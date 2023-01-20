Проект перспективной колесной САУ от Rheinmetall



Макет САУ на шасси HX3 обр. 2021 г.

Развитие проекта



Самоходка с орудием длиной 60 клб, 2022 г.

Технические особенности



Компоновка боевого отделения САУ SIGMA и новой машины от Rheinmetall

Перспективы направления



Корректируемый снаряд М1816А1

Планы на будущее

Командование Бундесвера считает необходимым дальнейшее повышение дальности стрельбы полевой артиллерии. В связи с этим сейчас проводится программа Zukünftiges System Indirektes Feuer Mittlerer Reichweite («Перспективная система средней дальности для стрельбы с закрытых позиций»), целью которой является создание новой самоходной гаубицы с улучшенными характеристиками. Свой вариант подобной САУ уже предложила компания Rheinmetall.В мае 2021 г. совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) впервые представило перспективное семейство грузовых автомобилей-платформ военного назначения HX3. Демонстрировались разные варианты таких шасси с той или иной целевой нагрузкой. В частности, шасси с колесной формулой 10х10 стало основой для САУ с гаубицей в башне. Впрочем, подробности этого проекта тогда не приводились.На выставке Eurosatory 2022 компания «Рейнметалл» представила опытную самоходку, а также раскрыла некоторые сведения о ней. Так, стало известно, что она создается для участия в программе Бундесвера ZSIFMR. Целью проекта является разработка колесной САУ с улучшенными показателями мобильности и повышенными огневыми характеристиками. При этом уже планируется развитие проекта в отдаленном будущем, направленное на дальнейший рост ключевых параметров.В декабре прошлого года Rheinmetall представила новые материалы по своему проекту пока безымянной САУ. Как сообщает издание European Defence Review, назвали основных участников проекта и раскрыли особенности организации разработки. Также приведены некоторые технические подробности, ранее остававшиеся неизвестными.Новый проект немецкой САУ создается силами нескольких компаний из двух стран. Шасси представило немецкое совместное предприятие RMMV, артиллерийскую часть разрабатывает Rheinmetall, а боевое отделение в целом делают при участии израильской компании Elbit Systems. Последняя предоставила свои наработки по проекту SIGMA / Roem и теперь помогает адаптировать их к требованиям Бундесвера.Совместными усилиями компании уже проработали вопросы применения колесного шасси и установки на него нового боевого отделения. Теперь ведется создание полноценной башни со всеми необходимыми устройствами и функциями, а также потенциалом для модернизации. В актуальной версии проекта используется существующая артиллерийская часть и параллельно изучается возможность создания новых орудий. Еще одним способом повышения дальности должны стать новые снаряды и метательные заряды.В качестве основы для САУ «Рейнметалл» выбрала новейшее пятиосное шасси семейства HX3. Это автомобиль бескапотной компоновки с дизельным двигателем MAN D26 и трансмиссией от фирмы ZF. Основные системы шасси управляются интегрированной системой MAN EE-Architecture. По желанию заказчика, может использоваться бронированная кабина и устанавливаться противоминная защита.Шасси HX3 10x10 способно нести различные нагрузки; полная масса автомобиля может достигать 45-50 т. При этом обеспечивается высокая мобильность на шоссе и достаточная подвижность на бездорожье.На кормовой части шасси, над тремя осями, размещена целевая нагрузка под названием Artillery Truck Interface (ATI). Это платформа с откидными домкратами и полноповоротной башней с вооружением. Подобная компоновка хорошо известна по другим проектам, а конкретные агрегаты взяты у израильской САУ SIGMA.Ранее показанные прототипы немецкой САУ получили 155-мм гаубицу, выполненную на основе серийного орудия от PzH 2000. Это нарезное орудие с длиной ствола 52 клб, многокамерным дульным тормозом и зарядной каморой объемом 23 л, выполненное по требованиям актуального Баллистического меморандума НАТО.Заряжание производится автоматически. Вдоль бортов боевого отделения размещены механизированные укладки: слева находятся 40 снарядов, справа – 192 модульных метательных заряда. Укладки помещены в бронированных коробах и имеют наружные вышибные панели. Подача боеприпасов к орудию осуществляется при помощи манипуляторов; возможно ручное заряжание. Заявлена скорострельность до 8 выстр./мин.