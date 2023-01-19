Военное обозрение
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«У генерала много свободного времени»: Кадыров раскритиковал предложение генерала Соболева запретить военнослужащим в зоне СВО носить бороды

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«У генерала много свободного времени»: Кадыров раскритиковал предложение генерала Соболева запретить военнослужащим в зоне СВО носить бороды

Рамзан Кадыров раскритиковал предложение депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева запретить носить бороды военнослужащим, участвующим в боевых действиях в рамках спецоперации. Об этом он написал в своем ТГ-канале. По словам главы Чечни, у генерала много свободного времени, если он в настоящее время перечитывает устав.


Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев прокомментировал запрет военнослужащим в зоне СВО носить бороды заявив, что поддерживает его. По словам генерал-лейтенанта, солдат должен быть образцом для гражданского населения, поэтому обязан быть гладко выбритым. Соболев подчеркнул, что при любой, самой интенсивной боевой деятельности всегда найдется 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид.

Заявление Соболева раскритиковал Рамзан Кадыров, отметивший, что заявлению генерала очень удивятся бойцы на передовой, у которых не всегда имеется свободное время для бритья, горячая вода и т.д. К тому же половина бойцов, как добровольцев, так и мобилизованных - мусульмане, которые понят бороду постоянно.

Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода. (...) Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках (...) А то мало ли, в разгар боевых действий под пулями будет пробегать гражданский, который в шоке от бородатого облика российского бойца вдруг переосмыслит свое негативное отношение к бандеровцам

- написал глава Чечни.

По словам Кадырова, на передовой и так множество проблем, кроме растительности на лице военнослужащих. Сейчас бойцы своей кровью освобождают нашу землю, и им не до заявлений генерала Соболева, которые ничем им не помогают. Он указал на то, что депутат лучше бы думал, как минимизировать потери среди военнослужащих и как быстрее победить ВСУ и освободить нашу землю. А спрашивать за внешний вид нужно после окончания спецоперации, когда части и подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации и будут стоять на плацу.

Закончится СВО, вот тогда, пожалуйста. В частях, на плацу - проверяйте, сколько угодно, кто брит, а кто нет

- добавил Кадыров.
Использованы фотографии:
ТГ-канал Кадырова
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57 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:31
    +19
    Второе возращение в реальность. У нас некоторые генералы, которые выслужили генеральские погоны по стажу, решили, что могут формировать общественное мнение. Они где то проспали все последние десятилетия, не очень-то интересовались реальностью, видимо жили на генеральскую пенсию. Сейчас выносят в общественное мнение какие-то нарративы которые им кажутся очевидными "жить надо по уставу" в уставе написано что солдат должен быть аккуратным" и т.д. На чем это основывается-естесвенно на их опыте службы в 70-80 годах в СССР где-нибудь в ЗГВ. Они нигде не воевали, не принимали участие в операция ни в Сирии ни в Ливии не сталкивались в ЧВК. Для них есть только такой постулат: Армия есть Устав. Значит надо разбираться с этим социальным классом военных пенсионеров при погонах. Возвращать их в реальность Российской Федерации 2023. А реальность такова. У нас есть Чвкшники которые воюют очень эффективно. У нас есть "национальные "батальоны из республик Северного Кавказа и не только. У нас большой процент мусульман в армии. да я вам больше скажу. У меня были отличные бойцы добровольцы. Приходили в окладистых бородах. спрашиваешь почему? отвечают "по религиозным соображениям" спрашиваю почему -ты мусульманин-потому что фамилия То Иванов То Петров, а мне отвечают нет православный или казак. и там тоже такие вот взгляды бороду не брить. И при это отличные бойцы, не пьют не крутя, терпеливые, выносливые. сибиряки в том числе-доя разведки даже специально лучше не подготовишь-натаскивать надо только по гаджетам, современным электронным (ну кто занимался тот понимает). И что ломать их, требовать потому что так принято? благо добровольцы могут себе позволить ходить в трофейном или купленном и носить любые формы бород. мусульмане действительно почти стопроцентно приходят сразу бородатыми. Опытные бойцы на передке обрастают "тактикульной" бородой за пару месяцев. И Что заставить их бриться а дальше что подворотнички на передке подшивать? Не проще ли послать пенсионеров-генералов с их хотелками и преставлениями о парадной армии? мы видели что они сделали в восьмидесяти их советской армии-солдаты строят дачи генералам, снег режут квадратиками, плац подметают. Траву красят (ну гипертрофирую конечно, но выражение круглое носить , квадратное такскать все ведь понимают).
    Поэтому надо сейчас определиться раз и надолго. решит вопрос системно. начать с Устава. прописать в нем что бритье бороды необязательно! Вот такой вот революционный шаг. не смотря на дежурные отмазки про ношение противогаза. далее отменит к собачьми сынам строевой устав. оставить его только для офицерского состава. Или кастрировать до регламента передвижения походных колонн. Отменит звания по выслуге-оставить только за заслуги. Хотя это глупо наверное будет. Вообще нужна общественная дискуссия с участием военнослужащих, журналистов, военкоров, добролвьцев, бойцов нацбатальонов и чвкшников.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:44
      +5
      Кстати.
      Борода в православии свидетельствует о священническом статусе.
      По православным канонам, борода в христианстве — составная часть Божьего образа.
      Для православных мужчин борода и длинные волосы это атрибут мужественности, веры в бога. В древности церковные служители не разрешали брить бороду, считая это уходом от церковных устоев.
      В Ветхом Завете можно встретить прямой запрет на брадобритие:
      «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». Левит 19:27

