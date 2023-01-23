Но без банков жизнь плоха, не годится никуда

Никакой аналитики, только слёзы

Крым не наш?

«Мы многого не делаем, чтобы никого не провоцировать. Стараемся соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против банка. Но, повторяюсь, речь идёт о политике, так что никто не может дать никаких гарантий. Поэтому опасения, конечно, остаются».

А малый бизнес наш?

Инициативы не наказуемы

«при таких ответах предпринимателю даже нет смысла читать сам документ».