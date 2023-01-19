На Украине возбудили уголовное дело против настоятеля Киево-Печерской лавры

Мне говорят: помянуть Епифания (в молитве). Кого? Этого беса? Раскольника?! Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - прим. ВО) – самосвят. Ещё и Филарет (глава раскольнической УПЦ так называемого киевского патриархата) – раскольник. И вот этим самосвятам и раскольникам отдали Успенский собор.

Режимы и раскольники приходят и уходят, а Православное христианство остаётся.

На Украине продолжает углубляться не только экономический и политический, но ещё и религиозный кризис. В попытках раздробить каноническую православную церковь, а затем её полностью ликвидировать, киевский режим идёт на всё. Среди прочего – это гонения на священников именно Украинской православной церкви с одновременными попытками реализовать план по продвижению (не без помощи Запада и спецслужб) раскольнической ПЦУ.Одним из проявлений таких гонений стало открытие уголовного делопроизводства в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).Сообщается о том, что в отношении иерарха УПЦ возбудили уголовное дело в связи с его высказываниями, где он раскольников называет раскольниками.Приводится и само заявление настоятеля Киево-Печерской лавры:Дело, как заявлено, возбуждено такой высокой украинской инстанцией, как офис генерального прокурора. И там, видимо, нашли в словам митрополита Павла состав преступления.Возбуждение уголовных дел с последующей отправкой священников канонической православной церкви за решётку – вариант, который реализует Киев, чтобы расправиться с УПЦ. Но эксперты считают, что этот путь может сыграть злую шутку с самим киевским режимом. Ведь гонениями на тех, кому доверяют миллионы прихожан, режим может вызвать крайнюю степень непринятия ими политических решений. Как говорят в самой Украинской православной церкви: