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Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков уже в этом году при одобрении правительством

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Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков уже в этом году при одобрении правительством

Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из ключевых предприятий, входящих в военно-промышленный комплекс ФРГ, готов передать Украине около ста танков в течение текущего года при согласии правительства. В общую поставку могут войти как танки немецкого производства Leopard 1 и Leopard 2 различных модификаций, так и британские Challenger 1.


Танки Leopard 1 предполагается отправить киевскому режиму после проведения необходимых ремонтных работ, а Challenger 1 будут либо сняты с хранения, либо приобретены в третьих странах. В промышленных кругах ФРГ утверждают, что поставка вышеозначенных танков никоим образом не отразится на обороноспособности Германии.

Обе модели танков предполагается оснастить одинаковыми основными пушками, что призвано упростить снабжение боеприпасами и логистику.

Однако для осуществления таких поставок требуется согласие канцлера Германии Олафа Шольца, которое еще не получено. На полях всемирного экономического форума в Давосе канцлер ФРГ заявил, что его страна начнет поставки Киеву танков лишь после того, как США первыми осуществят поставки Украине своих танков М1 Abrams.

По мнению ряда экспертов, этот вопрос должен решиться на встрече представителей военного блока НАТО, которая состоится на немецкой базе "Рамштайн" уже 20 января.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о согласии Варшавы передать Украине более десяти немецких танков Leopard даже без лицензионного согласия властей Германии на реэкспорт военной техники.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:42
    +5
    О как! А до этого было 10-12. А ещё через неделю будет уже 500-600
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 18:47
      +5
      Цитата: Ропот 55
      О как! А до этого было 10-12. А ещё через неделю будет уже 500-600

      Нет, 500-600 - это если Абрамсы натягают изо всех дырок. Пока похоже решили вытянуть со всех сателлитов БУ, починить/модернизировать и отправить в 404. Меня больше именно Польша беспокоит накоплением бронекулаков.
      Посмотрим...
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:07
        +2
        Еврофашикам деваться некуда. Советские танки Укровермахт успешно пролюбил. Так что теперь придется воевать против фашистских танков. Полосатики хотят утилизировать европейские вооружения, чтобы потом втюхать гейропке своё вооружение втридорога, и загрузить американский ВПК по полной. Зря что ли они закон о ленд-лизе приняли? Европейцы слишком зажрались. Американцы растопят весь жир из европейцев, чтобы самим не пойти на дно.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 19:25
          +1
          Цитата: Бородач
          втюхать гейропке своё вооружение втридорога, и загрузить американский ВПК по полной.

          Все продумано у штатов, Европа "потрпыхается" и сделает все как велят хозяева. А цены к тому времени, на штатовскую военную технику, возрастут намного, типа - "Пройдись по рынку, найди дешевле", а рынок пуст, кроме "Абрамсов" ничегошеньки.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 19:31
      0
      Если еще на пару лет затянем конфликт и подождем когда запад переведет экономику на военные рельсы уверяю вас будет еще интересней!!!!
      1. стар
        стар Сегодня, 19:54
        0
        Если еще на пару лет затянем конфликт и подождем когда запад переведет экономику на военные рельсы уверяю вас будет еще интересней!!!!

        Да уже как-то не очень интересно, если честно.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:51
    0
    ,, наши немецкие друзья,, или ,,наши братские народы,, или ,,братские партии,, Ничему на история, не учит. Так и будем,лезть обниматься и получать в ответ,пощечины.
  3. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:51
    +10
    А до этого "эксперты" нас кормили сказками что склады в Европе пусты и лишней техники нету, а уж производить тем более нужны многие годы чтобы расчехлить впк европейский. На деле же видим что всё наоборот.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:59
      -4
      Да металлолома-то полно. 60-х - 70-х годов...Первые Лео и Челленджеры - это просто издевательство откровенное над укровоинством.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 19:01
        +8
        Цитата: paul3390
        Да металлолома-то полно. 60-х - 70-х годов...Первые Лео и Челленджеры - это просто издевательство откровенное над укровоинством.

