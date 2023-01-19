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Молдавия запросила у Евросоюза поставку зенитных комплексов и систем воздушного наблюдения

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Молдавия запросила у Евросоюза поставку зенитных комплексов и систем воздушного наблюдения

Молдавское правительство активно перевооружает армию, но на деньги Евросоюза на основе двухстороннего соглашения, подписанного в октябре 2021 года. У самой республики на это средств нет.


Молдавская армия не получала финансовых вливаний, начиная с 1991 года, т.е. с момента развала Советского Союза, продолжая эксплуатировать оставшуюся от советской армии технику. Собственных средств на обновление армии у правительства республики не было, Запад их не выделял, но все изменилось после 2014 года, когда из Молдавии захотели сделать еще один "антироссийский проект", такой же, как и Украина.

Осенью 2021 года ЕС подписал двухстороннее соглашение о выделении военной помощи Молдавии. В его рамках Кишинев уже получил три бывших датских колёсных бронетранспортера Piranha IIIH (8х8), которые передала Германия. Всего до конца года молдавская армия должна получить 19 аналогичных бронемашин. Кроме того, в рамках этой же программы в Молдавию должно поступить стрелковое оружие, средства связи и беспилотники, скорей всего разведывательные.

Однако в Кишиневе посчитали, что этого мало и запросили у своих европейских партнеров поставку зенитных систем, правда уточнив, что поставка должна проходить не "во вред Украине". Как заявила президент Молдавии Майя Санду, Кишинев намерен укрепить свое положение в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Возможно, что на данное решение повлияла ракета, залетевшая на территорию республики.

Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. (...) Мы понимаем, что Украина в приоритете и должна получить их, но мы тоже надеемся получить что-то

- заявила Санду, но назвать страны, которым был направлен запрос на поставку систем ПВО и РЛС, отказалась.
Использованы фотографии:
https://t.me/maiasandumd
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13 комментариев
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:43
    +2
    одно слово румын)) он же болгарин а какая разница?
  2. donavi49
    donavi49 Сегодня, 17:45
    +2
    А тем временем, каждый час новое вооружение под Рамштайн.

    Британия 600 ракет Бримстоун.

    Дания решила отдать все свои Татра-Цезари
    Denmark decided to deliver all 19 CAESAR 155mm SPGs it has ordered from France to Ukraine.

    Итого за Январь анонсировали:
    30 АС-90
    16 М109А6
    19 Татра-Цезарей
    12 Арчеров
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:59
      +1
      Молдавия запросила у Евросоюза поставку зенитных комплексов и систем воздушного наблюдения

      И посадить на эти комплексы М. Санду. Одна не совсем умная уже на танке покаталась.
  3. ГУМАНОИД
    ГУМАНОИД Сегодня, 17:45
    0
    Евросоюз готовит новое мясо для борьбы с РОССИЕЙ, Готовьтесь братья Молдоване.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:58
    +1
    мы тоже надеемся получить что-то
    Бывшие советские республики встают в очередь побирушек.
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:03
    0
    Это к тому, что уже становятся ясными и реальными риски для наших миротворцев, да и, вообще,мира в регионе. Сразу надо понимать - вероятный источник новых проблем, которые запад постарается решить вооруженным путем.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:10
    0
    Эти-то куда лезут. Обезьяннича
    ют.
    Тоже в золотой миллиард захотели? Ну разве только в качестве корма.
    Да и золотой миллиард скоро сильно подсократится. К гадалке не ходи США сожрет Европу.
    Уже громко чавкает и только европейские бараны этого не замечают.
    1. стар
      стар Сегодня, 19:15
      +1
      Эти-то куда лезут. Обезьяннича
      ют.

      Видят, как на Украине все гарно - деньги рекой текут, не знают, куда складывать уже. Зависть.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:55
        0
        Цитата: Сергей3
        Она расплачиваться то чем за всё это будет? Натурой?

        Точно.... жаба душит.
  7. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:23
    +2
    Она расплачиваться то чем за всё это будет? Натурой?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Сергей3
      Она расплачиваться то чем за всё это будет? Натурой?

      Она столько не стоит. lol
    2. стар
      стар Сегодня, 19:17
      +1
      Она расплачиваться то чем за всё это будет? Натурой?

      Русофобией. Больше нечем особо.
  8. Феликс
    Феликс Сегодня, 18:33
    +2
    А что, тех ракет, которые из Украины своим ходом идут, не хватит? Так попросите соседа, они ещё накидают! Ну и что, что б/у - жестянку поправить, подкрасить, навозом конским заправить - и на бд!