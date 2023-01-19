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Власти Литвы отказались от соглашения в области приграничного сотрудничества с Белоруссией

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Власти Литвы отказались от соглашения в области приграничного сотрудничества с Белоруссией

Сегодня власти Литвы отказались от дальнейшего приграничного сотрудничества с Белоруссией. Правительству страны удалось достичь решения по этому вопросу без каких-либо замечаний со стороны министров. Вот как прокомментировала произошедшее глава литовского кабмина Ингрида Шимоните:


Будут ли ещё какие-то возражения по поводу того, что и так не функционирует?

С инициативой о запуске этого процесса выступило МВД республики, отметив что трансграничное сотрудничество с соседней страной более не представляется возможным, ввиду сложной геополитической ситуации, сложившейся в мире.

Не оставил это решение без внимания и замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заявив о том, что в условиях, когда белорусское правительство заняло конфронтационную позицию, а соглашение продолжает действовать, такой подход неприемлем.

То есть у литовского правительства, надо полагать, подход исключительно дружеский и партнёрский?..

Напомним, что соглашение о приграничном сотрудничестве между Литовской Республикой и Республикой Беларусь было подписано кабинетами министров обеих стран в Вильнюсе 1 июня 2006-го года. В соответствии с этим документом, Литва и Белоруссия договорились оказывать содействие друг другу в таких сферах, как инфраструктура, охрана окружающей среды, рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов, туризм, отдых, спорт, культурное наследие, образование, бизнес-инфраструктура, перемещение транспортных средств и пассажиров через границу. Более того стороны также обязывались оказывать помощь на границе и обмениваться информацией в случае появления каких-либо ЧС природного или техногенного характера.
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8 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 16:20
    +2
    Тявкать и бездумно гадить- это единственное профессиональное умение прибалтийских властей
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 16:36
      +1
      Тявкать и бездумно гадить

      Один из них погадил уже, прошёлся по всем, минусов понаставил...
      Не нравится когда ответка прилетает, кушайте, твари, не обгадайтесь...
  2. Sniper
    Sniper Сегодня, 16:21
    +1
    Я извиняюсь конечно.. "а оно нам надо?"
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:21
    +4
    Всё, халява в приграничье с дешевым бензином для трибалтов закончилась.....
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 16:26
      +1
      халява в приграничье

      Тоже сразу так подумалось... Что халява троебалтам обламается
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:23
    +3
    Ну и правильно. Пускай все эти фашистские очистки забудут о шоппинге за копейки на приграничных белорусских территориях и пусть покупают всё по европейским ценам у себя. И про дешевый бензин русский тоже забудет...
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:26
    +1
    Ну как поплохеет, сами первые приползут с поклоном. А вообще не очень то и хочется с ними дела вести. Стребовать территории для калиненградского коридора а на остальное забить большой и со всей пролетарской обстоятельностью. Пущай при лучинах живут.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:55
    0
    Ну вот не надо лабусам ни
    . инфраструктуры, охрананы окружающей среды, рационального и эффективного использования энергетических ресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, бизнес-инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу.

    За- то мож хозяин заметит... каких плюшек мож подкинет....