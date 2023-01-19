Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артёмовск

Артиллеристы Луганской Республики из батальона «Призрак» уничтожают укрепления и опорные пункты противника в районе Спорного. Они успешно разрушают укрепрайоны ВСУ, получая целеуказания от беспилотников.
Об этом с места событий сообщает корреспондент газеты «Известия».
Он отмечает, что артиллерия 2-го армейского корпуса успешно уничтожает укрепления, технику и живую силу противника. Переход Спорного под контроль наших военных стал бы очередным шагом к полному освобождению Донбасса, так как отсюда открывается путь на Северск, а также появляется возможность оттеснить подразделения ВСУ от Кременной. Затем можно продвигаться к Краматорску и Славянску.
Как отмечает военкор Александр Симонов, в то же время бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артемовск. Отмечены определенные успехи в районе мясокомбината и Забахмутки (восточный район города). После того как «вагнеровцы» заняли Опытное, они начали наступательные действия в южной части Артемовска, взяв под свой контроль часть многоэтажной застройки.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что к юго-западу от Артемовска подразделения ЧВК «Вагнер» в результате штурма освободили Клещеевку, после чего провели ее зачистку. Информацию сегодня подтвердил и основатель ЧВК Евгений Пригожин. В перспективе это может означать для артемовского гарнизона ВСУ угрозу частичного окружения и переход под контроль российских сил линии снабжения, соединяющей его с Константиновкой.
Сегодня утром Вооруженные силы РФ провели разведку боем в районе Орехово Запорожской области. В результате ими была захвачена первая линия опорных пунктов противника на подступах к населенному пункту.