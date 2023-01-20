Саудовская Аравия передала командование объединённой военно-морской группой в Оманском и Аденском заливах Великобритании

Шесть месяцев назад я был здесь, на этой же сцене. Тогда мы сказали: «Саудовская Аравия всегда готова к этому шагу». Мы приехали сюда готовыми, и это наше достижение

Я рад принять командование Объединенной оперативной группой CTF 150 и с нетерпением жду возможности следить за огромными успехами, достигнутыми контр-адмиралом аль-Мутаири и его командой из Королевства Саудовская Аравия за последние шесть месяцев. Мой персонал Королевского флота при поддержке личного состава Королевского флота Новой Зеландии и итальянской группы «Милитаре» будет неустанно работать, чтобы внимательно следить за регионом.