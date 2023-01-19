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В Минюсте США сообщили о планах передачи Украине части замороженных средств российского Центробанка

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В Минюсте США сообщили о планах передачи Украине части замороженных средств российского Центробанка

Соединенные Штаты намерены в скором времени начать передачу Украине части замороженных средств российского Центробанка. Об этом заявили в Министерства юстиции США.


В США уже довольно длительное время работает так называемая рабочая группа "по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов". Подчиняется она Минюсту США, руководит ей некий Эндрю Адамс. Вот этот самый Адамс сегодня, 19 января, выступил с заявлением, что Министерство юстиции готовится передать Украине часть российских активов, замороженных в США. О какой именно сумме идет речь и другие подробности он не привел.

В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий

- заявил он.

О том, что замороженные Западом российские средства в сумме 300 млрд. долларов планируется передать "на восстановление Украины", заявлялось не раз. С таким предложением выступили почти все западные политики высокого ранга с антироссийскими взглядами, в общем вся верхушка Евросоюза. Подается все это под соусом, что Россия якобы должна выплатить Украине "компенсацию за нападение", а поскольку делать она это не намерена, то Запад взял на себя обязанность изъять эти средства у России. По имеющимся данным, речь идет о 311 млрд. долларов Центробанка и 19 млрд. российских бизнесменов, попавших под санкции.

В России назвали действия Запада кражей, введя зеркальные меры на сопоставимую сумму западных капиталов, запретив их вывод из России. Как ранее предупреждали в Москве, в случае изъятия российских активов, Запад лишится такой же суммы. Стоит отметить, что изначально США выступали против этой инициативы, предложенное Евросоюзом, но в декабре прошлого года Сенат США утвердил поправку, разрешающую передавать Украине украденные у России активы.
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45 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:19
    +7
    В Минюсте США сообщили о планах передачи Украине части замороженных средств российского Центробанка
    recourse Наверно пора сообщить США о планах заморозить средства США и передать их КНДР..... request
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 21:30
      +2
      заморозить средства США и передать их КНДР.

      проблема в том, что ср-в США как таковых у нас практически нет. Есть ср-ва частных компаний, а частная собственность у нас как бы уважается.
      Посему возникает вопрос: когда Набиуллину сошлют на урановые рудники, коль смертная казнь замораторена?
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 21:39
        0
        Странно, что до сих пор Россия еще не выступила инициатором санкций в отношение Европы и США.... Никто просто не вышел на трибуну и не предложил- Давайте введем санкции например сегодня для Германии, потому, что они не хотят вводить русский язык как второй государственный. И плевать как они там это воспримут. Просто и неадекватно. Никто!!! Повод найти можно всегда. Но у нас только догоняют в ответ Никакой инициативы. А они там должны спать ложиться и успокоительного поллитра принимать, не дай Бог Россия не стой ноги встанет и санкции придумает. hi
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:21
    +3
    Сколько мутных моментов у США в плане держания чужих денег. Немецкое золото, которое они отказались показывать, арест российских резервов. 2 случая за достаточно короткий срок (третий Иран, но это уже достаточно давно было, кажется) - уже явный намёк на какую-то функцию. Интересно, неужели никого в мире не забеспокоили такие расклады? Ту же Германию хотя бы.
    1. arnulla
      arnulla Сегодня, 20:37
      +3
      Почему Германию,союзника сша,это должно беспокоить?Если даже РФ,врага штатов,это не беспокоит
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 21:04
        +3
        А чего РФ беспокоиться? У неё деньги в Штатах уже арестовали: тут беспокоиться не о чем больше.
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 21:33
          +2
          Цитата: Тарелка
          А чего РФ беспокоиться? У неё деньги в Штатах уже арестовали: тут беспокоиться не о чем больше.

          Суть в том,что арестовали именно наши деньги,а именно ФНБ т.е. народные,за свои верхушка не беспокоится,хорошо заныкала,иначе не было бы "красных линий" и прочей "пурги".
        2. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 21:41
          +1
          Цитата: Тарелка
          А чего РФ беспокоиться? У неё деньги в Штатах уже арестовали: тут беспокоиться не о чем больше.

          Согласен! Сколько можно скулить по поводу 300 млрд? Мы потеряли просто деньги, а Запад потерял те же 300 млрд, но только в работающих активах на территории РФ - эти деньги кто-то освоил, нес риски, надеялся на прибыль. Так что, не все так плохо!

