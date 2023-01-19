Президент Казахстана распустил мажилис и региональные представительные органы власти

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам

Своим указом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату казахстанского парламента) и масликаты (региональные представительные органы власти). Также глава государства сообщил о подготовке к внеочередным выборам, на которых будет избран новый состав депутатов в центре и на местах.В связи с этим, казахстанский президент опубликовал на своем официальном сайте обращение к гражданам страны.Там он призывает их участвовать в выборах, которые намечены на 19 марта.Глава государства пояснил, что их необходимость вызвана проведенной в Казахстане конституционной реформе, предусматривающей другой порядок формирования органов представительной власти, отличающийся от действовавшего до последнего времени.- пояснил Токаев.Масликаты областей и городов республиканского значения будут формироваться по принципу «50 на 50». А в районные и городские структуры депутаты будут баллотироваться только по одномандатным округам.Также упрощен порядок регистрации политических партий. Теперь они могут состоять минимально не из 20 тысяч членов, как раньше, а лишь из пяти тысяч. Такой шаг привел к возникновению в стране нескольких новых официально зарегистрированных политических движений.Если бы не было решения о досрочных выборах, их провели бы только в 2025 году.