        Чем Лео-1 хуже чем Т-62 которые идут с нашей стороны?
        https://rg.ru/2022/06/15/modernizirovannye-tanki-t-62m-pomogut-opolchencam-donbassa.html
    2. Oblomoffff
      Oblomoffff Сегодня, 19:11
      +3
      «❗Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине

      США
      ▪ 100 БМП Bradley;
      ▪ 100 гусеничных БТР M113;
      ▪ 18 155-мм САУ M109А6;
      ▪ 250 бронеавтомобилей M1117;
      ▪ 138 внедорожников HMMWV;
      ▪ 100 колесных БТР Stryker;
      ▪ Боеприпасы GLSDB;
      ▪ 36 105-мм гаубиц;
      ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
      ▪ 6 батарей ПВО Nasams;
      ▪ 18 РСЗО HIMARS;

      Канада
      ▪ 200 бронеавтомобилей Senator;
      ▪ 1 батарея ПВО NASAMS;

      Великобритания
      ▪ 14 танков Challenger 2;
      ▪ 600 ракет Brimstone;
      ▪ 30 155-мм САУ AS90;
      ▪ 200 БМП/БТР;

      Польша
      ▪ 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4);

      Франция
      ▪ 40 колёсных танков AMX-10RC;
      ▪бронеавтомобили Bastion;

      Германия
      ▪ 40 Marder БМП;
      ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
      ▪ 3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
      ▪ 2 РЛС TRML-4D;

      Новрегия, Дания
      16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2

      Чехия
      ▪120 танков T-72М

      Нидерланды
      ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;

      Швеция
      ▪50 БМП CV-90;
      ▪12 155-мм колесных САУ Archer;

      Эстония
      ▪10 155-мм гаубиц FH70;
      ▪10 122-мм гаубиц Д30;

      Италия, Франция
      ▪1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T;

      Чехия
      ▪26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2;

      Норвегия
      ▪155-мм колесные САУ Caesar».
      1. leks
        leks Сегодня, 19:41
        +1
        Цитата: Oblomoffff
        «❗Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине

        США
        ▪ 100 БМП Bradley;
        ▪ 100 гусеничных БТР M113;
        ▪ 18 155-мм САУ M109А6;
        ▪ 250 бронеавтомобилей M1117;
        ▪ 138 внедорожников HMMWV;
        ▪ 100 колесных БТР Stryker;
        ▪ Боеприпасы GLSDB;
        ▪ 36 105-мм гаубиц;
        ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
        ▪ 6 батарей ПВО Nasams;
        ▪ 18 РСЗО HIMARS;

        Канада
        ▪ 200 бронеавтомобилей Senator;
        ▪ 1 батарея ПВО NASAMS;

        Великобритания
        ▪ 14 танков Challenger 2;
        ▪ 600 ракет Brimstone;
        ▪ 30 155-мм САУ AS90;
        ▪ 200 БМП/БТР;

        Польша
        ▪ 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4);

        Франция
        ▪ 40 колёсных танков AMX-10RC;
        ▪бронеавтомобили Bastion;

        Германия
        ▪ 40 Marder БМП;
        ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
        ▪ 3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
        ▪ 2 РЛС TRML-4D;

        Новрегия, Дания
        16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2

        Чехия
        ▪120 танков T-72М

        Нидерланды
        ▪ 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;

        Швеция
        ▪50 БМП CV-90;
        ▪12 155-мм колесных САУ Archer;

        Эстония
        ▪10 155-мм гаубиц FH70;
        ▪10 122-мм гаубиц Д30;

        Италия, Франция
        ▪1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T;

        Чехия
        ▪26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2;

        Норвегия
        ▪155-мм колесные САУ Caesar».

        Вопрос к тем которые всё это время говорили и писали, что поставки натовской техники не сделают погоду и никак не помогут всу в противостоянии с армией России!
        Ну как не помогли поставки "старья"!?
        Теперь читаем список и считаем сколько дивизий можно будет вооружить этими поставками и как они снова в вашем розовом мире не смогут помочь всушникам.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 18:51
    +2
    В общую поставку могут войти как танки немецкого производства Leopard 1 и Leopard 2 различных модификаций
    Модификаций будет ДВЕ, пока. Это Лео-1А5 и Лео-2А4
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:56
      +1
      svp67 hi, пока две, но и эти кровушки попьют, танки путевые и проблем доставят очень много а с учетом поставок Бредлей и Россомах проблема вырисовывается.
  5. newtc7
    newtc7 Сегодня, 19:02
    -5
    Предлагаю одним вылетом 20 МИГ-31 и 10 ТУ-22 с 40 или 50 ракет кинжал заблаговременно решить вопрос с концерном Rheinmetall. Чтобы они предложения свои из под стола не вынимали. Желательно в момент когда все руководство будет находиться в цехах на совещании.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 19:08
      +4
      Цитата: newtc7
      Предлагаю одним вылетом 20 МИГ-31 и 10 ТУ-22 с 40 или 50 ракет кинжал заблаговременно решить вопрос с концерном Rheinmetall. Чтобы они предложения свои из под стола не вынимали. Желательно в момент когда все руководство будет находиться в цехах на совещании.

