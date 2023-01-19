«У генерала много свободного времени»: Кадыров раскритиковал предложение генерала Соболева запретить военнослужащим в зоне СВО носить бороды

Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода. (...) Бросаем автоматы, айда бриться, а нацисты пока подождут в сторонке, поталдычат о своих каких-нибудь фашистских делишках (...) А то мало ли, в разгар боевых действий под пулями будет пробегать гражданский, который в шоке от бородатого облика российского бойца вдруг переосмыслит свое негативное отношение к бандеровцам

Закончится СВО, вот тогда, пожалуйста. В частях, на плацу - проверяйте, сколько угодно, кто брит, а кто нет

Рамзан Кадыров раскритиковал предложение депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева запретить носить бороды военнослужащим, участвующим в боевых действиях в рамках спецоперации. Об этом он написал в своем ТГ-канале. По словам главы Чечни, у генерала много свободного времени, если он в настоящее время перечитывает устав.Ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев прокомментировал запрет военнослужащим в зоне СВО носить бороды заявив, что поддерживает его. По словам генерал-лейтенанта, солдат должен быть образцом для гражданского населения, поэтому обязан быть гладко выбритым. Соболев подчеркнул, что при любой, самой интенсивной боевой деятельности всегда найдется 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид.Заявление Соболева раскритиковал Рамзан Кадыров, отметивший, что заявлению генерала очень удивятся бойцы на передовой, у которых не всегда имеется свободное время для бритья, горячая вода и т.д. К тому же половина бойцов, как добровольцев, так и мобилизованных - мусульмане, которые понят бороду постоянно.- написал глава Чечни.По словам Кадырова, на передовой и так множество проблем, кроме растительности на лице военнослужащих. Сейчас бойцы своей кровью освобождают нашу землю, и им не до заявлений генерала Соболева, которые ничем им не помогают. Он указал на то, что депутат лучше бы думал, как минимизировать потери среди военнослужащих и как быстрее победить ВСУ и освободить нашу землю. А спрашивать за внешний вид нужно после окончания спецоперации, когда части и подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации и будут стоять на плацу.- добавил Кадыров.