Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для реэкспорта в обход санкций

10
Bloomberg: Российскую нефть смешивают с другими сортами в Сингапуре для реэкспорта в обход санкций

Любой волюнтаризм и наложение искусственных ограничений со стороны политиков на естественные рыночные механизмы неизбежно приводит к тому, что бизнес начинает находить альтернативные пути сохранения каналов сбыта и получения прибыли. Таковы естественные законы рынка, которые даже в бывших странах соцлагеря с плановой экономикой, пусть и в теневом сегменте, но действовали.


Похоже, подобное происходит и с попыткой стран антироссийской коалиции ограничить продажу российских энергоносителей на международном рынке. Введение эмбарго на импорт нефти из РФ со стороны ЕС и ряда других стран пока что не повлекло существенного сокращения добычи черного золота в России. Это означает, что российские поставщики энергосырья сумели выстроить новые логистические цепочки, по которым, пусть в меньших объемах и по заниженным ценам, продолжают поставку ГСМ за рубеж.

Одним из международных хабов, где происходит перевалка и своего рода выведение из-под западных санкций российской нефти и нефтепродуктов стало островное город-государство Сингапур. О том, как местные предприниматели научились извлекать выгоду из эмбарго на российские нефтепродукты рассказало информагентство Bloomberg.

В агентстве сообщают, что участники энергетического рынка Сингапура фиксируют резкий рост спроса на аренду резервуаров для хранения нефти, начавшийся в октябре прошлого года.

Старший вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан рассказал, что нефтетрейдеры массово арендуют в городе-государстве береговые резервуары и плавучие морские хранилища. Получая дешевую российскую нефть, они затем ее смешивают с другими сортами и экспортируют в третьи страны, тем самым обходя санкции. Продажа блэндированного топлива приносит предприимчивым сингапурцам до 20% прибыли.

По данным судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре 2022 года сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее. Хотя участники новой схемы реэкспорта российского топлива стараются по понятным причинам держать в тайне подробности своего бизнеса, известно, что смешанные нефтепродукты далее продаются в основном на рынках Северо-Восточной Азии. Откуда «очищенное» от санкций сырье, вполне возможно, поступает и в Европу с еще большей наценкой.

Островное государство сумело стать нефтяным хабом для реэкспорта российских энергоносителей благодаря тому, что Сингапур хоть и запретил местным финучреждениям проводить операции с компаниями из РФ, но запрет на экспорт нефти так и не ввел.

По данным Bloomberg, аналогичную схему вывода из-под санкций российских углеводородов реализуют в штате Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов. Отсюда смешанная с другими сортами нефть из России расходится по всему миру.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал "Роснефти"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:43
    +5
    И не только Сингапур и не только с нефтянкой , только цена то получается соответствующая...
    1. clou
      clou Сегодня, 17:55
      -3
      выдающийся российский геостратег создал ситуацию, что РФ не уважают и не боятся, а весь внешний экспорт сырья отдан на откуп различным посредникам за счет уменьшения маржи РФ. С точки зрения торговых войн кампания полностью проиграна, и еще Украине газпром платит сейчас за транзит газа в 4 раза дороже согласно кабальному договору от 2019 за обещания запустить СП2.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 17:58
      -1
      Кто прямая такие решения не несут за них никакой отвественности.
      Лично у них всё хорошо, а проблемы простых европейцев их не интересуют.
  2. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:51
    +3
    Что не сделаешь ради прибыли
    У Маркса об этом четко сказано" готов на всякие преступления",а обход санкций - и есть преступление .
    Коллеги юристы это подтвердят
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:18
      0
      Могут и ослиной мочой разбавлять.
      Как знаменитый Али-Баба из Джентльменов Удачи.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:53
    0
    В Сингапуре явно бодяжат нефть с Дальнего Востока,сорт ЕРSO и с Сахалина 1 ,что Япония без потолка цен,физичиски не может переработать.Поэтому рубль относительно держится,вывозная пошлина Юралса с ноября упала в три раза,а рубль к доллару на 10 упал всего.А с металлами вообще всё засекречено. lol
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:55
    0
    На каждую хитрую попу есть свой болт с обратной резьбой
    (Народная мудрость)
  5. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 18:14
    0
    Цитата: clou
    выдающийся российский геостратег создал ситуацию, что РФ не уважают и не боятся, а весь внешний экспорт сырья отдан на откуп различным посредникам за счет уменьшения маржи РФ. С точки зрения торговых войн кампания полностью проиграна, и еще Украине газпром платит сейчас за транзит газа в 4 раза дороже согласно кабальному договору от 2019 за обещания запустить СП2.

    Ну ка наш стратег, сообщи нам какая там у них маржа, и источник? Скоро платить то не кому будет.
  6. Arsi55
    Arsi55 Сегодня, 18:16
    +1
    К сожалению зарабатывают на этом непосредственно в Сингапуре, а наш бюджет продолжает худеть
    Это конечно хорошо, что покупают хоть и со скидками, но сравнивать доход до и после попросту бессмысленно
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:40
    +1
    Не дураки.
    Делают себе деньги на Росийской нефти.
    Кстати, о ценах в подобных заметках- ни-ни.
    Значит , покупают задешего ,ну а продают дорого, кризис еще не кончился.