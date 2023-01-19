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На Украине возбудили уголовное дело против настоятеля Киево-Печерской лавры

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На Украине возбудили уголовное дело против настоятеля Киево-Печерской лавры

На Украине продолжает углубляться не только экономический и политический, но ещё и религиозный кризис. В попытках раздробить каноническую православную церковь, а затем её полностью ликвидировать, киевский режим идёт на всё. Среди прочего – это гонения на священников именно Украинской православной церкви с одновременными попытками реализовать план по продвижению (не без помощи Запада и спецслужб) раскольнической ПЦУ.


Одним из проявлений таких гонений стало открытие уголовного делопроизводства в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

Сообщается о том, что в отношении иерарха УПЦ возбудили уголовное дело в связи с его высказываниями, где он раскольников называет раскольниками.

Приводится и само заявление настоятеля Киево-Печерской лавры:

Мне говорят: помянуть Епифания (в молитве). Кого? Этого беса? Раскольника?! Епифаний (глава раскольнической ПЦУ - прим. ВО) – самосвят. Ещё и Филарет (глава раскольнической УПЦ так называемого киевского патриархата) – раскольник. И вот этим самосвятам и раскольникам отдали Успенский собор.

Дело, как заявлено, возбуждено такой высокой украинской инстанцией, как офис генерального прокурора. И там, видимо, нашли в словам митрополита Павла состав преступления.

Возбуждение уголовных дел с последующей отправкой священников канонической православной церкви за решётку – вариант, который реализует Киев, чтобы расправиться с УПЦ. Но эксперты считают, что этот путь может сыграть злую шутку с самим киевским режимом. Ведь гонениями на тех, кому доверяют миллионы прихожан, режим может вызвать крайнюю степень непринятия ими политических решений. Как говорят в самой Украинской православной церкви:

Режимы и раскольники приходят и уходят, а Православное христианство остаётся.
Использованы фотографии:
сайт Киево-Печерской лавры
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4 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 18:36
    +2
    ......в отношении иерарха УПЦ возбудили уголовное дело в связи с его высказываниями

    Я понимаю, что иерарх УПЦ Павел есть очередной кандидат обмена на бесноватых упырей.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:42
      +2
      Возможно.Но надо отдать должное этому священнику-он не побоялся.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:03
        +2
        этот путь может сыграть злую шутку с самим киевским режимом.

        По-моему всем очевидно, что никто больше не нанес ущерба Украине, как сами власти Украины. yes
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:47
    +2
    Эти деbilы скоро и против Господа Бога уголовное дело заведут.
    Ни одного слова про Украину в его проповедях и заповедях. Явно маскаль и сепар.