          Да и потом, не было бы этих 300 млрд, не было бы того зрелища, что идёт 11 месяцев подряд. Заплатили по русски, с размахом, а теперь по русски, с размахом, гуляем. Мы же не евреи, которые тут через одного на форуме, чтобы бесконечно "пилить опилки".
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 22:07
            0
            Цитата: Закиров Дамир
            Мы потеряли просто деньги, а Запад потерял те же 300 млрд

            Нет, не потерял. На сколько я понимаю, РФ поступила тут симметрично Западу. Тот пока эти 300 миллиардов не изъял, а просто запретил их выводить. Вот и тут то же самое. Активы не изъяты: просто запрещено их выводить.
            1. Закиров Дамир
              Закиров Дамир Сегодня, 22:27
              0
              Цитата: Тарелка
              Цитата: Закиров Дамир
              Мы потеряли просто деньги, а Запад потерял те же 300 млрд

              Нет, не потерял. На сколько я понимаю, РФ поступила тут симметрично Западу. Тот пока эти 300 миллиардов не изъял, а просто запретил их выводить. Вот и тут то же самое. Активы не изъяты: просто запрещено их выводить.

              По факту, нам никто их вернет, но и мы никому не вернем. Так что, обмен будет обоюдоострый.
              Кстати, что с "колокольчиком"? У меня так и не появился.
  3. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 20:22
    +5
    Думаю, не Украине передадут, а себе заберут. Они ж оружие и прочее не бесплатно давали и дают hi
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 20:30
      +3
      Скорее всего активы пойдут на покрытие расходов на вооружение украины. Так что украинцы вряд ли что получат. Америкосы и европейцы зная неплатёжеспособность украинцев и то что им негде взять эти средства плюс ещё и кредиты нужно погашать. Так что все бабки они заберут себе.
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 20:24
    +10
    Прочитал Стрелкова точнee Романа Донецкого про новый рамштайн и резню намеченную на апрель месяц. Надо что то делать!
    Чем больше Россия будет акать и бекать в ответ на поставленние в огромном количестве куеву бронемашин и артилерии тем больше вероятность слива СВО
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 20:47
      +4
      Цитата: FPEDDI_KPYGEP
      Прочитал Стрелкова точнee Романа Донецкого про новый рамштайн и резню намеченную на апрель месяц. Надо что то делать!
      Чем больше Россия будет акать и бекать в ответ на поставленние в огромном количестве куеву бронемашин и артилерии тем больше вероятность слива СВО

      Апрельский сценарий жесткий, но вероятный. Как его не допустить? Только немой не говорит о необходимости прекратить ж/д передвижение но, с маниакальным упорством, наши власти не делают этого. Мало того - товарооборот РФ с противником за прошлый год составил 1,5 зелёных ярда! belay Пора душить пятую колонну, пока до беды не дошло... Снова вставай страна огромная? Пока золотая и посеребрённая молодёжь будет балдеть за бугром?! am
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:25
    0
    Деньги не России , а партии ЕдРо.
    Может теперь до головешек ЕдРа начнёт доходить?
  6. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 20:27
    +7
    Откровенно это грабёж. Жаль что у нынешнего правительства нет яиц, по хорошему нужно объявить что за изъятие наших активов, будет разрыв дипломатических отношений. Торговать и вести отношения с ворами, могут только дураки.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:31
      0
      Разрыв дипотношений? Ну-ну. Это только погрузит Россию в большую изоляцию от остального мира, что только обрадует американцев. Если Россия хочет оставаться встроенной в мировое хозяйство, она останется, и никто её оттуда не выкинет, как бы не пытались на этот счёт тужиться в Белом доме. А Вы предлагаете вот так взять и облегчить им задачу, взяв на себя её выполнение целиком?
      1. Николай310
        Николай310 Сегодня, 20:39
        +4
        во что там Россия встроена? в какое мировое хозяйство? это ты когда им нефть и газ поставляешь,да ещё доходы от этой продажи там оставляешь(которые они теперь и прихапали)-это называется БЫТЬ ВСТРОЕННЫМ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО???

