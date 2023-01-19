Власти Литвы отказались от соглашения в области приграничного сотрудничества с Белоруссией

Будут ли ещё какие-то возражения по поводу того, что и так не функционирует?

Сегодня власти Литвы отказались от дальнейшего приграничного сотрудничества с Белоруссией. Правительству страны удалось достичь решения по этому вопросу без каких-либо замечаний со стороны министров. Вот как прокомментировала произошедшее глава литовского кабмина Ингрида Шимоните:С инициативой о запуске этого процесса выступило МВД республики, отметив что трансграничное сотрудничество с соседней страной более не представляется возможным, ввиду сложной геополитической ситуации, сложившейся в мире.Не оставил это решение без внимания и замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, заявив о том, что в условиях, когда белорусское правительство заняло конфронтационную позицию, а соглашение продолжает действовать, такой подход неприемлем.То есть у литовского правительства, надо полагать, подход исключительно дружеский и партнёрский?..Напомним, что соглашение о приграничном сотрудничестве между Литовской Республикой и Республикой Беларусь было подписано кабинетами министров обеих стран в Вильнюсе 1 июня 2006-го года. В соответствии с этим документом, Литва и Белоруссия договорились оказывать содействие друг другу в таких сферах, как инфраструктура, охрана окружающей среды, рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов, туризм, отдых, спорт, культурное наследие, образование, бизнес-инфраструктура, перемещение транспортных средств и пассажиров через границу. Более того стороны также обязывались оказывать помощь на границе и обмениваться информацией в случае появления каких-либо ЧС природного или техногенного характера.