      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 19:13
        +3
        Всё так, но слово Бог, однако надо писать с большой буквы.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 19:15
        +4
        Цитата: Теренин
        По православным канонам, борода в христианстве — составная часть Божьего образа.

        Сразу почему то вспомнился анекдот, еще поры афганской войны... Когда мулла, вдруг увидел идущую процессию - жена, ишак, муж, стал отчитывать мужа:
        - Ты почему нарушаешь Священное писание? Аллах же писал, что ни ишак, не, тем более женщина не должны идти впереди мужа .
        - Э...Уважаемый, когда Аллах писал Коран мин еще не было...
    2. Саня терский
      Саня терский Сегодня, 18:51
      -9
      Не нужно бриться, стричься, мыться... Вперед, в поход за вшами, чирьями и прочими прелестями. После марша по пыльной дороге растительность на голове и лице превращается в комки грязи. Как раз на войне, гораздо проще привести себя в порядок без излишней растительности. Я, в похожих условиях, мало того, что старался бриться, хотя бы раз в 3-4 дня, и усы сбрил, и голову брил.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:58
        +14
        Саня терский :Не нужно бриться, стричься, мыться...

        Зачем в такие крайности кидаться. Кому надо, тот и моется и стирается. Если этот член совета хочет помочь чем-то, пусть поможет с мыльными принадлежностями и полевыми банями для л/с. Командиры на местах и без его ценных советов обойдутся.
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 19:16
          +4
          Короче генерал и подпевалы решили: все беды в Армии от бороды!!! Но как выяснилось -выборочно. К чеченской бороде у генералисимуса Соболева нет претензий - все остальные не по Уставу))))... В общем генерал решил проявить себя в применении права носить бороду. Отличные военные у него способности - можно сказать выдающиеся. С бородой нам врага не победить. Без бороды - аэродинамика лица просто сказочная.
        2. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:23
          +4
          Цитата: frruc
          Если этот член совета хочет помочь чем-то, пусть поможет с мыльными принадлежностями и полевыми банями для л/с. Командиры на местах и без его ценных советов обойдутся.

