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Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

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Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

В условиях отсутствия боевой мотивации среди большой части украинских мобилизованных побои, угроза наказания и репрессии стали верными спутниками фронтового быта. В сети появилось видео, на котором сержант ВСУ избивает солдат, покинувших позиции в Соледаре ещё в декабре 2022 года.


Военные поднялись в жилой дом, в одной из квартир которого разожгли бочку и отдыхали, согреваясь после холодных окопов. Сержант ворвался в их расположение и кулаками и пинками заставил вернуться на позиции. С его слов, пока они отдыхают, личный состав гибнет в ходе штурма.

Украинские солдаты постоянно заявляют о недопустимом отношении к рядовому составу. Особая критика направлена в адрес офицеров, которые не заботятся о подопечных им военных и готовы при первых признаках угрозы покинуть позиции и выехать «для доклада в штаб». В то же время от солдат требуют удерживать позиции до последнего, безосновательно обещая скорое прибытие подкреплений.

В Соледаре это обернулось существенными потерями в живой силе. Окружённые боевики, отказавшиеся сдаваться в плен, были ликвидированы, что подтверждают многочисленные кадры уничтоженных солдат ВСУ. Возможно, что аналогичная участь постигла военных, запечатлённых на видео. В общей сложности в Соледаре и окрестностях потери противника составили не менее 7 тысяч человек. По данным ЧВК "Вагнер", около 15 тысяч.

Приводится без звука в связи с наличием нелитературных выражений:

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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21 комментарий
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:21
    +5
    если бьют, значит любят своих солдат отцы-командиры )) чисто по-отчески
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:27
      +3
      Цитата: ivan1979nkl
      если бьют, значит любят своих солдат отцы-командиры )) чисто по-отчески

      Ага...пришли бы "нацисты" из "Азова" или ПС, то пару бы человек расстреляли бы на месте, остальные сами бы на позиции побежали, да еще и распевая патриотические песни... Типа "Батька наш Бандера, Украина - маты, мы за Украину БУДЕМ воеваты..." У тех разговор короткий
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:30
      +2
      Так вот от чего они так упорно обороняются!А мы то думали,что у них в головах "высокая"цель-ридну неньку защищать... what Добавлю.Один из образчиков пропаганды.Впрочем,на войне всякое бывает
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 06:46
        -1
        Есть ещё спец препараты из США. После этих таблеток человек как зомби. Выполняет приказы безприкасловно. Если прикажут человек всю родню перебьет или себе в голову пулю пустит. Тут все серьёзно! Правда не всем эти препараты достаются но дух остальным они поднимают, когда видят , как товарищи воюют.
        1. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 06:54
          -1
          Надо пускать в дело разрывные пули. Попала в тушку - оторвала руку или ногу. А с оторванной конечностью даже под таблетками много не навоюешь
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 07:04
          0
          Есть ещё спец препараты из США


          Выполняет приказы безприкасловно. Если прикажут человек всю родню перебьет или себе в голову пулю пустит.

          Сразу видно, что Вы не служили. В армии на КМБ и учебке воспитывают так, что аыполнишь любой приказ и без таблетки.
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:47
      +3
      Да да потом солдаты этому отцу пулю в спину за такую любовь могут прислать.
  2. Dos
    Dos Сегодня, 06:38
    0
    hi Старинная свидомитская забава.Малэнький такой пашутылька!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +5
    Украинские солдаты постоянно заявляют о недопустимом отношении к рядовому составу.
    Есть простой способ избавиться от этого раз и навсегда - пуля в спину рьяному любителю распускать руки и унижать солдата.
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 06:41
    +3
    Ну у нас тоже лупцуют за оставление позиций , не может быть весь личный состав или герои или совсем не герои.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:42
    -3
    И специально снимают...спрашивается, зачем?
    Очень странное решение для собственной дискредитации. И берцы наши почему-то...
    Мне, кажется, хватит уже принижать противника, особенно такой дешевой постановой
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 06:43
    +1
    Ну и что здесь такого? Нормальный сержант, все толково довел, что и как! Как там у Жукова, армией командую Я и сержант!
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:45
    +2
    11 месяцев уже пишут подобное , так бы всу давно рассыпалось . Наверное хватит выдавать отдельные эпизодики за тенденцию .
    Воюют упорно.
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 06:53
      +1
      "Воюют упорно" К сожалению, да!
      Но хотелось бы донести до солдат украины, что воюют они за заокеанские интересы.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:47
        0
        Да, да, а с нашей стороны все так интересно и благостно ... вы сами то в это верите?
        Наш народ не принимает большую часть забугорных веяний, это так, поэтому у наших богатеев получилось совместить\ вплести свою повесточку в естественное желание нашего народа защитить СВОЮ РОДИНУ!
        Для нас так, а для противной стороны, по своему ...
        Пострадавшими будут наши народы, а богатеи, становятся ещё богаче и ничем, особо не рискуют.
  8. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 07:06
    +2
    Ну видел я этот ролик в источнике ещё вчера... Подпись автора утверждает - это декабрь соледар.
    А в кадре зам ком взвода 60й бригады ВСУ, там даже у автора фамилия и имя фигуранта есть..

    Ну и чего народ Вас тут удивляет?
    Нормальная работа сержанта по обучению нерадивых сослуживцев..
    А как он должен с ними беседовать? Не матом?))))
    В такой ситуации и обстановке, любой сержант РФ применял примерно такие же методы воздействия, и военно полевой лексикон.
    И поджопник это было бы минимальное наказание..
    Напоминаю, они в военной зоне, их могут легко под военно полевой суд отдать за любые проступки и преступления, а это может быть классифицированно как уклонение от ведения боевый действий в боевой обстановке... Можно сказать с ними ласково обошлись, любя.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:47
      0
      Ну видел я этот ролик в источнике ещё вчера... Подпись автора утверждает - это декабрь соледар.
      А в кадре зам ком взвода 60й бригады ВСУ, там даже у автора фамилия и имя фигуранта есть..

      А источник украинский?
  9. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 07:18
    0
    Свиней тоже из/в хлев пинками выгоняли/загоняли. Правда, о свинках заботились: кормили-поили, и чтоб не застудились. Но финал схож- на убой.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42
    0
    Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

    В условиях отсутствия боевой мотивации среди большой части украинских мобилизованных побои, угроза наказания и репрессии стали верными спутниками фронтового быта. В сети появилось видео,
    В сети много чего появляется, но, в полях, окопах, всё сильно сложнее или проще ... эт как посмотреть.
    Они, многие, уперлись рогом и защищают своё, какое б оно не было.
    И тут вспоминается " немецкий рабочий не будет стрелять в своего брата, рабочего из СССР"!?, это ещё при том, что тогда идея и правда интересная, заманчивая была у первой страны где правящим классом стал трудовой народ ... а сейчас что, они должны поменять своё шило, на наше мыло, а почему собственно??? никому это не очевидно, им уж точно.
    По крайне мере им хорошо объяснили, что ... в общем понятно.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:16
    0
    Приводится без звука в связи с наличием нелитературных выражений:

    А какие могут быть литературные выражения на войне....ой, в СВО
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:20
    -1
    Цитата: "В условиях отсутствия боевой мотивации среди большой части украинских мобилизованных побои, угроза наказания и репрессии стали верными спутниками фронтового быта"
    Что-то не припомню мотивации у скота на бойне, а тут какая разница?
    Не обзавелись мозгами и совестью - милости просим.
    Это взаиморасчеты за цээуропу и безвиз.