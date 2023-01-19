Польский генерал в отставке Скшипчак: Украина потеряла шанс победить Россию на поле боя

В настоящее время очевидно, что Украина не смогла победить Российскую Федерацию на поле боя, она упустила этот шанс еще летом 2022 года. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.
Как отметил польский военачальник, еще в августе 2022 года он советовал украинскому командованию «бить русских, потому что второго шанса не будет». Однако Украина упустила шанс победить российскую армию. Российские Вооруженные силы уже не будут «слабее», чем были летом. ВС РФ воссоздают свой потенциал, подчеркнул Скшипчак.
По мнению польского генерала, теперь остается возможность победить Россию только экономическим и политическим путем. Генерал в отставке предложил «затянуть экономическую петлю» на шее России.
Если этого не произойдет, то шанса выиграть вооруженный конфликт у Киева не будет вовсе. По поводу передачи киевскому режиму западных танков также не стоил обольщаться: коренной перелом в боевых действиях за этим не последует. Правда, генерал, видимо, не следит за экономической ситуацией: как раз в экономике России удалось пережить 2022 год с минимальными, по сравнению с прогнозами Запада, потерями.
Скшипчак подчеркнул, что для победы Украины необходимо усилить военную поддержку Киева, в первую очередь посредством создания и обучения новых подразделений украинской армии. Одним из вероятных способов пополнения личного состава ВСУ Скшипчак назвал мобилизацию украинских граждан, которые сегодня находятся в странах Евросоюза.
Получается интересная ситуация: на протяжении десятилетий Евросоюз собирал беженцев и иммигрантов чуть ли не со всего мира, бежавших, в том числе, и от многочисленных войн и призыва на военную службу. Никому в Европе ранее не приходила в голову идея собирать всех находящихся в ЕС афганцев, сирийцев, ливийцев, сомалийцев, эритрейцев и прочих и отправлять их обратно в свои страны для участия в вооруженных конфликтах. Такой способ был изобретен лишь в отношении украинских граждан, и главным пропагандистом его уже не в первый раз выступает Польша в лице различных политиков и отставных военных.