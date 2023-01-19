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«Многим турецким фрегатам более 40 лет»: Анкара изучает возможность закупки списываемых британских кораблей

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«Многим турецким фрегатам более 40 лет»: Анкара изучает возможность закупки списываемых британских кораблей

Британский флот постепенно списывает фрегаты Type 23 (13 единиц были построены в 1985-2002 годах), на замену которым должны прийти корабли Type 26 этого же класса. После вывода из эксплуатации три вымпела были проданы Чили. Изучает возможность закупки данных кораблей и Анкара.


Как указывается в издании SavunmaSanayiST, текущий турецкий флот состоит главным образом из вымпелов с большим стажем службы, среди которых значатся: 8 фрегатов проекта GABYA («очень старые корабли, им более 40»), 4 фрегата YAVUZ («которым за 30 лет»). Относительно новыми являются фрегаты BARBAROS (4 единицы), введённые в строй в 1997-2000 годах и проходящие сейчас модернизацию.

ВМС Турции, обладающие самым большим военным флотом в своём регионе, нуждаются в пополнении

- отмечается в издании.

Собственными силами ведётся постройка фрегатов ISTIF: головной корабль (первый из 4-х) планируется сдать в сентябре 2023 года. Однако флот нуждается в более существенном обновлении. В настоящее время делегация из Турции изучает британские корабли класса Type 23, подготавливая для Минобороны страны отчёт об их состоянии.

Как поясняется в издании, Type 23 могут хорошо подойти для охранения УДК ANADOLU. При этом они могут пройти модернизацию, получив систему боевого управления ADVENT, новую пушку и средства обнаружения, и сохранив при этом пусковые установки GWS-35 VLS, способные запускать ракеты Sea Wolf/SeaCaptor.
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8 комментариев
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  1. Sniper
    Sniper Сегодня, 20:48
    +6
    и не друг, и не враг.. а так. когда-то была "больным ребенком Европы" а теперь мутный субъект Европы.
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 21:18
      -2
      Цитата: Sniper
      а теперь мутный субъект Европы.

      Не теперь , а всегда. И зад наглам лизали тоже постоянно. А корабли для себя когда строить , они для 404 строят.В соответствии с контрактом 2020 г., Турция строит серию корветов типа Ada / MILGEM для военно-морских сил Украины
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 20:56
    -5
    Вай! Эдик-джан! Зачем тебе фрегат? Торгуй российскими товарами, мы с удовольствием скушаем твой сладкий помидор, а флот - так русский друг возьмёт на себя заботу о твоих шикарных пляжах, ЧФ и Средиземноморская эскадра защитят тебя! Ты торгуй, ничего не бойся! soldier
  3. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 21:02
    +1
    Канада как-то давно купила у Англии 3 списанные дизельные подлодки. Одна затонула, не доплыв даже до Канады :)
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 21:11
    +4
    «Многим турецким фрегатам более 40 лет»: Анкара изучает возможность закупки списываемых британских кораблей

    Ведь им всего 35 лет. fellow lol
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:57
      +1
      Как купят и отремонтируют - будет уже по 40 лет
  5. solar
    solar Сегодня, 21:35
    +2
    8 фрегатов проекта GABYA («очень старые корабли, им более 40»)

    Это модернизированные американские Оливер Перри. Улучшена ПЛО и ПВО.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 21:46
    +1
    И чем эти английские корыта, лучше турецкого старья? очередная мутка?