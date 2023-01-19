Попытка немецкой оппозиции провести в Бундестаге предложение о передаче Украине боевых танков Leopard провалилась

Пока Зеленский рассказывал главе Евросовета Шарлю Мишелю о том, сколько стран готовы поставить Украине немецкий танки Leopard, в Бундестаге провалили голосование за передачу бронетехники Киеву. Как сообщает немецкая пресса, предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС предоставить боевые танки Leopard 1 и Leopard 2 Украине не получило большой поддержки.
Зеленский выступил на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции, где заявил, что несколько стран готовы поставить Украине танки, причем уже завтра. Однако весь процесс тормозит Германия, которая никак не соглашается на поставку бронетехники, несмотря на давление не только со стороны Украины, но и многих стран Евросоюза. Впрочем, в Киеве надеются, что завтра, 20 января, немцев все же "дожмут".
В то же время попытка оппозиционной фракции ХДС/ХСС провести в Бундестаге предложение о предоставлении боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 Украине не получило поддержки, хотя за это проголосовала и правящая коалиция. Зато против выступили "Левые" и "Альтернатива для Германии". В общем, предложение о поставке танков передано в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.
Между тем тема возможной поставки танков завладела умами западных политиков. Как заявил министр обороны Литвы Анушаушкас, завтра, 20 января, во время встречи на авиабазе "Рамштайн", несколько стран объявят об отправке танков на Украину. Скорей всего, речь идет о новой коалиции из девяти стран, подписавших сегодня "Таллинскую декларацию", которая, по сути, является обязательством поставить Киеву танки. Документ подписали Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, призвав другие страны "последовать их примеру". Декларация предусматривает поставку не только танков, но другого вооружения, включая ПВО и ракетные системы.
(...) мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины
- говорится в документе.
Вот только Германии среди подписантов нет, а без нее все эти обязательства ничего не стоят.