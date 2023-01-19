В Минюсте США сообщили о планах передачи Украине части замороженных средств российского Центробанка

В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий

Соединенные Штаты намерены в скором времени начать передачу Украине части замороженных средств российского Центробанка. Об этом заявили в Министерства юстиции США.В США уже довольно длительное время работает так называемая рабочая группа "по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов". Подчиняется она Минюсту США, руководит ей некий Эндрю Адамс. Вот этот самый Адамс сегодня, 19 января, выступил с заявлением, что Министерство юстиции готовится передать Украине часть российских активов, замороженных в США. О какой именно сумме идет речь и другие подробности он не привел.- заявил он.О том, что замороженные Западом российские средства в сумме 300 млрд. долларов планируется передать "на восстановление Украины", заявлялось не раз. С таким предложением выступили почти все западные политики высокого ранга с антироссийскими взглядами, в общем вся верхушка Евросоюза. Подается все это под соусом, что Россия якобы должна выплатить Украине "компенсацию за нападение", а поскольку делать она это не намерена, то Запад взял на себя обязанность изъять эти средства у России. По имеющимся данным, речь идет о 311 млрд. долларов Центробанка и 19 млрд. российских бизнесменов, попавших под санкции.В России назвали действия Запада кражей, введя зеркальные меры на сопоставимую сумму западных капиталов, запретив их вывод из России. Как ранее предупреждали в Москве, в случае изъятия российских активов, Запад лишится такой же суммы. Стоит отметить, что изначально США выступали против этой инициативы, предложенное Евросоюзом, но в декабре прошлого года Сенат США утвердил поправку, разрешающую передавать Украине украденные у России активы.