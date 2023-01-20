Концепт БПЛА с электромагнитным оружием от Московского пограничного института ФСБ

БПЛА в сложенном положении, вид сбоку. 1 - боеприпас; 2 - головной обтекатель БПЛА; 3 - выдвижные оптические средства; 4 - сложенное крыло; 5 - лючок парашютной системы; 6 - стартовый двигатель; 7 - стабилизатор; 8 - фюзеляж; 9 - рули
Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронными системами противника предлагается широкий круг средств с разными принципами действия. Любопытный вариант подавления и уничтожения воздушных целей недавно предложили специалисты Московского пограничного института ФСБ. Они разработали и запатентовали специальный беспилотник с электромагнитным вооружением.
Перспективная концепция
Новый вариант специального БПЛА описан в патенте № 2787694 «Беспилотный летательный аппарат для поражения радиоэлектронных средств противника». Авторами изобретения значатся А.Ю. Бердников и С.Н. Куканков. Патентообладатель – Московский пограничный институт ФСБ России. Заявка на получение патента была подана в августе 2022 г. Дата регистрации изобретения – 11 января 2023 г.
Суть изобретения достаточно проста. Для борьбы с беспилотными воздушными целями и наземными радиоэлектронными системами предлагается использовать БПЛА оригинальной конструкции, вооруженный боеприпасом-генератором электромагнитного импульса. В описании изобретения вспоминают об аналогичных системах прошлого, которые показывают принципиальную возможность изготовления и применения ЭМИ-оружия.
В патенте приводится общее описание конструкции беспилотника-носителя и его боеприпаса. Также приложены схематические изображения этих изделий, показывающие основные их особенности.
Организация-разработчик получила патент, но статус проекта неизвестен. Возможно, все ограничилось только проработкой общей концепции. Однако нельзя исключать, что на ее основе уже разработан реальный БПЛА, и в обозримом будущем станет известно о его испытаниях или даже о внедрении в войсках или силовых структурах.
Беспилотная платформа
Концепт-проект предлагает использование БПЛА специальной разработки, изначально способного нести особую полезную нагрузку. Облик и технические особенности такой воздушной платформы определяются специфической ролью и применяемым боеприпасом. Впрочем, ничто принципиально не исключает использование другого беспилотника-носителя.
На схемах к патенту изображен летательный аппарат нормальной аэродинамической схемы с цилиндрическим фюзеляжем большого удлинения и коническим носовым обтекателем. В центральной части фюзеляжа разместили среднерасположенное прямоугольное крыло малого удлинения. В хвосте – оперение с рулями. Крыло следует изготавливать из гибкого материала; оперение выдвигается из фюзеляжа.
Согласно патенту, специальный БПЛА должен поставляться в транспортно-пусковом контейнере со сложенными плоскостями. Это упростит транспортировку и запуск изделия во всех условиях эксплуатации. В связи с применением ТПК беспилотник нуждается в отдельном стартовом двигателе, сбрасываемом после первоначального разгона. Кроме того, предусматривается парашютная система для безопасного возращения.
Вид сверху. Черным показаны солнечные панели
БПЛА должен быть полностью электрическим. На его борту предлагается поместить аккумуляторную батарею достаточной емкости. Верхняя поверхность может использоваться для установки солнечных панелей. Полет осуществляется за счет электромотора с толкающим винтом.
Для наблюдения в полете предусматриваются два набора оптических средств, сверху и снизу на фюзеляже. В связи с использованием ТПК оптические станции должны быть выдвижными. Также необходимо обеспечить постоянную связь с передачей видеосигнала оператору.
Габариты, масса и летно-технические характеристики подобного БПЛА не приводятся. Их предстоит определить на стадии разработки реального проекта с учетом существующих потребностей и технических возможностей. В целом, аппарат должен иметь возможность полета на значительную дальность и длительного дежурства в заданном районе.
Специальный боеприпас
Также в патенте описаны конструкция и принцип действия особого боеприпаса, поражающего цели при помощи ЭМИ. По сути, в этом качестве предлагается использовать малогабаритный неуправляемый реактивный снаряд со специальным оснащением. БПЛА не имеет возможности нести ее под фюзеляжем или под крылом, и поэтому ракета должна устанавливаться на его нос. В таком случае она служит своеобразным временным обтекателем.
