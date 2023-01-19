Военное обозрение
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На Украине активизировалась раздача повесток

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На Украине активизировалась раздача повесток

Вслед за Киевом, где в подъездах жилых домов появились объявления о мобилизации, аналогичные объявления начали появляться также и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах. Этому предшествовал принятый украинским правительством закон о порядке учета военнообязанных граждан, направленный на ужесточение процесса мобилизации украинцев.


Теперь сверка данных украинских граждан, подпадающих под мобилизацию, проводится путем санкционированного местными властями подомового обхода. Официальное оформление на работу либо учебу стало невозможным без постановки на воинский учет и предъявления соответствующего документа. Учет граждан Украины, в настоящее время находящихся за границей, осуществляется сотрудниками дипломатических ведомств, в обязанности которых также входит способствование возвращению военнообязанных на родину для последующей мобилизации в украинскую армию.

Находящиеся за границей граждане Украины не имеют возможности стать на консульский учет и получить необходимые для оформления вида на жительство документы без пристального внимания украинских военкомов, что может повлечь за собой требование вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ.

Все зарегистрированные на территории Украины учреждения и учебные заведения обязали обеспечить явку военнообязанных на призывные пункты, а также розыск граждан, уклоняющихся от военной службы.

Кроме того, подпадающие под призыв украинские граждане обязаны без получения повестки в срок до 31 января текущего года явиться в военкоматы по месту жительства.
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Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:09
    +1
    Всё логично, сезон активных боевых действий на подходе, технику всех сортов готовят а может уже и отгрузили, дело за пехотой и её подготовкой, так что ничего необычного.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:13
      0
      Кроме того, подпадающие под призыв украинские граждане обязаны без получения повестки в срок до 31 января текущего года явиться в военкоматы по месту жительства.

      Вот вам, "прыгуны с кричалками про русских" и вернулся майданный бумеранг.
      ЧО, больно бьет, или пока неприятно?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:28
        0
        ЧО, больно бьет, или пока неприятно?
        Вы так злорадствуете, как будто точно знаете что у нас такого не будет.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:12
    +1
    На Украине активизировалась раздача повесток
    . Народу они наберут, оружие им подкинут... что будет дальше???
    Наши стратеги о чем задумались???
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:17
    0
    .проводится путем санкционированного местными властями подомового обхода.

    Не... не выйдет... схроновым обходом надоть... winked
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 17:26
      0
      схроновым

      Возможно и такие есть, тем более у них исторический опыт есть, "жить захочешь, не так раскорячишься"(с)...