        раньше это колониальным режимом называли,когда метрополия забирала у колоний то,что нужно,а взамен подсовывала бусы...а тут даже бусы некоторым не нужны,им штампика о включение в "мировое хозяйство" достаточно...
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:13
          +2
          Цитата: Николай310
          а тут даже бусы некоторым не нужны,им штампика о включение в "мировое хозяйство" достаточно

          Ну вот мне лично нужно обслуживание в магазине цифровой техники, которая целиком импортная. Неприятно будет придти сдавать сломанный образец по гарантии, а в ответ услышать, что поставки прекращены по причине "с ворами не торгуем", нового дать не могут, а я могу идти нафиг. Бусы в виде новых процессоров, видеокарт и карт памяти - неплохие такие бусы, как по мне. Да и прочая электроника с оборудованием и программным обеспечением. Ах да, ещё дроны, тепловизоры, рации, которые волонтёры на СВО отправляют.
          Ну последнее ладно, можно и спиратить, для этого не надо торговать.
          Много пишут про проблемы нашей элементной базы, но, невзирая на них, наш ВПК пашет и выдаёт новую технику. Что, думаете, где-то на секретных заводах делают недостающие элементы? Или, всё же, закупки происходят?
          Цитата: Николай310
          в какое мировое хозяйство?

          В такое, в котором торгуют. Что, хотите сказать Россия ничего не продаёт и ничего не покупает?
          1. stelltok
            stelltok Сегодня, 21:17
            +1
            Россия ничего не продаёт и ничего не покупает?

            Много чего. Но тут как говориться не все знают что такое МРТ.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 21:38
              +2
              Цитата: stelltok
              Много чего.

              Ну что я и пытаюсь втолковать господину выше.
              Цитата: stelltok
              Но тут как говориться не все знают что такое МРТ.

              Честно, не хочется, чтоб была необходимость узнавать на практике, что такое МРТ. Но замечание хорошее.
  7. ilimnoz
    ilimnoz Сегодня, 20:29
    +4
    А Россия должна вернуть эти средства путем включения Украины в состав России. как по другому выбить деньги с ов не знаю.
  8. не тот
    не тот Сегодня, 20:31
    +3
    в случае изъятия российских активов, Запад лишится такой же суммы.
    Правильно.Око за око.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:22
      +1
      Интересно, как запад лишится такой же суммы?
      П. С. 300млрд потеряли и не надо вспоминать о них
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 20:31
    +8
    Горячий привет олигархической братве. Можно поцеловать и обнять Силуянова и Набиуллину. Только не смешите мои тапки и не говорите что они это сделали бескорыстно. Американцы их наградили уже?
  10. lestad
    lestad Сегодня, 20:34
    +5
    За 300 наших лярдов, мы будем очень долго воевать, и не факт что с победой
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 20:34
    +4
    В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий

    ...Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?...
    Слышал я что ГАЗ отчитывается перед Минфином США а целый ряд объектов гидроэнергетики Сибири подконтролен им же...
    Так не пора ли провести национализацию в стране, выкинув за борт инострёмных партнёров, заодно с "нашими" олигархами?! am Думаю, население России будет не против...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:44
      +1
      Есть такая канторка ЕN+ ,несущая алюминиевые яйца.Есть возможность деприватизации.Кто то передал контрольный пакет,уходя из под санкций.
  12. spirit
    spirit Сегодня, 20:39
    +8
    Взяли деньги у наших пенсионеров и теперь на них будут убивать наших солдат.Гениальный у нас "многоходовочник" ничего не скажешь, управленец от бога
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:41
    -3
    Интересно ,из 381 млрд $ внешнего долга России сколько мы должны США и ЕС? lol Долги можно же не отдавать,пусть попробуют заберут.Ждёт весёлая перепалка,а нас же за шо!
  14. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:45
    +3
    Обыкновенная пирамида, типа МММ. Только "заокеанский Мавроди" самую отмороженно-крутообеспеченную банду на планете создал, и крышует мелкие банды. Конкурентов не стесняется мочить, а теперь решил весь район под себя подмять. Космическая полиция не прилетит, и придется порядок на районе устанавливать силами милиции.
  15. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:47
    0
    От обязательств перед Россией это не освободит, а им самим придется с Украиной поделиться.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:58
    -2
    В Минюсте США сообщили о планах передачи Украине части замороженных средств российского Центробанка
    Рановато они такое громкое дело затеяли... надо было приберечь поближе к нашим выборам, что б громко щёлкнуть по носу наших верхних....
    Хотя, как там в скакуасии дела пойдут, через год.
  17. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:04
    +1
    А за декабрь вложения РФ в ценные бумаги США составили 2 млрд долларов США? Или в новостях экономического блока ошибка?
    ЦБ РФ теперь же не вкладывается в те же карманы, из которых 300 млрд долларов США стали замороженными и про которые весь "демо мир" пишет, что надо отнять и Украине подарить.
  18. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 21:04
    +1
    Врядли.