          Кстати, да yes
          Устав Внутренней службы ВС РФ, Статья 344."Выполнение правил личной гигиены" включает, кроме бани:... принятие гигиенического душа...
          Этот депутат-генерал и закупил бы на свои 420.000 рублей зарплаты ребятам переносные бани.
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 18:56
      +1
      пришла пора реформировать армию и создать заново как Красная Армия пришла на смену Красной гвардии в процессе гражданской войны . И как Советская армия была создана на смену Красной армии в Великую отечественно. Сейчас опять пришла пора персом треть, структуру, номенклатуру вооружения , штатное расписания и уставы. Пришла пора реформировать армию в процессе войны не только количественным но и качественным образом!
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:39
        +1
        Количество особистов надобно увеличить. А то правильно замечено, кое у кого из командного состава, похоже, и в самом деле подозрительно много свободного времени для занятия несвойственными для боевого времени проблемами.
  2. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 18:36
    +16
    Депутату явно не чем заняться на благо своего избирателя. Не можешь помочь , не путайся под ногами.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 18:49
      +11
      .....при любой, самой интенсивной боевой деятельности всегда найдется 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид.

      Этот генерал-член комитета когда-нибудь ползал по грязи и лужах в земляных окопах целыми месяцами. Не надо мешать бойцам, которые реально воюют, а не в кабинетах штаны протирают. Может еще нагладиться и застегнуться на все крючки.
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 18:37
    +18
    Пускай этот генерал в Киеве откроет для бойцов СВО брадобрейню для начала!
    Или в Донецке водоснабжение восстановит.
    А там посмотрим.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 18:47
      +4
      В чем-то я с Вами согласен, но, объективно, Кадыровцы и отряды Вагнера, на данный момент являются самыми боеспособными частями.
      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 19:18
        0
        Вагнер - да! О чеченцах, однако давненько ничего не слышно.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:39
    +6
    Генерал - лейтенант Виктор Соболев депутат Государственной Думы от фракции КПРФ.Где слова товарища Зюганова в защиту своего однопартийца?
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 19:12
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Где слова товарища Зюганова в защиту своего однопартийца?

      Сейчас на трибуну выйдет.Вы враги коммунистов..итд,итп.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:39
    +10
    Я брился. С водой бывало проблемы, но находил возможность. Не по команде (такой собольЕЙ дури не было, правда не везде) просто приятно было отшкрябать морду лица "жиллетом" и опрыскать личико нашим родным "Холодком". winked Не знал этот кадр настоящей войны, вот и "пыжится на плацу". Подобных кадров к войскам в Новороссии близко бы не подпускать. Балласт!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: Пленник
      Я брился. С водой бывало проблемы, но находил возможность. Не по команде (такой собольЕЙ дури не было, правда не везде)

      Да. yes
      Тот же, Устав Внутренней службы ВС РФ, Статья 344."Выполнение правил личной гигиены" говорится: своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей;
      т.е. термины как "своевременно", "заблаговременно" и т. д. всегда оставляют поле для маневра.
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:39
    +8
    Потому что в мирное время делать нечего, учения ведь не постоянно идут. Вот и придумывают всякое чтобы бороды и усов не было, бляхи ремня были отполированы итд. А на войне воевать надо там некогда внешний лоск поддерживать.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:44
      -8
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Потому что

      Армия, это в первую очередь умение подчиняться и исполнительность. Ничего сложного нет привести себя в порядок, так как это в первую очередь личное здоровье, иначе и без ранений можно такой "букет" болячек заработать, что на всю жизнь мало не покажется.
      1. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Сегодня, 18:50
        +6
        Цитата: svp67
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Потому что

        Армия, это в первую очередь умение подчиняться и исполнительность. Ничего сложного нет привести себя в порядок, так как это в первую очередь личное здоровье, иначе и без ранений можно такой "букет" болячек заработать, что на всю жизнь мало не покажется.

        От бритья в полевых условиях не меньше заразы можно занести в микроранки или Соболев всех средствами после бритья обеспечит? Уже более 10 лет как на пенсии и триммер решает почти вопросы с бритьём, не даёт отрастать до момента "началось чесаться", аккуратно получается, и шкрябать каждый день не надо.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 19:09
          -1
          Цитата: Gvardeetz77
          От бритья в полевых условиях не меньше заразы можно занести в микроранки или Соболев всех средствами после бритья обеспечит?

