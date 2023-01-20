Саудовская Аравия передала командование объединённой военно-морской группой в Оманском и Аденском заливах Великобритании

Объединенная оперативная группа 150 (CTF-150) с июля находится под командованием Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии. CTF-150 проводит операции по обеспечению безопасности в Оманском заливе, Аравийском море и Аденском заливе. Это одна из четырех таких оперативных групп объединенных морских сил, крупнейшего в мире международного военно-морского партнерства, состоящего из 34 стран-членов.
Согласно заявлению для прессы, опубликованному Объединенными военно-морскими силами Саудовской Аравии, под командованием контр-адмирала А. аль-Мутаири корабли CTF 150 провели более 10 000 часов регионального патрулирования и перехватили шесть партий наркотиков. Общая оценочная стоимость изъятых наркотиков составила более 250 миллионов долларов.
Шесть месяцев назад я был здесь, на этой же сцене. Тогда мы сказали: «Саудовская Аравия всегда готова к этому шагу». Мы приехали сюда готовыми, и это наше достижение
— заявил контр-адмирал ВМС Саудовской Аравии Абдулла аль-Мутаири во время церемонии на базе ВМС США в Бахрейне в среду.
Штаб контр-адмирала Абдуллы аль-Мутаири включал сотрудников из Бахрейна, Пакистана и Саудовской Аравии. Новый командир CTF 150, капитан Королевского флота Великобритании Джеймс Байрон, совершил несколько командировочных поездок, в том числе несколько на Ближний Восток.
Я рад принять командование Объединенной оперативной группой CTF 150 и с нетерпением жду возможности следить за огромными успехами, достигнутыми контр-адмиралом аль-Мутаири и его командой из Королевства Саудовская Аравия за последние шесть месяцев. Мой персонал Королевского флота при поддержке личного состава Королевского флота Новой Зеландии и итальянской группы «Милитаре» будет неустанно работать, чтобы внимательно следить за регионом.
— сказал капитан Джеймс Байрон.
До августа 2020 года он служил штабным офицером по операциям, а затем заместителем командира базирующегося в Бахрейне командования морского компонента Соединенного Королевства.