Молдавия запросила у Евросоюза поставку зенитных комплексов и систем воздушного наблюдения

Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. (...) Мы понимаем, что Украина в приоритете и должна получить их, но мы тоже надеемся получить что-то

Молдавское правительство активно перевооружает армию, но на деньги Евросоюза на основе двухстороннего соглашения, подписанного в октябре 2021 года. У самой республики на это средств нет.Молдавская армия не получала финансовых вливаний, начиная с 1991 года, т.е. с момента развала Советского Союза, продолжая эксплуатировать оставшуюся от советской армии технику. Собственных средств на обновление армии у правительства республики не было, Запад их не выделял, но все изменилось после 2014 года, когда из Молдавии захотели сделать еще один "антироссийский проект", такой же, как и Украина.Осенью 2021 года ЕС подписал двухстороннее соглашение о выделении военной помощи Молдавии. В его рамках Кишинев уже получил три бывших датских колёсных бронетранспортера Piranha IIIH (8х8), которые передала Германия. Всего до конца года молдавская армия должна получить 19 аналогичных бронемашин. Кроме того, в рамках этой же программы в Молдавию должно поступить стрелковое оружие , средства связи и беспилотники, скорей всего разведывательные.Однако в Кишиневе посчитали, что этого мало и запросили у своих европейских партнеров поставку зенитных систем, правда уточнив, что поставка должна проходить не "во вред Украине". Как заявила президент Молдавии Майя Санду, Кишинев намерен укрепить свое положение в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Возможно, что на данное решение повлияла ракета, залетевшая на территорию республики.- заявила Санду, но назвать страны, которым был направлен запрос на поставку систем ПВО и РЛС, отказалась.