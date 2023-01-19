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Грета Тунберг: На форуме в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем

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Грета Тунберг: На форуме в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем

Получившая мировую известность после своего эмоционального выступления с трибуны ООН шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.


Экоактивистка обвинила собравшихся в том, что они "подпитывают разрушение планеты", инвестируя в ископаемые энергоресурсы, тем самым способствуя климатическому кризису.

По словам Тунберг, участники форума в Давосе ставят собственную прибыль выше экологических проблем человечества. Также она призвала мировое сообщество уделять больше внимания проблемам глобального потепления и сокращению выброса в атмосферу углекислого газа.

Она также добавила, что Всемирный экономический форум в Давосе предоставляет площадку для обсуждения мировых экологических проблем людям, которые сами виновны в возникновении кризисной ситуации в области экологии.

По словам шведской активистки, в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем. Грета заявила, что они сами их создают. Пожалуй, тот случай, когда с ней трудно не согласиться.

Ранее Грета Тунберг посетила лагерь экоактивистов, протестующих против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат, ради которого планируется полный снос этого населенного пункта и переселение его жителей. В процессе акции протеста шведская экоактивистка даже подверглась полицейскому аресту, который, однако, проходил чрезвычайно мягко и бережно с постоянным позированием на камеры присутствовавших там многочисленных представителей западных средств массовой информации. Потом появились и видео ареста, названного фейковым.

Автор:
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55 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 17:54
    +6
    Грета заявила, что они сами их создают. Пожалуй, тот случай, когда с ней трудно не согласиться.


    Ну если сама Грета так сказала, то наверно так и есть.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:54
    +7
    шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.
    Интересно - она на воздушном шаре прилетела? Или у Карлсона пропеллер арендовала на время? Он же, как известно, на варенье и плюшках работает.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:12
      +8
      Что Вы хотите от девчонки - хейтера. Хотя диагноз у нее социопатка на лбу написан. На человеконенавистничестве прилетела. Бабка ёжка это сплошное человеколюбие и свою метлу и ступу не дала
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 18:18
        0
        Цитата: Tusv
        Что Вы хотите от девчонки

        Вот именно. Несчастный ребенок лишенный нормального детства.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 18:22
          0
          Doccor18 ..Несчастный ребенок лишенный нормального детства.

          Этому ребенку 20 лет, родилась 3.01.2003г. Пока не замужем.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:28
          +10
          Цитата: Doccor18
          Цитата: Tusv
          Что Вы хотите от девчонки

          Вот именно. Несчастный ребенок лишенный нормального детства.

        3. Tusv
          Tusv Сегодня, 18:37
          0
          Цитата: Doccor18
          Несчастный ребенок лишенный нормального детства.

          Тут абсолютно согласен. Не ну к туалету типа "Сортир" приучен. В дырку не провалюсь. А тут бедолага пытается всех приручить к естественному, которая сама не умеет. Что за лидеры пошли в коллективном западе? И ведь западные бестолочи ведутся на примитивную промывку мозгов
        4. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 19:42
          +1
          ....лишенный нормального детства .
          И она утверждает что наше поколение лишило её этого детства !
          Еще можно было бы понять , если бы это сказал кто то из стран Африки .
          Но она выросла в достатке и роскоши .
          И посмотрите на выражение её лица .
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:26
        +3
        Цитата: Tusv
        Что Вы хотите от девчонки - хейтера. Хотя диагноз у нее социопатка на лбу написан. На человеконенавистничестве прилетела. Бабка ёжка это сплошное человеколюбие и свою метлу и ступу не дала

        Таково нынче время - монетизация любой проблемы и движения.
        1. Pharmacist
          Pharmacist Сегодня, 19:27
          +1
          Именно. Нужна слава и монетизация, остальное - лицемерие. На последнем видео хорошо видно, как харю отожрала - скоро в экран не влезет.
      3. alexmach
        alexmach Сегодня, 19:58
        0
        Хотя диагноз у нее социопатка на лбу написан


        Да нету там никакой социопатии. Сообщают про синдром Аспегера. Просто девушка с некоторыми отклонениями в психическом развитии, с другими отклонениями.

        Аутисты в целом часто выглядат социопатами. Но они не социопаты, они просто эмоции плохо выражают и воспринимают, потому и кажутся обычным людям враждебными.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:12
      +3
      Цитата: Zoldat_A
      шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.
      Интересно - она на воздушном шаре прилетела? Или у Карлсона пропеллер арендовала на время? Он же, как известно, на варенье и плюшках работает.

      К тому же Карллсон не пукает.
      Ни в одном видео такого нет. hi

      Интересно, а Грета?
      Может индульгенцию купила.. бабла ведь до.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:25
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Может индульгенцию купила.