Боеприпас выполняется в цилиндрическом корпусе с головным обтекателем. Внутри корпуса помещаются взрывной генератор электромагнитного импульса и система дистанционного управления подрывом. Хвостовой отсек отдан под малогабаритный твердотопливный двигатель. Какие-либо средства управления в полете не предусматриваются.
Технические характеристики боеприпаса или его боевой части не приводятся. Как и в случае с БПЛА, такие особенности ракеты должны определяться на стадии проектирования.
Принципы работы
По задумке авторов, применение беспилотника с электромагнитной ракетой не отличается сложностью. При помощи штатного ТПК должен осуществляться запуск БПЛА, после чего под управлением оператора он направляется в заданный район. При помощи оптических систем оператор должен вести наблюдение за воздушным пространством или землей и искать цель для атаки.
При обнаружении цели – БПЛА противника, радиолокатора, станции связи и т.д. – оператор должен выводить свой беспилотник на боевой курс. Затем с безопасного расстояния осуществляется пуск специального боеприпаса, и БПЛА уходит. Использовав единственную ракету, он может возвращаться к месту старта и садиться при помощи парашюта. После необходимой подготовки БПЛА сможет вновь отправляться в полет.
Схема ЭМИ-ракеты. 1 - корпус; 10 - система дистанционного подрыва; 11 - взрывомагнитный генератор; 12 - двигатель; 13 - решетка для стыковки с БПЛА
В оптимальной точке траектории ракета производит подрыв взрывомагнитного генератора. При этом образуется ЭМИ достаточной мощности. В зависимости от параметров генератора и цели, импульс может временно вывести из строя радиотехническую систему или нанести ей фатальный ущерб. Ожидается, что электроника небольших БПЛА будет попросту сгорать от такого воздействия, а более защищенные цели, вероятно, будут нуждаться в ремонте.
Перспективная идея
Известен и используется целый ряд способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. В частности, широкое распространение имеют различные радиотехнические системы, воздействующие на электронику беспилотника-цели. В основном это постановщики помех разного рода, лишь подавляющие радиоканалы.
Также достаточно давно прорабатывается вопрос применения против БПЛА и других целей электромагнитного импульса. В теории, такой принцип воздействия имеет большие перспективы и представляет интерес с точки зрения практического применения. В связи с этим регулярно предлагаются разные варианты ЭМИ-оружия, предназначенного для борьбы с беспилотной авиацией или иными средствами противника.
Концепт от Московского пограничного института основывается на этих идеях и предлагает новый вариант их реализации. ЭМИ-оружие предлагается выполнить в виде компактного неуправляемого реактивного снаряда, к которому прилагается беспилотный носитель. При всем этом, архитектура комплекса позволяет уменьшить его размеры и массу, сделав носимым или возимым.
На уровне базовой концепции такая разработка выглядит интересно, а предложенные способы эксплуатации и борьбы с целями логичны и реализуемы. Однако о реальном потенциале такого БПЛА можно будет говорить только после превращения общих идей из патента в реальный проект.
На стадии разработки будут решены основные инженерные задачи, а кроме того, могут проявиться те или иные затруднения, тоже требующие внимания. Также большое значение для реализации любого концепта имеет проведение натурных испытаний. Они обеспечивают проверку изделий и принципов работы в условиях, максимально приближенным к реальным, и позволяют выявить и исправить недостатки конструкции.
Концепция и реализация
На какой стадии сейчас находится проект от Московского пограничного института ФСБ, неизвестно. Все могло ограничиться проработкой общей концепции и патентом, но нельзя исключать, что в институте уже работают над реальным БПЛА и боеприпасом для него.
Так или иначе, появление подобного концепта и патента показывает, что развитием беспилотной авиации и перспективных вооружений готовы заниматься разные организации и энтузиасты. Многие уже представляют готовые образцы с разными функциями и даже испытывают их в зоне боевых действий. И нельзя исключать, что в ближайшее время на противнике проверят и БПЛА с ЭМИ-ракетами.