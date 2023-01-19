Эстония начала поставлять вооружения украинской армии путем опустошения своих собственных запасов. Объем военных поставок киевскому режиму составит 1% всего ВВП Эстонии.Эстонское правительство поддержало предложение главы Минобороны о предоставлении военной помощи Украине на рекордную сумму в 113 миллионов евро. Таким образом, общие объемы военной помощи украинской армии возрастет до 370 миллионов евро, что составит 1% от всей экономики этой прибалтийской страны.Уровень годовой инфляции по результатам прошлого года в Эстонии превысил 25%, что является одним из худших в еврозоне показателей. Цены на некоторые категории продуктов питания, например: сахар, мука и крупы — повысились практически вдвое. Однако, эстонские власти озабочены проблемами боевиков киевского режима больше, чем проблемами собственных граждан.Несмотря на то, что предназначенное Украине вооружение поставляется напрямую из имеющихся у Эстонии запасов, глава правительства страны Кая Каллас утверждает, что это никак не отразится на национальной безопасности благодаря предположительному усилению военного присутствия западных союзников.Помимо этого, эстонские власти намереваются обновить свой парк военной техники за счет налогоплательщиков других стран Евросоюза, подав заявку на восполнение своего оборудования из средств "Европейского фонда мира".