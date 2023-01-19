Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артёмовск

12
Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артёмовск

Артиллеристы Луганской Республики из батальона «Призрак» уничтожают укрепления и опорные пункты противника в районе Спорного. Они успешно разрушают укрепрайоны ВСУ, получая целеуказания от беспилотников.


Об этом с места событий сообщает корреспондент газеты «Известия».

Он отмечает, что артиллерия 2-го армейского корпуса успешно уничтожает укрепления, технику и живую силу противника. Переход Спорного под контроль наших военных стал бы очередным шагом к полному освобождению Донбасса, так как отсюда открывается путь на Северск, а также появляется возможность оттеснить подразделения ВСУ от Кременной. Затем можно продвигаться к Краматорску и Славянску.

Как отмечает военкор Александр Симонов, в то же время бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артемовск. Отмечены определенные успехи в районе мясокомбината и Забахмутки (восточный район города). После того как «вагнеровцы» заняли Опытное, они начали наступательные действия в южной части Артемовска, взяв под свой контроль часть многоэтажной застройки.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил, что к юго-западу от Артемовска подразделения ЧВК «Вагнер» в результате штурма освободили Клещеевку, после чего провели ее зачистку. Информацию сегодня подтвердил и основатель ЧВК Евгений Пригожин. В перспективе это может означать для артемовского гарнизона ВСУ угрозу частичного окружения и переход под контроль российских сил линии снабжения, соединяющей его с Константиновкой.

Сегодня утром Вооруженные силы РФ провели разведку боем в районе Орехово Запорожской области. В результате ими была захвачена первая линия опорных пунктов противника на подступах к населенному пункту.
Автор:
Использованы фотографии:
https://vk.com/orkestrwagnera
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 18:48
    +14
    Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются с боями, освобождая Артёмовск

    За это ребятам только - гордость и Слава!
    Берегите себя.
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:57
    +2
    Бахмут надо в окружения брать, и тех кто там останется и не сдаться просто растрелять. Также как ЧВК Вагнера поступило в Соледаре, сегодня была информация я чуть ли не насчитал 28 тысяч трупов. До Павлодара надо идти, это узел их коммуникаций. Весна скоро прийдет и будет еще один удар вопрос откуда он будет, я имел ввиду про те войска что стоят в Белоруссии и активно готовятся
    Я думал про оружие, вот начнут поставлять оружие дальнобойное не пора ли сбивать те самолеты что везут оружие?
    Не пора ли что что то американское сбить? В отместку за Курск например.
    Можно было и польским аэродромам ударить.
    Пусть бы мир содрогнулся от состояния мирововй войны и в мире началось бы беспокойство в их же странах
    Сейчас чтобы победить в войне нужна полная отдача ВПК нашего, США на Украине не закончит. Сша просто сама может не полезет но в эту войну лезут балтийские страны, лезет европа Франция например и Польша
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:09
      +6
      Цитата: AlexWar
      Можно было и польским аэродромам ударить.

      Как только поленья пересекут границу, так сразу будет можно, не важно какого государства. Сразу пятая статья поблекнет. А пока терпим
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 20:02
        0
        Цитата: Tusv
        Как только поленья пересекут границу, так сразу будет можно, не важно какого государства. Сразу пятая статья поблекнет. А пока терпим

        Вот для этого Батька и держит группу войск, что б как только, так сразу по рогам!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:12
      +3
      Цитата: AlexWar
      Бахмут надо в окружения брать

      Бахмут брать, а Артёмовск освобождать от оккупантов.
    3. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 19:33
      +2
      Цитата: AlexWar
      Также как ЧВК Вагнера поступило в Соледаре, сегодня была информация я чуть ли не насчитал 28 тысяч трупов. До Павлодара надо идти, это узел их коммуникаций.

      Хорошую травку курите, забористую. Таких потерь там быть не может. Павлодар в Казахстане находится.
      1. Sniper
        Sniper Сегодня, 19:38
        0
        Ну если только "назордится" то да.. забористая
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:06
    0
    А под балаклавами то поди бороды-вот уж Соболев и прочие пенсионеры как негодуют-то...И сами то балаклавы в уставе не прописаны. А не пойти ли Соболеву в санаторий в Крыму косточки греть...
    И еще , при всем уважении к Игорю Ивановичу, не Пригожин подтвердил слова Стрелкова. Он как раз сказал тогда, когда это стало окончательно достоверно. А Игорь Иванович слегка опередил Пригожина и высказался по чужой теме.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:14
      0
      Цитата: голос_разуma
      А под балаклавами то поди бороды-вот уж Соболев и прочие пенсионеры как негодуют-то..

      Все должны выглядеть так, как выглядели наши отцы и деды во времена ВОВ.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 20:01
        0
        зачем? сейчас ВОВ? с мосинками и в том же обмундировании? а почему не как на ледовом побоище?
  4. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 19:18
    +1
    Читал сегодня, что евроамериканская шобла решила передать много техники для укропов. В совокупе более тысячи единиц,не считая автотехники. Там всё - хаймарсы, ЗРК, САУ, БМП, танки и. т. д. Пишут, что значительная часть поставок не из имеющейся в наличии, а только будет запущена в производство, но тем не менее.. А не пора ли на упреждение, так сказать, не дожидаясь, когда украинцев прокачают.
  5. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 19:47
    0
    Судя по новостям на сайте создается такое впечатление, что воюет только Вагнер. Ну и ракетные удары наносятся.