много свободного времени----повестку ему в руки и вперёд демонстрировать то,что языком молол.....
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:48
    +2
    Бред, какая ОППОЗИЦИЯ существующей власти, такого в принципе НИКТО не допустит, ни Зеленский, ни неонаци, ни США.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:52
    +1
    Гончаренко-информатор еще тот!Кстати,он назначен "главой" Кубани...Ну,есть у них забава-раздавать должности без территории
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 18:54
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Гончаренко-информатор еще тот!Кстати,он назначен "главой" Кубани...Ну,есть у них забава-раздавать должности без территории

      Комплекс Наполеона, тот тоже раздавал территории своим маршалам.
      Мюрат- король Неаполитанский. Ну и далее по списку, Даву, Ней, Богарне.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:57
    0
    Процесс пошел
    (М.С.Горбачев)

    Часть 2 началась?