Грета Тунберг: На форуме в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем

Получившая мировую известность после своего эмоционального выступления с трибуны ООН шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.Экоактивистка обвинила собравшихся в том, что они "подпитывают разрушение планеты", инвестируя в ископаемые энергоресурсы, тем самым способствуя климатическому кризису.По словам Тунберг, участники форума в Давосе ставят собственную прибыль выше экологических проблем человечества. Также она призвала мировое сообщество уделять больше внимания проблемам глобального потепления и сокращению выброса в атмосферу углекислого газа.Она также добавила, что Всемирный экономический форум в Давосе предоставляет площадку для обсуждения мировых экологических проблем людям, которые сами виновны в возникновении кризисной ситуации в области экологии.По словам шведской активистки, в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем. Грета заявила, что они сами их создают. Пожалуй, тот случай, когда с ней трудно не согласиться.Ранее Грета Тунберг посетила лагерь экоактивистов, протестующих против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат, ради которого планируется полный снос этого населенного пункта и переселение его жителей. В процессе акции протеста шведская экоактивистка даже подверглась полицейскому аресту, который, однако, проходил чрезвычайно мягко и бережно с постоянным позированием на камеры присутствовавших там многочисленных представителей западных средств массовой информации. Потом появились и видео ареста, названного фейковым.