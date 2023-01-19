Военное обозрение
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Американский обозреватель призвал позволить Украине нанести удары вглубь России для предотвращения нового наступления

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Американский обозреватель призвал позволить Украине нанести удары вглубь России для предотвращения нового наступления

В ближайшее время российские вооруженные силы якобы могут начать новое наступление. Об этом пишет американский обозреватель, автор 19fortyfive Майкл Рубин.


По утверждению Рубина, на Украине проживает менее трети населения России (в действительности – куда менее четверти). Соответственно, Украина обладает куда меньшим мобилизационным потенциалом, а боеприпасы ВСУ тратят быстрее, чем Запад успевает их поставлять. Не очень хорошая ситуация и складывается с единством НАТО. Например, Турция пытается извлечь свою выгоду из конфликта, отмечает Рубин. Поэтому риск российского наступления очень высок.

Рубин призывает США и их союзников изменить свой подход к конфликту на Украине. В настоящее время Белый дом регулирует свою военную помощь, пытаясь избежать риска нанесения Украиной ударов по российской территории. Таким способом Вашингтон хочет уберечь мир от дальнейшей эскалации конфликта и даже от применения ядерного оружия.

На самом деле, считает обозреватель, США не должны сдерживать Украину. Напротив, киевскому режиму следует предоставить все необходимые ей вооружения, включая и танки Abrams, и даже самолеты F-16. Украина, по мнению Рубина, должна иметь возможность нанести удары по российским промышленным предприятиям, производящим вооружение, даже если они находятся в глубине территории страны.

Такой же подход, считает Рубин, следует использовать и в отношении российских войск – удары по ним надо наносить еще тогда, когда они только концентрируются на российской территории и начинают движение к украинской границе. Поэтому Запад должен разрешить Киеву любые удары по районам сосредоточения российских войск.

Американский автор пишет, что Россия не будет применять ядерное оружие, поэтому никакой реальной опасности в случае передачи Украине более дальнобойного оружия не существует. Нет сомнений, что автор озвучивает позицию наиболее агрессивной части западных элит, которая настроена на дальнейшую эскалацию конфликта и готова к смертям не только тысяч, но и миллионов украинцев.
Автор:
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:15
    +1
    Американский обозреватель призвал позволить Украине нанести удары вглубь России для предотвращения нового наступления
    . Вопрос... долго ли ждать, когда начнётся???
    Пусть долетит не все, но что то может долететь, тогда что делать???
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:17
    -1
    Очередное мнение ноунейма журналиста, а давайте еще мнение некоторых комментаторов с их сайта перепечатаем!!! Там вообще призывают ядерный удар по Москве нанести, а чего статья ради статьи, сойдёт.
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:18
    -1
    "Этим" краину вовсе не жалко, вот и дают абсурдные и опасные советы.
  4. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:20
    -1
    Это чревато появлением крылатых ракет у группировок от Талибана до колумбийских наркокартелей с перспективой обстрелов по Сан-Диего.