          Слушайте, ну Вы взрослый человек, Вы что в полях не умывшись с мылом, сразу бриться начинали? Ну если б сам в таких условиях не был, реально бы плакал, от жалости к "солдатикам", которых "злые" командиры ЗАСТАВЛЯЮТ сделать что такое запредельное. Ну, что Вы все как дети ищете причины, что бы просто объяснить свою ЛЕНЬ
          Цитата: Gvardeetz77
          же более 10 лет как на пенсии и триммер решает почти вопросы с бритьём, не даёт отрастать до момента "началось чесаться"

          Ситуация дома, когда можно в любой момент умыться, помыться и в полях, когда зарастаешь грязью очень быстро, все же разниться. Я в танковых служил и мне еще дед, танкист военной поры говорил, что для танкистов борода - зло, ко всему прочему можно сильнейший ожог лица получить, так, что ни кто меня не переубедит сейчас.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:11
        +1
        svp67 ....Ничего сложного нет привести себя в порядок

        Так, понятно. Нагладиться, отполировать сапоги и тд. Как вы себе это представляете в условиях, когда грязи по колено, где надо быстро бегать и падать на пузо, когда над головой пули свистят ?
  7. svit55
    svit55 Сегодня, 18:40
    +9
    Не удивлюсь, если генерал Герой. Ну или на днях получит, когда обратит внимание на грязную обувь пехоты окопной.
  8. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 18:40
    +10
    "Молодец! Рамзан Ахматович. Я тебя снова зауважал." © Гараж...
    А Соболеву лучше бы с сокомитетчиками обеспечением заняться, а то требовать все могут, а вот дать единицы
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:49
      +2
      Недепутатское это дело - давать. Они привыкли брать.
  9. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:40
    +5
    надо бы этому депутату на всякий случай записать извинения дон
  10. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:40
    +14
    Правильно говорит Кадыров, проблем с амуницией, с дронами, медициной, некоторыми видами техники, ещё присутствуют а тут борода и внешний вид. Соболев немножко а может и множко оторвался от реалий современных Б. Д.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:50
      -3
      Цитата: Ропот 55
      Соболев немножко а может и множко оторвался от реалий современных Б. Д.

      Рыба гниет с головы, но чистят её с хвоста. И нет лучшего способа, привести бойца "в чувства", как заставить его хотя бы умыться
  11. _просто
    _просто Сегодня, 18:41
    +3
    Единственное, растительность может помешать при оказании ПМП... Допустим, в челюстно- лицевую часть если оно будет. Да и зависти всё от локализации раны и длины бороды.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:45
      +4
      просто hi, так растительность и на голове помешает, на спине(у некоторых) на ногах, в паху, чего теперь везде брить?!
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:48
        -5
        Цитата: Ропот 55
        на спине(у некоторых) на ногах, в паху, чего теперь везде брить?!

        На операционном столе, за Вас это медики сделают... не волнуйтесь... А потом, смогут спасти от заражений, это только Господу Богу известно. Так, что можете превращаться в СВИНЬЮ...
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 19:18
          +1
          Сергей,ну тут же и ежу понятно в чей огород кинут камень!Кадыров человек с высоким положением и всё таки должен говорить дипломатично.Вот бойцы ЧВК "Вагнер" те ребята простые могут и на прямую сказать генералу что о нём думают!
      2. Хронос
        Хронос Сегодня, 18:57
        -1
        Цитата: Ропот 55
        просто hi, так растительность и на голове помешает, на спине(у некоторых) на ногах, в паху, чего теперь везде брить?!

