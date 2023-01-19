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В командовании ВС США в Южной Корее заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для украинской армии

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В командовании ВС США в Южной Корее заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для украинской армии

Размещенные в Южной Корее Вооруженные силы США направят на Украину некое "военное оборудование", предназначенное для помощи украинской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.


Министерство обороны США направило запрос командованию USFK (United States Forces Korea - вооруженные силы США в Корее) на поставку "военного оборудования" на Украину. Какое именно оборудование, в каких количествах и в какие сроки должно быть передано Киеве не сообщается, но подчеркивается, что поставка не повлияет на боеспособность USFK.

Министерство обороны продолжает оказывать военную помощь из своих запасов в поддержку Украины. Вооруженным силам США в Южной Корее предложили поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования (...) Это не имеет никакого влияния на наши операции и нашу способность выполнять обязательства по защите нашего союзника – Республики Корея

- заявил официальный представитель USFK.

В Сеуле отказались комментировать данное заявление добавив, что это внутренние дела ВС США. Однако из некоторых источников стало известно, что речь идет о поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм на Украину. История вышла довольно интересная, изначально американцы хотели, чтобы снаряды Киеву поставила Южная Корея, но в Сеуле отказались, мотивировав это тем, что могут возникнуть сложности с Северной Кореей. После этого США и Южная Корея договорились, что на Украину будут отправлены снаряды из запасов USFK, а Сеул их восполнит. Общее количество отправленных на Украину боеприпасов не называется, но не меньше 100 тысяч.

Ранее американская пресса сообщила, что из-за нехватки боеприпасов в собственных арсеналах, Пентагон был вынужден вскрыть склады в Израиле и Южной Корее. В общей сложности на Украину могло быть отправлено порядка 500 тысяч артиллерийских снарядов.
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8 комментариев
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  1. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 19:35
    +2
    России в такой ситуации неплохо бы принять военную помощь КНДР.
    Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что Ким Чен Ын предлагал прислать до 100 тысяч своих бойцов + ракетное вооружение.
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:39
    +5
    Вот интересно, Украине столько вооружений поставляют, случайно не через Одесский порт?
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:53
      0
      Было бы логичным отследить груз и уничтожить до появления на передовых позициях.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 19:59
      +1
      Самый быстрый способ доставки самолетами или по морю через Босфор. Может "зерновая сделка" это не про зерно. Но не факт, что груз пойдет в Одессу .
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:04
        0
        Не факт, что именно через Одессу. Но тралами такое количество техники перевозить проблематично, получается морем.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:51
    0
    "Некое военное оборудование" значит должно отправиться для Северной Кореи. Алаверды, блин!
    1. Landwarrior
      Landwarrior Сегодня, 20:00
      +1
      Увы, РФ продолжает поддерживать санкции против КНДР hi
  4. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 19:53
    +1
    Во, поляки как раз у Южной Кореи недавно танки и САУ купили. wassat
    Щас пойдут вместе с экипажами laughing