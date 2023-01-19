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Президент Казахстана распустил мажилис и региональные представительные органы власти

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Президент Казахстана распустил мажилис и региональные представительные органы власти

Своим указом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату казахстанского парламента) и масликаты (региональные представительные органы власти). Также глава государства сообщил о подготовке к внеочередным выборам, на которых будет избран новый состав депутатов в центре и на местах.


В связи с этим, казахстанский президент опубликовал на своем официальном сайте обращение к гражданам страны.

Там он призывает их участвовать в выборах, которые намечены на 19 марта.

Глава государства пояснил, что их необходимость вызвана проведенной в Казахстане конституционной реформе, предусматривающей другой порядок формирования органов представительной власти, отличающийся от действовавшего до последнего времени.

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам

- пояснил Токаев.

Масликаты областей и городов республиканского значения будут формироваться по принципу «50 на 50». А в районные и городские структуры депутаты будут баллотироваться только по одномандатным округам.

Также упрощен порядок регистрации политических партий. Теперь они могут состоять минимально не из 20 тысяч членов, как раньше, а лишь из пяти тысяч. Такой шаг привел к возникновению в стране нескольких новых официально зарегистрированных политических движений.

Если бы не было решения о досрочных выборах, их провели бы только в 2025 году.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.akorda.kz/
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15 комментариев
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  1. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 16:55
    -3
    Нам не привыкать к досрочным выборам-перевыборам.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:06
      -1
      Надо знать, что у них происходит. Пока наблюдаем за елбасы дальше.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:12
        +1
        А что будет после "пока"? Да ничего...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:16
          -3
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          А что будет после "пока"? Да ничего...

          Ну, хотя-бы пока, гастарбайтеры пусть поработают в России.
          Еще хотите покакать?
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:07
      -1
      Это когда же у нас такое было то в последний раз ?)
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:57
    -1
    Будет формировать свою повестку, и своих депутатов. И хорошо если это не будет нам во вред.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:09
      -1
      Цитата: S.K.Vichyakow
      И хорошо если это не будет нам во вред.

      А, это от России зависит, позволит ли она, кому либо, вредить себе.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:59
    0
    Также упрощен порядок регистрации политических партий
     Однако, Токаев взялся за деелбасизацию..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:04
      +2
      Уберет окружение елбасы,поставит своих людей.Я не думаю,что веатор политики по отношению к России изменится.Инвесторы с Запада держат Казахстан за горло крепко
      1. Falcon Buster
        Falcon Buster Сегодня, 17:21
        0
        Я так понимаю за новостями соседей вообще не следите? Он уже давно убрал окружение елбасы, даже столицу обратно переименовал
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:06
    +2
    Ушли старого бая,да здравствует новый бай.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:08
      0
      Надо смотреть процедуру регистрации партий, но то, что порог снижен до 5 тысяч - говорит об обратном.
      Но повторюсь,на бумаге можно что угодно написать.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:09
      +2
      одна елбасы поменялась на другую елбасы. чтобы новой елбасы не мешало ничего - любое напоминание о старой елбасы изничтожается. зачем помнить о старой елбасы когда появилась новая? новая елбаса по китайски умеет. а старая - нет. новая елбаса - такая совсем уже европейская.... а старая - пророссийская. Увидите: скоро казахи станут новыми эуропейцами.
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:07
    0
    "Ручное управление" в новой реанкаринации...
    "плавали - знаем" recourse crying
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:13
    0
    Колоду карт решил перетасовать....