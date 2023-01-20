Украинских солдат побоями выгоняли на позиции в Соледаре

В условиях отсутствия боевой мотивации среди большой части украинских мобилизованных побои, угроза наказания и репрессии стали верными спутниками фронтового быта. В сети появилось видео, на котором сержант ВСУ избивает солдат, покинувших позиции в Соледаре ещё в декабре 2022 года.Военные поднялись в жилой дом, в одной из квартир которого разожгли бочку и отдыхали, согреваясь после холодных окопов. Сержант ворвался в их расположение и кулаками и пинками заставил вернуться на позиции. С его слов, пока они отдыхают, личный состав гибнет в ходе штурма.Украинские солдаты постоянно заявляют о недопустимом отношении к рядовому составу. Особая критика направлена в адрес офицеров, которые не заботятся о подопечных им военных и готовы при первых признаках угрозы покинуть позиции и выехать «для доклада в штаб». В то же время от солдат требуют удерживать позиции до последнего, безосновательно обещая скорое прибытие подкреплений.В Соледаре это обернулось существенными потерями в живой силе. Окружённые боевики, отказавшиеся сдаваться в плен, были ликвидированы, что подтверждают многочисленные кадры уничтоженных солдат ВСУ. Возможно, что аналогичная участь постигла военных, запечатлённых на видео. В общей сложности в Соледаре и окрестностях потери противника составили не менее 7 тысяч человек. По данным ЧВК "Вагнер", около 15 тысяч.Приводится без звука в связи с наличием нелитературных выражений: