В командовании ВС США в Южной Корее заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для украинской армии

Министерство обороны продолжает оказывать военную помощь из своих запасов в поддержку Украины. Вооруженным силам США в Южной Корее предложили поддержать эти усилия, предоставив часть своего оборудования (...) Это не имеет никакого влияния на наши операции и нашу способность выполнять обязательства по защите нашего союзника – Республики Корея

Размещенные в Южной Корее Вооруженные силы США направят на Украину некое "военное оборудование", предназначенное для помощи украинской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.Министерство обороны США направило запрос командованию USFK (United States Forces Korea - вооруженные силы США в Корее) на поставку "военного оборудования" на Украину. Какое именно оборудование, в каких количествах и в какие сроки должно быть передано Киеве не сообщается, но подчеркивается, что поставка не повлияет на боеспособность USFK.- заявил официальный представитель USFK.В Сеуле отказались комментировать данное заявление добавив, что это внутренние дела ВС США. Однако из некоторых источников стало известно, что речь идет о поставке артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм на Украину. История вышла довольно интересная, изначально американцы хотели, чтобы снаряды Киеву поставила Южная Корея, но в Сеуле отказались, мотивировав это тем, что могут возникнуть сложности с Северной Кореей. После этого США и Южная Корея договорились, что на Украину будут отправлены снаряды из запасов USFK, а Сеул их восполнит. Общее количество отправленных на Украину боеприпасов не называется, но не меньше 100 тысяч.Ранее американская пресса сообщила, что из-за нехватки боеприпасов в собственных арсеналах, Пентагон был вынужден вскрыть склады в Израиле и Южной Корее. В общей сложности на Украину могло быть отправлено порядка 500 тысяч артиллерийских снарядов.