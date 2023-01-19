Bloomberg: Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для реэкспорта в обход санкций

Любой волюнтаризм и наложение искусственных ограничений со стороны политиков на естественные рыночные механизмы неизбежно приводит к тому, что бизнес начинает находить альтернативные пути сохранения каналов сбыта и получения прибыли. Таковы естественные законы рынка, которые даже в бывших странах соцлагеря с плановой экономикой, пусть и в теневом сегменте, но действовали.Похоже, подобное происходит и с попыткой стран антироссийской коалиции ограничить продажу российских энергоносителей на международном рынке. Введение эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны ЕС и ряда других стран пока что не повлекло существенного сокращения добычи черного золота в России. Это означает, что российские поставщики энергосырья сумели выстроить новые логистические цепочки, по которым, пусть в меньших объемах и по заниженным ценам, продолжают поставку ГСМ за рубеж.Одним из международных хабов, где происходит перевалка и своего рода выведение из-под западных санкций российской нефти и нефтепродуктов стало островное город-государство Сингапур. О том, как местные предприниматели научились извлекать выгоду из эмбарго на российские нефтепродукты рассказало информагентство Bloomberg.В агентстве сообщают, что участники энергетического рынка Сингапура фиксируют резкий рост спроса на аренду резервуаров для хранения нефти, начавшийся в октябре прошлого года.Старший вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан рассказал, что нефтетрейдеры массово арендуют в городе-государстве береговые резервуары и плавучие морские хранилища. Получая дешевую российскую нефть, они затем ее смешивают с другими сортами и экспортируют в третьи страны, тем самым обходя санкции. Продажа блэндированного топлива приносит предприимчивым сингапурцам до 20% прибыли.По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. Хотя участники новой схемы реэкспорта российского топлива стараются по понятным причинам держать в тайне подробности своего бизнеса, известно, что смешанные нефтепродукты далее продаются в основном на рынках Северо-Восточной Азии. Откуда «очищенное» от санкций сырье, вполне возможно, поступает и в Европу с еще большей наценкой.Островное государство сумело стать нефтяным хабом для реэкспорта российских энергоносителей благодаря тому, что Сингапур хоть и запретил местным финучреждениям проводить операции с компаниями из РФ, но запрет на экспорт нефти так и не ввел.По данным Bloomberg, аналогичную схему вывода из-под санкций российских углеводородов реализуют в штате Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов. Отсюда смешанная с другими сортами нефть из России расходится по всему миру.