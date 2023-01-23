Но без банков жизнь плоха, не годится никуда

Никакой аналитики, только слёзы
Жить без денег нас стали приучать давно и целеустремлённо. Жить без банков, как следствие – много позже. Кредитные ставки, даже ипотечные – тема слишком заезженная, и вспомним её лишь для одного. Чтобы в который раз повторить, что сами ставки для того и нужны, чтобы перекачать как можно больше денег из наших карманов на банковские счета.
Счета не наши, разумеется. А потом проворачивать эту операцию снова и снова. Жить без банков публику и бизнес начали приучать, повторим, не так давно, начав с зачистки банковского сектора, едва ли не полного обнуления.
По крайней мере, в той его части, где сохранялась хотя бы видимость независимости. Первыми за бортом оказались иностранные банки, точнее – их филиалы в России, хотя и играли они тут по нашим российским правилам, с безмерными процентами по кредитам.
После иностранцев уже региональный банковский бизнес в конце концов схлопнулся, или если угодно – скукожился почти до вожделенного Центробанком нуля. В результате широкое кредитное поле открылось для однодневок, занятых микрокредитованием под сотни и даже тысячи процентов годовых, или в лучшем случае – для полуподпольных обществ взаимного кредита.
При этом ради приличия или по каким-то иным причинам в первых рядах избранных банков было решено оставить ровно один банк, числящийся независимым. Это неплохо всем известный Альфа-банк, который в нынешних реалиях может в этих первых рядах и не задержаться. Вы сами понимаете почему.
Но это даже не страшно, поскольку от всех остальных, с солидными долями государства в капитале, Альфа-банк мало чем отличался, особенно по части отношения к клиентам. Но здесь не об «Альфе», а о двух наших самых великих и важных банках: Центральном и Сбере.
Крым не наш?
Тот, кто так говорит – даже не враг, а нечто иное, не хуже и не лучше, просто из другой галактики. Между тем от лица руководства самого большого и самого народного из всех банков – Сбера, примерно так было, нет, не сказано, а сделано. И сделано сразу, как только Крым дружно проголосовал за то, что он наш!
И вот, начиная с Русской весны 2014 года и вплоть до пандемии и СВО крымчане, новые граждане России, оставались без услуг Сбербанка – главного коммерческого банка страны. Благо хоть Центральный банк оперативно открыл там свои отделения, ведь иначе на полуострове мог и вовсе случиться финансовый коллапс.
Работали на полуострове только специально созданные для этого банки. Названия соответствующие – «Союз», «Россия». Словно у крымчан было мало проблем: и среди них трудности (точнее – полный отлуп) с шенгенскими визами – далеко не первые.
Пожалуй, только переход на российский рубль прошёл в Крыму достаточно оперативно и безболезненно, поскольку он оттуда и при Украине насовсем не уходил. Тем не менее, выйдя из полунищеты, в которую их в составе «незалежной» загнали за четверть века, крымчане получили неожиданно большие проблемы с банковским сервисом.
Эти проблемы, кстати, затронули и всех прибывающих на полуостров. Напомним совсем коротко, как тогда всё это оправдывал глава Сбера Герман Греф:
«Мы многого не делаем, чтобы никого не провоцировать. Стараемся соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против банка. Но, повторяюсь, речь идёт о политике, так что никто не может дать никаких гарантий. Поэтому опасения, конечно, остаются».
Логика вполне понятная и вроде бы верная – не надо подставлять десятки миллионов клиентов Сбера даже ради всех клиентов из Крыма. Однако по сути руководство Сбербанка беспокоилось скорее за собственное благополучие, но отнюдь не за трудящиеся массы россиян.
Если бы о них реально беспокоились, то и условия кредитования, и проценты по вкладам были бы в Сбере совсем иными – как в его заграничных отделениях. Кредиты по минимуму, доходы по максимуму. Ну а пока это называется – как бы чего не вышло, прямо по Чехову, и как бы не залететь под санкции.
Сегодня на повестке дня санкции – это уже для нас для всех сразу, а потому можно и в Крым идти. Терять ведь уже нечего. К тому же надо как-то информационно перекрыть негатив от 75-процентного падения чистой прибыли Сбербанка. Впрочем, это совершенно отдельная тема, как и вся тема возвращения, точнее – пришествия в Крым Сбера и лично его до боли либерального руководителя.