        Это вряд ли. Чтобы полную индульгенцию купить, требуется занести Папе Римскому и Патриарху Московскому и одновременно, чтобы не обиделись. Патриарх Константинопольский таки пытался разрулить. В Итоге оказался в дерьме
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 17:55
    +5
    Жалко девочку. Использовали её не в самых лучших целях. Хотя ей наверно хорошо платят.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 18:09
      +1
      она уже не девочка. Посмотри на нее ей больше 20 лет и фигура полностью женская.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 18:13
        +3
        она уже не девочка
        Кто скажет, что она мальчик- пусть бросит в меня камень! laughing
        Использовать ее начали в несовешеннолетнем возрасте. В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, Тунберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с экологическими проблемами.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 18:25
          +2
          Цитата: Добрый
          В августе 2018 года, когда ей было 15 лет, Тунберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат»

          когда я учился в школе, про забастовки мы слышали только в программе "Время", когда рассказывали про заграницу.
          А так... Я бы тоже против чего-нибудь попротестовал - лишь бы в школу не идти. Ну не было в наше время "школьных забастовок"!
          Один раз с другом чёрт знает откуда, через весь микрорайон волокли какую-то железяку тяжеленную. Где катили, где кантовали... Притащили к концу пятого урока. Хотели с утра, до уроков, успеть - да силы не рассчитали, а железка ну очень тяжёлая была. По шее, конечно, получили, но по металлолому первое место заняли.
          Так тут и тащить ничего не надо, нашкрябала на картонке какую-нибудь чушь - и стой себе вместо уроков на улице. Красота!
          Она хоть читать-писать в школе успела научиться?
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 20:03
          0
          Использовать ее начали в несовешеннолетнем возрасте

          Да я так понимаю, там и собственная инициатива ярко заиграла.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:14
      0
      Её родители не слабо на ней "поднялись".
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: Добрый
      Хотя ей наверно хорошо платят.

      Не наверно, а очень даже хорошо.
      Дело в том, что, по оценкам страховиков, бренды Греты сейчас в социальном сегменте посильней Greenpeace и ООН. Предварительная оценка стоимости брендов – 3–6 миллиардов евро. «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман» («Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation») отличная крыша для легализации уже имеющихся финансовых потоков, которые сейчас идут в адрес Греты не слишком прозрачными. Деятельность Греты спонсирует бывший вице-президент США – Ал Гор.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 19:17
        0
        Цитата: tihonmarine
        Деятельность Греты спонсирует бывший вице-президент США – Ал Гор.

        Это чистое совпадение...
        Цитата: tihonmarine
        Беаты Эрнман

        А это еще что такое ? Запасной вариант ?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:53
          0
          Цитата: Альф
          А это еще что такое ? Запасной вариант ?

          Младшая сестра Греты, а фонд у них один «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман». Семейный бизнес.
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Добрый
      Жалко девочку. Использовали её не в самых лучших целях. Хотя ей наверно хорошо платят.

      Во первых это не девочка, а социопатка.
      Во вторых, ее действия вредят коллективному западу. Значит пока временная попутчица
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:56
    +4
    Грета явно не веган, что то прёт её,как и её счёт.Хорошего человека должно быть много..
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:09
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Грета явно не веган, что то прёт её,как и её счёт.Хорошего человека должно быть много..

      Она явно ни разу не была на свиноферме, на скотобойне, на заводе по выработке костной муки (вспомню - вздрогну! На пять километров вокруг падалью воняет. Кости со скотобойни и самоумершую животинку с ферм возили на переработку).
      Наверняка она питается мясом с экоферм, где коровы круглый год едят только свежую траву, пьют колодезную воду, сами от себя отрезают стейки и приносят их на кухню, где их, чтобы не загрязнять атмосферу, жарят при помощи линз в солнечную погоду.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:57
    +1
    Стали о ней подзабывать.Да и с финансированием возможно возникли проблемы,и надо о себе напомнить.Впрочем,экология,это уже не передовой тренд.Я ей могу подсказать."Переквалифицироваться в управдомы..."...Нет,нет...Конечно же начать "громить"Россию с трибун-это сейчас в моде
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:32
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Я ей могу подсказать."Переквалифицироваться в управдомы..."...Нет,нет...Конечно же начать "громить"Россию с трибун-это сейчас в моде

      Лучше бы она потребовала от Украины закопать обратно Черное море и больше не вмешиваться в природу winked
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:58
    +3
    Только девочке с лицом обиженным интеллектом можно доверить управлять......дурдом fool
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: Alien From
      Только девочке с лицом обиженным интеллектом можно доверить управлять......дурдом

      Беата Эрнман – младшая сестра Греты Тунберг, и она еще более тяжкий аутист, чем Грета (просто для информации).
  7. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 17:59
    +1
    Наконец то её из психушки, после лечения зимнего обострения выпустили. Любопытно, что сейчас она союзница России - поскольку активно брорется против разаработки Европой личных ресурсов
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:03
      0
      Ее не выпустили. Ее наоборот к психам направили.
      [media=https://youtube.com/watch?v=f7Elx8X0fd4&feature=shares]
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: Дилетант
        Ее не выпустили. Ее наоборот к психам направили.

        Психов к психам не отправляют, к психам отправляют, здоровых.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:00
    +3
    Как можно слушать рассуждения необразованной девочки о политике, экономике и экологии?! Неужели не хватает примеров с Л.Трасс, А.-Л. Бербок ?
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:02
    0
    Выходила бы замуж, рожала детей.
    Рано или поздно о ней всё равно забудят, когда взрослые и циничные дяди выжмут из неё всё что можно.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:08
      +3
      Так и она выжмет всё, что можно из этой ситуации(с многими нулями), тогда можно и замуж. Дети это вряд-ли, не для того такая роза цвела, ещё остатки фигуры портить. no
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Выходила бы замуж, рожала детей.

