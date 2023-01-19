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Польский генерал в отставке Скшипчак: Украина потеряла шанс победить Россию на поле боя

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Польский генерал в отставке Скшипчак: Украина потеряла шанс победить Россию на поле боя

В настоящее время очевидно, что Украина не смогла победить Российскую Федерацию на поле боя, она упустила этот шанс еще летом 2022 года. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.


Как отметил польский военачальник, еще в августе 2022 года он советовал украинскому командованию «бить русских, потому что второго шанса не будет». Однако Украина упустила шанс победить российскую армию. Российские Вооруженные силы уже не будут «слабее», чем были летом. ВС РФ воссоздают свой потенциал, подчеркнул Скшипчак.

По мнению польского генерала, теперь остается возможность победить Россию только экономическим и политическим путем. Генерал в отставке предложил «затянуть экономическую петлю» на шее России.

Если этого не произойдет, то шанса выиграть вооруженный конфликт у Киева не будет вовсе. По поводу передачи киевскому режиму западных танков также не стоил обольщаться: коренной перелом в боевых действиях за этим не последует. Правда, генерал, видимо, не следит за экономической ситуацией: как раз в экономике России удалось пережить 2022 год с минимальными, по сравнению с прогнозами Запада, потерями.

Скшипчак подчеркнул, что для победы Украины необходимо усилить военную поддержку Киева, в первую очередь посредством создания и обучения новых подразделений украинской армии. Одним из вероятных способов пополнения личного состава ВСУ Скшипчак назвал мобилизацию украинских граждан, которые сегодня находятся в странах Евросоюза.

Получается интересная ситуация: на протяжении десятилетий Евросоюз собирал беженцев и иммигрантов чуть ли не со всего мира, бежавших, в том числе, и от многочисленных войн и призыва на военную службу. Никому в Европе ранее не приходила в голову идея собирать всех находящихся в ЕС афганцев, сирийцев, ливийцев, сомалийцев, эритрейцев и прочих и отправлять их обратно в свои страны для участия в вооруженных конфликтах. Такой способ был изобретен лишь в отношении украинских граждан, и главным пропагандистом его уже не в первый раз выступает Польша в лице различных политиков и отставных военных.
Автор:
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Украины
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13 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 16:55
    +2
    Они этот шанс потеряли как только все началось. Остальное это уничтожение населения 404.
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:56
    +2
    Польский генерал в отставке Скшипчак: Украина потеряла шанс победить Россию на поле боя
     Уже второй генерал польский об этом говорит,хотя и в отставке.Они там что ,сговорились? laughing
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:12
      -1
      Цитата: parusnik
      Уже второй генерал польский об этом говорит,хотя и в отставке.Они там что ,сговорились?

      Получили указание, для создания общественного мнения, затем пойдут парламентские слушания, одобрение парламентом и выйдет указ.
      Это указание, проработано "за лужей" и сейчас его продвигают. Так что "укробеженцам" пора валить з Польши в Руанду (те не выдают беженцев).
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 17:13
      -1
      Цитата: parusnik
      Польский генерал в отставке Скшипчак: Украина потеряла шанс победить Россию на поле боя
       Уже второй генерал польский об этом говорит,хотя и в отставке.Они там что ,сговорились? laughing

      Скорее малехо поумнели.
      Всё таки истина верна - бИтие определяет сознание
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:58
    +2
    Правда, генерал, видимо, не следит за экономической ситуацией: как раз в экономике России удалось пережить 2022 год с минимальными, по сравнению с прогнозами Запада, потерями.
    . А вот этим не стоит обольщатся... был задел, но он БЫЛ, дальше надо все очень чётко делать, по уму, иначе нехорошее себя проявит и быстро.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 17:14
      -1
      Цитата: rocket757
      Правда, генерал, видимо, не следит за экономической ситуацией: как раз в экономике России удалось пережить 2022 год с минимальными, по сравнению с прогнозами Запада, потерями.
      . А вот этим не стоит обольщатся... был задел, но он БЫЛ, дальше надо все очень чётко делать, по уму, иначе нехорошее себя проявит и быстро.

      Это верно, почивать на лаврах рановато. Они ещё много гадостей могут нам наделать.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:59
    +3
    У украины никогда не было шанса победить Россию. Если одна сторона конфликта ядерная держава, а другая ходит по миру с протянутой рукой, то априори победит первая.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:17
      -1
      Цитата: PVV66
      Если одна сторона конфликта ядерная держава, а другая ходит по миру с протянутой рукой, то априори победит первая.

      Война Западу, нужна не для победы, а для того чтобы ввести Россию в экономическую зависимость от запада ( читаем США). В весь расчет, на длительность войны. Заодно и Европу сильнее "пристегнуть" к штатам, чтобы меньше "трепыхались".
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:23
        0
        В весь расчет, на длительность войны.
        Нет такого расчета. СШП планируют одержать перемогу в этом году. Со следующего года начинаются как внутренние так и внешние проблемы и банально кончится 155 мм калибр.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:00
    0
    Как отметил польский военачальник, еще в августе 2022 года он советовал украинскому командованию «бить русских, потому что второго шанса не будет».

    Этот польский генерал наверное прямой потомок Шарика из "Четырех танкистов..."
  6. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:00
    0
    Одним из вероятных способов пополнения личного состава ВСУ Скшипчак назвал мобилизацию украинских граждан, которые сегодня находятся в странах Евросоюза.

    представляю с какой радостью воспримут такие новости убежавшие в Польшу украинцы!

    а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов
    Евангелие от Матфея, 8:12
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:10
    -1
    Дошло наконец-то? Только у Киевской хунты такого шанса не было изначально.
  8. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:26
    0
    Я бы так шапки не закидывал. УкрОп, если сформирует полноценный натовский корпус к лету, попробует пробиться к Азовскому морю. На это и расчет. И шансы у них есть!! А глобально, да. В долгосрочной перспективе. При наличии политической воли у руководства РФ, Украину можно разбить.