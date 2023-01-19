На Украине активизировалась раздача повесток

Вслед за Киевом, где в подъездах жилых домов появились объявления о мобилизации, аналогичные объявления начали появляться также и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах. Этому предшествовал принятый украинским правительством закон о порядке учета военнообязанных граждан, направленный на ужесточение процесса мобилизации украинцев.Теперь сверка данных украинских граждан, подпадающих под мобилизацию, проводится путем санкционированного местными властями подомового обхода. Официальное оформление на работу либо учебу стало невозможным без постановки на воинский учет и предъявления соответствующего документа. Учет граждан Украины, в настоящее время находящихся за границей, осуществляется сотрудниками дипломатических ведомств, в обязанности которых также входит способствование возвращению военнообязанных на родину для последующей мобилизации в украинскую армию.Находящиеся за границей граждане Украины не имеют возможности стать на консульский учет и получить необходимые для оформления вида на жительство документы без пристального внимания украинских военкомов, что может повлечь за собой требование вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ.Все зарегистрированные на территории Украины учреждения и учебные заведения обязали обеспечить явку военнообязанных на призывные пункты, а также розыск граждан, уклоняющихся от военной службы.Кроме того, подпадающие под призыв украинские граждане обязаны без получения повестки в срок до 31 января текущего года явиться в военкоматы по месту жительства.