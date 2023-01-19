Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков уже в этом году при одобрении правительством

Немецкий концерн Rheinmetall, являющийся одним из ключевых предприятий, входящих в военно-промышленный комплекс ФРГ, готов передать Украине около ста танков в течение текущего года при согласии правительства. В общую поставку могут войти как танки немецкого производства Leopard 1 и Leopard 2 различных модификаций, так и британские Challenger 1.
Танки Leopard 1 предполагается отправить киевскому режиму после проведения необходимых ремонтных работ, а Challenger 1 будут либо сняты с хранения, либо приобретены в третьих странах. В промышленных кругах ФРГ утверждают, что поставка вышеозначенных танков никоим образом не отразится на обороноспособности Германии.
Обе модели танков предполагается оснастить одинаковыми основными пушками, что призвано упростить снабжение боеприпасами и логистику.
Однако для осуществления таких поставок требуется согласие канцлера Германии Олафа Шольца, которое еще не получено. На полях всемирного экономического форума в Давосе канцлер ФРГ заявил, что его страна начнет поставки Киеву танков лишь после того, как США первыми осуществят поставки Украине своих танков М1 Abrams.
По мнению ряда экспертов, этот вопрос должен решиться на встрече представителей военного блока НАТО, которая состоится на немецкой базе "Рамштайн" уже 20 января.
Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о согласии Варшавы передать Украине более десяти немецких танков Leopard даже без лицензионного согласия властей Германии на реэкспорт военной техники.