А малый бизнес наш?
По всем признакам не только Сберу, но и его фактическому суверену – Банку России, как обладателю контрольного пакета акций, накануне 2023 года тоже было дано понять, что россиян надо хоть чем-то порадовать. Особенно на фоне небывалого бюджетного дефицита и непрекращающейся утечки капиталов из страны.
И в качестве объекта для такого позитива был избран отнюдь не курс рубля к доллару и евро, уж очень мало кому он теперь интересен. В ЦБ вспомнили про малый и средний бизнес, про который в непростых условиях трёх последних лет просто забыли.
И это было, как считают многие представители этого самого малого и среднего, может быть и, к лучшему – не мешали, да и ещё бесконечными проверками мучить перестали. Но Центробанк, как и Сбер, свой позитив слегка отложил – сразу после Нового года и так не самых плохих новостей хватало, хотя плохих опять было больше.
Тем не менее в четверг уже первой недели 2023 года после зимних каникул на официальном сайте ЦБ РФ была опубликована «Дорожная карта» для поддержки малого и среднего бизнеса. Не самая продолжительная, но на два года – это уже немало. Однако невнятная просто до неприличия.
Конкретики там, мягко говоря, нет по определению. Не считать же за таковую дежурные разделы о «заявленных целях», где что-то оригинальное отыскать практически невозможно. Едва ли не самое интересное в «Дорожной карте» ЦБ – это «облегчение доступа к кредитным ресурсам».
Каким образом – поинтересуется любой бизнесмен, малый или средний. Ответ – через систему быстрых платежей. Вообще, без указания ставок, размеров субсидий, процентов по льготным кредитам. Это же всё – не в компетенции Центробанка, не барское то есть дело.
И пусть уже не ЦБ РФ, а Сбербанк буквально в унисон «Дорожной карте» своего главного акционера вдруг вводит комиссию по платежам в системе Сбербанк-онлайн. Сразу до одного процента. Это же его дело – коммерческий банк, пусть сам решает, с кого и какие комиссии брать.
Инициативы не наказуемы
Вообще-то главный акционер за такое и спросить вправе. Не было ни процента, и вдруг – нате вам. Против такого никакая «Дорожная карта» не сработает. В ней же чёрным по белому написано, что все инициативы (неужто и эта от Сбера?) будут «проработаны», а вопросы «рассмотрены».
Впрочем, стоит ли жаловаться на какой-то жалкий процент? Вон с предпринимателей за самые простые операции берут от 2 до 4 % комиссии. Кто-то из блогеров по этому поводу задался вопросом: а что «Дорожная карта» обещает для упрощения транзакций кофеен или швейных мастерских?
Итак, читаем – «повышение охвата и функционала приёма платежей субъектами МСП через систему быстрых платежей». А сроки – в течение двух лет, тех самых, на которые «Дорожная карта» и рассчитана. Согласимся с блогером –
«при таких ответах предпринимателю даже нет смысла читать сам документ».
Какие же инициативы и вопросы прописаны в «Дорожной карте» конкретно? А вот никакие. Да это уже и не важно. Нет, есть один фигурант в «Дорожной карте», которому адресовано что-то внятное и конкретное. Это, конечно же, банк – профильный, МСП, то есть малого и среднего предпринимательства.
Сам он не из средних и уж тем более не из малых. Учреждён под корпорацией ВЭБ, то есть можно считать – государственный, хотя и сугубо коммерческий. Уставный капитал в 17 миллиардов рублей – это вам не фунт изюма.
Обороты у МСП тоже не хилые, активы на сотни миллиардов, поскольку с миру по нитке – как известно, голому рубашка. Но и этому клиенту от ЦБ РФ прямо обещано немногое – всего-то 20 бесплатных обучающих вебинаров в год. Дело, конечно, нужное, и денег можно отмыть немало, пусть оспорят этот тезис хоть в суде.
Нет, есть, конечно, кое-какое продолжение – уже для клиентов всё того же МСП-банка. В одном из пунктов «Дорожной карты» им обещаны кредитные каникулы – но только раз, пока действует кредитный договор. На каких же конкретно условиях кредитует МСП своих клиентов – опять же, не забота ЦБ РФ.
А кредитные каникулы бизнесу, вообще-то, были обещаны ещё в самом начале СВО. И не кем-нибудь, а лично главой государства, а не ЦБ РФ.