      Может быть, ей это не охота, не интересно?
      Цитата: Ulan.1812
      Рано или поздно о ней всё равно забудят, когда взрослые и циничные дяди выжмут из неё всё что можно.

      Из своей популярности она денег выжала определённо немало. Хватит и на образование, и на еду, и на старт карьеры хороший. А то и сразу бизнес замутить. Лет в 40 снова вылезет на публику с уже поднявшейся компанией или политической партией за счёт такого хорошего старта. И все её УЖЕ будут знать, что тоже плюс. Так что Грета в неплохом таком положении.
      Вопрос, сможет ли правильно распорядиться им? Сумеет, думаю, не дура чать.
  10. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:06
    +2
    Как правильно и цензурно перевести "Fake arrest of Greta Tunberg"?
    Долбаный арест, - и это не совсем хорошо.

    А вообще-то только этой к бочке затычки Европе и не хватало.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Как правильно и цензурно перевести "Fake arrest of Greta Tunberg"?

      Правильно и цензурно - это "поддельный", "фальшивый" арест.

      То, Александр, о чём Вы подумали, и пишется не так, и произносится по-другому, и здесь, действительно, за такое слово и по-русски, и по-английски бан словить можно.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:56
        0
        Что поделаешь, человек латинские буквы без транскрипции читает. laughing Каждому своё.
    2. solar
      solar Сегодня, 18:43
      0
      ак правильно и цензурно перевести "Fake arrest of Greta Tunberg"?

      Правильно и цензурно- "Фальшивый арест". В комментариях к видео обсуждают, был ли арест настоящим или постановочным.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:07
    0
    Это само собой. Но за-ср-ан-кам типа Греты тоже . laughing
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 18:10
    +3
    Грета Тунберг: На форуме в Давосе собрались люди, которым нельзя доверять решение мировых проблем

    Гляди-ка! Созрела, значит!
  13. BASHAR ASAD
    BASHAR ASAD Сегодня, 18:12
    +2
    Вот уж правда, отобранное детство. Даже жаль её чуток.
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:16
    +2
    Цитата: Zoldat_A
    шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.
    Интересно - она на воздушном шаре прилетела? Или у Карлсона пропеллер арендовала на время? Он же, как известно, на варенье и плюшках работает.

    Яхты туда не ходят.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:35
      +2
      Цитата: Pavel57
      Цитата: Zoldat_A
      шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала на всемирный экономический форум в Давос, где раскритиковала его участников.
      Интересно - она на воздушном шаре прилетела? Или у Карлсона пропеллер арендовала на время? Он же, как известно, на варенье и плюшках работает.

      Яхты туда не ходят.

      Не иначе на дельфинах приплыла. winked
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:58
        0
        Злые вы все, может, на велосипеде или пешком.
  15. solar
    solar Сегодня, 18:19
    +3
    Символическая акция, символическое задержание- чисто на камеру.
    протестующих против расширения угольного карьера возле немецкой деревни Лютцерат, ради которого планируется полный снос этого населенного пункта и переселение его жителей.

    Жители деревни не против, они давно выселились, получив неслабые компенсации, чего им протестовать.
    На акции были не местные жители, а специально приехавшие протестующие.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: solar
      специально приехавшие протестующие.

      Есть на Западе такая профессия-"профессиональный недовольный"...Кстати, хорошо, говорят, оплачиваемая...
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 20:00
        0
        Так и в России таких полно. У нас их называют либерастами. laughing
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:33
    0
    В процессе акции протеста шведская экоактивистка даже подверглась полицейскому аресту,

    Грету аккуратненько унесли ее на руках в полицейский автобус, а перед тем, как разогнать акцию экоактивистов, полиция предупредила, что их выведут с места протеста силой, если они не отойдут от шахты. Сотрудникам правопорядка пришлось применить дубинки и перцовые балончики. При этом официальной причиной задержания стала проверка документов.
  17. Normann
    Normann Сегодня, 18:40
    +1
    Эту мелкую, бестолковую кто-то слушает?
  18. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:44
    +1
    Все про Гретту сказано и исчерпывающе. "Не далёкий и рьяный? Страшное сочетание"
  19. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:44
    +2
    Никому нельзя доверять-мне можно!(ц) Дай вам волю, вы человечество в пещеры загоните!
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:44
    0
    Ха-ха.
    Когда надо , сми ругают Тумберг вдрызг. А когда надо - ссылаются на ее мнение.
    Рекально , она очередной стрелочник (пугало властей из зеленых)

    Как в анекдоте про Сталина: А сколько у Тунберг танковых дивизий? а милиардов? а предприятий? а связей средь сильных мира?
    А у членов форума?
  21. svit55
    svit55 Сегодня, 18:46
    +3
    Грета дави гадов в Давосе, там гады со всей планеты собрались.)))