        Тем не менее видел публикации нескольких действующих военных хирургов, которые настоятельно рекомендуют бороды сбривать.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:12
          +3
          Хронос hi, так я за бороды и не заступаюсь, просто есть обстоятельства когда побриться нет возможности, есть люди которые по вере своей носят бороды, с ними как?
        2. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 19:29
          +1
          Вот почему от вас, и действующих военных хирургов, не исходили, и не исходят, рекомендации по действительно жгучим проблемам. Нет рекомендаций по витаминам, чтобы зубы не портились, уже скоро год как боевые действия и проблема актуальна. Нет рекомендаций по лекарствам, чем дизентерию и грибок на ногах лечить. С своё время молчали про то, что сапоги при ранениях голеностопа снять гораздо труднее чем берцы. Зато, если надо бойца деморализовать, унизить, заставить бороду сбрить, рекомендации тут как тут.
          1. Severok
            Severok Сегодня, 19:45
            0
            Сапоги при ранениях голеностопа срезаются, а берцы в поле - я бы предпочел в поле сапоги и портянки, чем носки и берцы. Носил и то и другое, имею опыт.
            1. СергейАлександрович
              СергейАлександрович Сегодня, 19:52
              0
              Хоть раз приходилось видеть как срезают сапоги или самому так делать?
              Видео как снимают ботинок с ноги при ранении видел, пару дней назад как разместили на "военной хронике" по-моему. А про легкость срезания, снятия сапога при таком же ранении, это треп не безобидный, это треп вредительский и опасный.
  12. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:42
    +1
    [b]А спрашивать за внешний вид нужно после окончания спецоперации,[/b
    По моему, и тогда не стоит...
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:42
    +11
    Похоже этот Соболев из тех паркетных генералов, для которых главное кантик на одеяле, шагистка и покраска травы и бордюров.
  14. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:43
    +10
    Ага.
    А ещё надо, чтобы подшива была белоснежная, ровный кантик на затылке, начищенные до блеска берцы и сияющая пряжка на ремне.
    И Боже упаси, если не будет у солдата при себе расчёски с носовым платком и иголки с тремя видами ниток в шапке...
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:46
      -4
      Цитата: Погоны
      А ещё надо,

      что бы солдат следил за собой и соблюдал элементарные правила санитарии..
    2. Gvardeetz77
      Gvardeetz77 Сегодня, 18:53
      +5
      иголки с тремя видами ниток в шапке...

      А как же про длину и расположение их в одинаковом порядке у всего л/с ВСРФ, а то не ровен час перепутанные цвета брешь в обороноспособности страны пробьют! ))
  15. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 18:45
    +8
    По словам генерал-лейтенанта, солдат должен быть образцом для гражданского населения, поэтому обязан быть гладко выбритым.
    Ну так показал бы пример, сьездил бы сам на передовую, походил бы по ЛБС, показал бы всем свой безупречный вид. Полиэтиленовый мешок только пусть с собой сразу прихватит. lol
  16. Комментарий был удален.
  17. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 18:46
    +1
    По словам генерал-лейтенанта, солдат должен быть образцом для гражданского населения

