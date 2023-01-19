Bloomberg: Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для реэкспорта в обход санкций

Любой волюнтаризм и наложение искусственных ограничений со стороны политиков на естественные рыночные механизмы неизбежно приводит к тому, что бизнес начинает находить альтернативные пути сохранения каналов сбыта и получения прибыли. Таковы естественные законы рынка, которые даже в бывших странах соцлагеря с плановой экономикой, пусть и в теневом сегменте, но действовали.
Похоже, подобное происходит и с попыткой стран антироссийской коалиции ограничить продажу российских энергоносителей на международном рынке. Введение эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны ЕС и ряда других стран пока что не повлекло существенного сокращения добычи черного золота в России. Это означает, что российские поставщики энергосырья сумели выстроить новые логистические цепочки, по которым, пусть в меньших объемах и по заниженным ценам, продолжают поставку ГСМ за рубеж.
Одним из международных хабов, где происходит перевалка и своего рода выведение из-под западных санкций российской нефти и нефтепродуктов стало островное город-государство Сингапур. О том, как местные предприниматели научились извлекать выгоду из эмбарго на российские нефтепродукты рассказало информагентство Bloomberg.
В агентстве сообщают, что участники энергетического рынка Сингапура фиксируют резкий рост спроса на аренду резервуаров для хранения нефти, начавшийся в октябре прошлого года.
Старший вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан рассказал, что нефтетрейдеры массово арендуют в городе-государстве береговые резервуары и плавучие морские хранилища. Получая дешевую российскую нефть, они затем ее смешивают с другими сортами и экспортируют в третьи страны, тем самым обходя санкции. Продажа блэндированного топлива приносит предприимчивым сингапурцам до 20% прибыли.
По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. Хотя участники новой схемы реэкспорта российского топлива стараются по понятным причинам держать в тайне подробности своего бизнеса, известно, что смешанные нефтепродукты далее продаются в основном на рынках Северо-Восточной Азии. Откуда «очищенное» от санкций сырье, вполне возможно, поступает и в Европу с еще большей наценкой.
Островное государство сумело стать нефтяным хабом для реэкспорта российских энергоносителей благодаря тому, что Сингапур хоть и запретил местным финучреждениям проводить операции с компаниями из РФ, но запрет на экспорт нефти так и не ввел.
По данным Bloomberg, аналогичную схему вывода из-под санкций российских углеводородов реализуют в штате Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов. Отсюда смешанная с другими сортами нефть из России расходится по всему миру.