    Не догоняет большинство главного нюанса.

    Деньги - это ничего. Газ, за который они заплачены, уже сожжен и его нет. И пока деньги заморожены - всем хорошо.

    Если эти деньги кому-то передать, то в обмен на них придётся отдавать реальные товары и ресурсы. А этого никому уже не надо.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:15
      -1
      Даже за фантики, блестяшки, покупали у папуасов всякое, имеющее реальную материальную ценность.
      Шо, на свете перевелись папуасы? Не у кого купить чего то ценное, за пустые зелёные бумажки??? Двойная выгода, даже тогда, когда с дисконтом меняешь свои бумажки, тем более, единожды уже вроде как потраченные.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:18
      0
      Цитата: Sancho_SP
      Газ, за который они заплачены, уже сожжен и его нет.

      Есть очень много газа, который необходимо сжигать для поддержания существования современного Человечества. И тупик близок, а локомотив не тормозит- материальные ресурсы необходимы, а виртуальные "деньги" пришли в негодность.
  19. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 21:10
    +1
    На такие барыши украина может с нами воевать 6-7 лет, вообще не напрягаясь . "В долгую" , говорите , играем ? Как там у набиуллиной - "повысим пенсии-повысим инфляцию" ? Ну , что , теперь уж точно инфляции не будет . Кто-то из правителей скажет чего или опять "нас обманули" ? Может , детский сад с кремлем перепутали , дорогущщие вы наши ?
  20. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:13
    +1
    Меня больше интересует вопрос что наши будут делать в ответ. Или просто скажут КУ?
    Есть ли нашим что забирать, или это просто слова чтобы народ успокоить?
  21. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:18
    0
    Цитата: arnulla
    Почему Германию,союзника сша,это должно беспокоить?Если даже РФ,врага штатов,это не беспокоит

    Союзника США?))) Лакея, скорее, которому США периодически отвешивает затрещины.
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:27
    -2
    Жаль, что Минюст РФ, Минфин РФ, ЦБ РФ и Государственная Дума РФ совместно с Советом Федерации РФ продолжают вкладывать свободные средства в ценные бумаги США даже в декабре 2022 года.
    Заморозка 300 млрд долларов Российских активов это только начало...
    Сейчас мы ещё миллиарды в Ценных Бумажках США сохраним! И тогда наш ЦБ будет крупнейшим держателем рулонов ценных бумаг. Так же?
  23. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:28
    0
    Цитата: isv000

    ...Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?...
    Слышал я что ГАЗ отчитывается перед Минфином США а целый ряд объектов гидроэнергетики Сибири подконтролен им же...

    Вас обманули.
  24. bandabas
    bandabas Сегодня, 21:57
    0
    Наверное надо вспомнить, как во все времена поступали с шулерами. Иначе нельзя. Казино казином- "фортуна-лотерея", но какие то правила должны быть. Жестко касающиеся откровенных и наглых жуликов hi
  25. Tusv
    Tusv Сегодня, 22:04
    +1
    Абсолютное развязывание рук РФ. Это только полные недалекие люди так хотят. Умные понимают, что все закончится банальной ядерной бомбежкой друг друга hi
  26. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:31
    0
    Цитата: Tusv
    Абсолютное развязывание рук РФ. Это только полные недалекие люди так хотят. Умные понимают, что все закончится банальной ядерной бомбежкой друг друга hi


    Умные понимают, что несколько стран будет стирать живых людей на планете в пепел?
    А нет кого поумнее, что бы без войны всех против всех и просто "а она меня обозвала дураком, поэтому я ей сосульку в сапог засунул... А она самая красивая. Но дура. Пускай сама играет. И к нам не лезет. Вот! Но мне она нравится."