    Ну да если вы гражданские такие умные то почему строем не ходите?
  18. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 18:47
    +7
    пусть этот соболь и покажет всю свою соболинную удаль на передовой и без бороды
  19. Комментарий был удален.
  20. Георгий Свиридов_2
    Георгий Свиридов_2 Сегодня, 18:52
    0
    Генерал прав что надо следовать уставу, только вот на передовой все должны следовать боевому уставу, а там про это ни слова.
    Более того, генерал сам плохо знает что и как.
    Там чай не срочники, а контрактники, если им командир части разрешает носить бороду и усы, значит разрешает и тогда генерал должен запросить объяснительную у командира части запросить, чем он руководствовался, когда давал такое разрешение.
    А по поводу красоты и лоска... В бою солдат должен вселять ужас в сердца врага.
  21. Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 18:53
    +5
    Один из тех, кто огромные аэродромы фуражки придумал?
  22. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    0
    Вот такие проверяющие и задавали глупые вопросы,почему листва на деревьях ,на улице зима?!Гарнизон Гале ГСВГ,отдельный батальон связи.После одного такого проверяющего в ноябре у нас не одного листа на деревьях не было,трясли ветки так чтобы все листья попопадали.Зато на следующий день молодцы,приятно глазу. lol А когда был бессменный на узле связи сам командующий ГСВГ ,вроде Зайцев,на вопрос почему этот солдат с бородой ,был удовлетворён ответом что он бессменный.Но бриться надо,хотябы иногда.А дальше был "цирк" от Нач .Штаба дивизии Гв.Полкоаника Баранова Александра Ивановича.Впоследствии он стал Генералом Армии и Героем России,но уставник он был жесть какой .
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:04
      +1
      А в чем цирк-то? Что полковник учудил?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:32
        +1
        Вечером у меня было уже два сменщика офицера,принимать сигналы оповещения азбукой морзе они как то могли,а вот работать ключом радиотелеграфиста как то не очень.Плюс работа в Радионаправлениях.Так что было весело.Особенно офицерам в ночную смену.Эта "лафа " для меня месяц продолжалась.Потом товарищи офицеры всеми правдами и неправдами с смены сбежали.И до дембеля я был бессменный,благо одного всётаки обучил,го труда стоило неимоверного.Все боялись ответственности.
  23. Балу
    Балу Сегодня, 19:31
    +3
    Ну да, машины не по уставу, потому что народ купил и подарил бойцам. А бороды и усы , конечно же снижают боеспособность. Эти бородатые бойцы в казармах живут или коттеджах на рублевке? Постыдился бы хенерал лезть куда не просят. А чем знаменит этот легендарный полководец кроме политической карьеры?
    Спросил бы лучше у бойцов чем помочь, тыловой персонаж angry
  24. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:32
    +3
    Рамзан Кадыров раскритиковал предложение депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева запретить носить бороды военнослужащим, участвующим в боевых действиях в рамках спецоперации.
    Вероятно Соболев кастрат и у него не растет борода? request
  25. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 19:35
    +2
    Без матерных слов, мысль сформулировать - не получаеться.
    Соболев. Кто мешает, взять отпуск, сформировать группу из однопартийцев и в перед. Покажи как надо.
  26. Ясная
    Ясная Сегодня, 19:40
    +3
    Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев прокомментировал запрет военнослужащим в зоне СВО носить бороды заявив, что поддерживает его.

    Господи, winked не успеют в депутаты избраться, как реальную обстановку перестают чувствовать.
    Вот фото представителей практически всех родов войск и должностей времен ВОВ.
    И не думаю, что у них были проблемы с личной гигиеной.
    Слава им!




  27. Ниттен
    Ниттен Сегодня, 19:58
    +1
    Вставлю и свои пару копеек. Почему никто не задумался о практической пользе бороды? Никто не обратил внимание,когда янки в Ираке вдруг стали ходить бородатые? А-а-а вот товарисчи генералы в Пентагоне обратили,в свое время,и выяснили некоторые моменты.При анализе эффективности боевых групп,вдруг выяснилось,что эффективность у бородатых почему-то выше,как и потери вдруг ниже. Заказали исследование яйцеголовым. Выяснилось, что бороды действительно влияют на реакцию мужского организма на устойчивость в стрессовых ситуациях,выработке наиболеее оптимальных решений в боевых условиях для выживания индивидуума. По результату исследований данный феномен получил название- Тактическая борода. Все дело в тестостероне,который,почему-то более интенсивно вырабатывается в организме именно тогда, когда боец не бреется. Для боевых действий это очень важно, т.к. тело реагирует соответственно.Это ,кстати,косвенно подтверждается исторически.Было издано соответствующеее распоряжение о разрешении носить бороды в зонах боевого действий, особенно это касалось спецназа,где эти показатели проявились по максимуму. И это матрасники, с их научным подходом.Из всего стараются пользу выудить! А не наши заплесневелые,покрытые мхом генераритеты....Ничем не отличающиеся от наших Эффективных меенеджеров,только на поле боя в штабах....Хотя бы следили за мировыми новостями в своей епархии.