Боевое отделение оснащено системой управления огнем от Elbit Systems. В ее состав интегрированы вычислитель, средства связи и навигации и т.д. Обеспечивается прием целеуказания по стандартным линиям НАТО, расчет данных для стрельбы и автоматическое управление наводкой. Также внедряется программатор для работы с управляемыми снарядами и взрывателями.Rheinmetall уже работает над новыми вариантами орудия. Так, создана 155-мм 52-калиберная гаубица с увеличенной зарядной каморой. За счет этого предлагается нарастить метательный заряд и увеличить дальность стрельбы. Также разрабатывается более длинное орудие – оно получит ствол длиной 60 клб и еще более объемную камору. Такая гаубица сможет отправлять обычный снаряд на дальность не менее 45-48 км. Активно-реактивный боеприпас даст дальность 80-82 км.В рамках программы ZSIFMR ведется разработка целого ряда новых боеприпасов. Сразу несколько новых 155-мм снарядов создаются силами «Рейнметалл». В ближней и средней перспективе компания планирует предложить Бундесверу «болванки» с улучшенной аэродинамикой и повышенной дальностью, активно-реактивные, программируемые и управляемые боеприпасы и т.д. Точные их характеристики будут зависеть от длины орудия.Израильский проект Elbit SIGMA к настоящему времени продвинулся достаточно далеко. Опытные колесные САУ с боевым отделением ATI и орудием с длиной 52 клб успешно прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение Армии обороны Израиля. Первая партия такой техники ожидается уже в этом году, и в общей сложности построят сотню самоходок.Унифицированный немецкий проект пока находится на стадии опытно-конструкторских работ. При этом уже существуют, испытываются на полигонах и демонстрируются на выставках макетные и опытные образцы в разной конфигурации. Так, в первых материалах о семействе машин HX3 фигурировала САУ с 52-калиберным орудием, а в прошлом году показали макет гаубицы со стволом длиной 60 клб.Вероятно, в ближайшем будущем все варианты САУ доберутся до полигона и выйдут на полноценные ходовые и огневые испытания. После этого потребуется некоторое время на доводку конструкции. В зависимости от различных факторов, пока безымянная колесная САУ от Rheinmetall приобретет окончательный вид во второй половине десятилетия. Тогда же Бундесвер решит, стоит ли принимать ее на вооружение.Будущее этого проекта пока остается туманным. Но опубликованные материалы позволяют представить, как за рубежом представляют перспективы самоходной артиллерии, и как ее собираются развивать в ближайшем будущем. Судя по проекту от Rheinmetall и Elbit, в целом имеется несколько основных задач. Это дальнейшее улучшение подвижности, повышение дальности и рост точности стрельбы.Повышение мобильности за счет колесного шасси не удивляет. Однако «Рейнметалл», похоже, впервые размещает подобную боевую машину на пятиосном автомобиле. Покажет ли такая база требуемые характеристики, неясно. Принципиально новые компоновочные решения отсутствуют, и САУ имеет оптимальную конструкцию.Большой интерес представляют планы по созданию новых орудий с повышенной дальностью стрельбы. Длину ствола предлагается довести с 52 до 60 клб, а также увеличить объемы метательного заряда. Создание такого орудия отличается очевидной сложностью, но успешное решение этой задачи даст армии новые боевые возможности. То же касается и новых типов боеприпасов. При всей сложности и технических рисках, они дадут серьезные преимущества.Таким образом, Бундесвер уже думает о дальнейшем развитии самоходной артиллерии и запустил программу, итогом которой в неопределенном будущем станет старт перевооружения. В свою очередь, промышленность занялась разработкой реальных проектов с учетом требований армии и с заделом на будущее. Так, с иностранной помощью компания Rheinmetall разработала и довела до стадии первых испытаний новую колесную САУ.Пока безымянный проект немецкой самоходной гаубицы представляет определенный интерес с технической точки зрения. Он предлагает любопытное сочетание уже известных решений и новых компонентов, а также показывает, как может развиваться артиллерия в будущем. Насколько правильными являются примененные инженерные решения, и какие перспективы имеет такой проект, покажет время.