      Иногда, прежде чем сказать, желательно подумать...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 19:31
        +1
        Цитата: Альф
        Иногда, прежде чем сказать, желательно подумать...

        Сейчас, может быть, и не время "Кинжалами". Может, и время подумать.

        Но такими темпами ОБЯЗАТЕЛЬНО дойдёт до "Кинжалов", а то ещё и до чего покруче.
        Война уже идёт и война мировая. Наша со всем миром. Глупостью слова "Кинжалом" по "Рейнметаллу" кажутся только до тех пор, пока в Москву, по Кремлю, не прилетело. А Запад рано или поздно, чего-нибудь такое Киеву даст обязательно.
        1. Альф
          Альф Сегодня, 19:40
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Глупостью слова "Кинжалом" по "Рейнметаллу" кажутся только до тех пор, пока в Москву, по Кремлю, не прилетело.

          И что тогда будет ? Очередное высказывание озабоченности ? В Сирии тоже кричали, что "будем бить по местам принятия решений", а закончилось все после Хмеймима-"это такой хитрый план"...
          По штабу в Севастополе прилетало ? По стратегической компоненте в Энгельсе прилетало ? И что ? Очередное request утирание соплей...
    2. Умник
      Умник Сегодня, 19:34
      +1
      Боюсь мигов 31 носителей кинжала отсилы 10 шт
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:11
    +4
    Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков уже в этом году при одобрении правительством
    . Пусть не новые, понятно, что сделать из них конфетку, не сделаешь... но это и реальное усиление и дополнительная мотивация скакуасов!!!
    И как всегда вопрос... почему оно все по территории скакуасии перемещается, доставляется, без особых проблем???
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:16
    +4
    Если замороженые звр партии на западе начнут тратить, то ВСУ получит очень хорошую помощь в этом году.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:16
    0
    А могет быть джомани сразу загасить? Или пусть помучаются?
  9. leks
    leks Сегодня, 19:24
    +3
    Военно-политическое руководство дотянуло СВО до того, что на западе просто перестали бояться поставлять, любую технику и практически в любом количестве. Если весной и летом как-то опасались, то теперь идёт накачивание всу по полной для того чтоб попробовать нанести поражение армии России. Тут многие кричали, что поставки оружия не изменят положения дел на фронте для всу, как оказалось еще как могут изменить.
    Если кричать постоянно о красных линиях для запада и ничего после это не делать, то даже самый трусливый обнаглеет. Складывается впечатление что наше военно-политическое руководство загнало себя в такую ловушку, что теперь не знает как быть и что делать. Жесты доброй воли и Удары по энергетики, так и не привели к нужному результату, мосты как стояли так и стоят, хотя с мостами думаю не то что не хотят, а просто не могут. По всей линии фронта идут оборонительные бой кроме Бахмута и Соледара которые ведут исключительно "вагнергруп". Если пару месяцев назад была уверенность, что пытаются сыграть на ничейный результат, то сейчас всё постепенно скатывается сами понимаете к чему. В ближайшие полгода ждём ф-16 и ударные вертушки. Кстати не надо считать всу дураками как многие считают, все их войска что бьются сейчас на передовой это необученное мясо, вот опытные солдаты и ветераны сейчас в тылу обучаются и формируют ударные соединения на натовской технике.
  10. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 19:51
    0
    Глава партии СР Миронов сделал разумное предложение, чтобы сорвать перевозку к местам боевых действий на востоке Украины вооружения поставляемого из США и стран НАТО, Миронов предложил взорвать все мосты через Днепр. Короче, затрачивая напрасно сотни миллиардов евро на оружие для Украины, Британия и ЕС всё больше сами погружаются в пучину нищеты и разрухи вслед за самой Украиной.
  11. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 19:56
    0
    Как только о каком-то оружии начинают писать- вскорости оно у UA появляется. Значит уже все решено. Просто туману напускают.