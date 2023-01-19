Военное обозрение
Войти Регистрация

Эстония опустошает свои склады, поставляя вооружения Украине

5
Эстония опустошает свои склады, поставляя вооружения Украине

Эстония начала поставлять вооружения украинской армии путем опустошения своих собственных запасов. Объем военных поставок киевскому режиму составит 1% всего ВВП Эстонии.


Эстонское правительство поддержало предложение главы Минобороны о предоставлении военной помощи Украине на рекордную сумму в 113 миллионов евро. Таким образом, общие объемы военной помощи украинской армии возрастет до 370 миллионов евро, что составит 1% от всей экономики этой прибалтийской страны.

Уровень годовой инфляции по результатам прошлого года в Эстонии превысил 25%, что является одним из худших в еврозоне показателей. Цены на некоторые категории продуктов питания, например: сахар, мука и крупы — повысились практически вдвое. Однако, эстонские власти озабочены проблемами боевиков киевского режима больше, чем проблемами собственных граждан.

Несмотря на то, что предназначенное Украине вооружение поставляется напрямую из имеющихся у Эстонии запасов, глава правительства страны Кая Каллас утверждает, что это никак не отразится на национальной безопасности благодаря предположительному усилению военного присутствия западных союзников.

Помимо этого, эстонские власти намереваются обновить свой парк военной техники за счет налогоплательщиков других стран Евросоюза, подав заявку на восполнение своего оборудования из средств "Европейского фонда мира".
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:07
    +2
    Эстония опустошает свои склады, поставляя вооружения Украине

    Врут собаки. Заманивают. Мечтают чтоб Россия на них напала.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:25
      +1
      На ээээстооонцев нападать - себя не уважать. Пусть торррмозяаат в своем европейском сообществе
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:10
    +2
    Хитро у них там устроено, сбагрить на окраину старье, а из фонда ЕС получить бабло на новое....... А что, так можно было? Ну и у кого еще повернется язык назвать чухонцев "тормозами" ...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:20
      +4
      Тормоза - свидомиты. Им все старье и неликвид спихивают - а они берут, пищать от радости. Для Запада это идеальная ситуация и страна куда можно опоржнить все свое старье. Да еще и подать сие как великую помощь и защиты сирых и убогих.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:20
    +3
    Да им БОЯТСЯ нечего да и некого, вот и отдают всё что требуется