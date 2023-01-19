Военное обозрение
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Попытка немецкой оппозиции провести в Бундестаге предложение о передаче Украине боевых танков Leopard провалилась

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Попытка немецкой оппозиции провести в Бундестаге предложение о передаче Украине боевых танков Leopard провалилась

Пока Зеленский рассказывал главе Евросовета Шарлю Мишелю о том, сколько стран готовы поставить Украине немецкий танки Leopard, в Бундестаге провалили голосование за передачу бронетехники Киеву. Как сообщает немецкая пресса, предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС предоставить боевые танки Leopard 1 и Leopard 2 Украине не получило большой поддержки.


Зеленский выступил на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции, где заявил, что несколько стран готовы поставить Украине танки, причем уже завтра. Однако весь процесс тормозит Германия, которая никак не соглашается на поставку бронетехники, несмотря на давление не только со стороны Украины, но и многих стран Евросоюза. Впрочем, в Киеве надеются, что завтра, 20 января, немцев все же "дожмут".

В то же время попытка оппозиционной фракции ХДС/ХСС провести в Бундестаге предложение о предоставлении боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 Украине не получило поддержки, хотя за это проголосовала и правящая коалиция. Зато против выступили "Левые" и "Альтернатива для Германии". В общем, предложение о поставке танков передано в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

Между тем тема возможной поставки танков завладела умами западных политиков. Как заявил министр обороны Литвы Анушаушкас, завтра, 20 января, во время встречи на авиабазе "Рамштайн", несколько стран объявят об отправке танков на Украину. Скорей всего, речь идет о новой коалиции из девяти стран, подписавших сегодня "Таллинскую декларацию", которая, по сути, является обязательством поставить Киеву танки. Документ подписали Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, призвав другие страны "последовать их примеру". Декларация предусматривает поставку не только танков, но другого вооружения, включая ПВО и ракетные системы.

(...) мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины

- говорится в документе.

Вот только Германии среди подписантов нет, а без нее все эти обязательства ничего не стоят.
Использованы фотографии:
Бундесвер
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23 комментария
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  1. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 21:27
    +3
    Язык не поворачивается назвать ХДС/ХСС оппозицией. Они , чтобы не отклоняться от генеральной линии , готовы даже запретить расшифровывать первую букву Х (христианский) в своих названиях.
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 21:45
      +1
      Как донести до Украины факт того, что ей не хочет помогать Германия? Ну вот просто не хочет и всё, от слова совсем! Зачем Германии нужен снова этот военный геморрой, как 83 года назад? Вот и Шольц тоже сказал, что он не нужен, хочется мира, а не ввязывания в войну, да еще и за кого? За какую-то шаловливую Украину…
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 21:57
        -3
        Тем временем в Москве начали размещать ПВО на крышах зданий.
        1. Горки_Мурог
          Горки_Мурог Сегодня, 22:10
          +1
          Да ладно!.. как в Днепропетровске?)
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 22:17
          +2
          Цитата: фигвам
          Тем временем в Москве начали размещать ПВО на крышах зданий.

          Что за дурость. Никто в здравом уме этого делать не будет.
          1. фигвам
            фигвам Сегодня, 22:26
            +1
            Панцирь, фото для минусаторов.........................................
            1. opuonmed
              opuonmed Сегодня, 22:33
              0
              а куда его поставили ? ??????????????
  2. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 21:33
    +2
    Продавят передачу танков.... Найдут кучу предлогов.... Лимитрофы ныть будут, а там как говориться не нытьём так каканьем
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:47
      +1
      Конечно поставят всё что угодно, пока мы сопли будем жевать. Где эти сопли кончатся, у Москвы, за Москвой, во Владивостоке???? Такой импотенции у руководства я не ожидал, сюрреализм во плоти!
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:33
    +2
    вот не полный список поставок на украину в этот раз ! это ише не полный список да и на 2-3 надо удваивать ! но это не точно ! может я не там посмотрел и это может быть фейк на телеграмме Повёрнутые на Z войне
    14 танков Challenger 2;
    30 155-мм САУ AS90;
    200 БМП/БТР;
    200 бронеавтомобилей Senator;
    батарея ПВО NASAMS;
    14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4);
    100 БМП Bradley;
    100 гусеничных БТР M113;
    18 155-мм САУ M109А6;
    250 бронеавтомобилей M1117;
    138 внедорожников HMMWV;
    100 колесных БТР Stryker;
    Боеприпасы GLSDB;
    36 105-мм гаубиц;
    1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
    6 батарей ПВО Nasams;
    18 РСЗО HIMARS;
    40 колёсных танков AMX-10RC;
    бронеавтомобили Bastion;
    1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T;
    Несколько 155-мм колесные САУ Caesar;
    40 Marder БМП;
    1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
    3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
    2 РЛС TRML-4D;
    РФ после таких поставок может применить тактическое ядерное оружие ???????? не по территории нато а по украине по поставкам
    1. Горки_Мурог
      Горки_Мурог Сегодня, 22:12
      0
      На 10 умножай - мне абдpucтович лично в уши нacaл
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 22:20
      +1
      Глядя на этот список, я думаю что узловые ЖД станции на территории Украины должны перестать существовать.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:34
    +1
    Попытка немецкой оппозиции провести в Бундестаге предложение о передаче Украине боевых танков Leopard провалилась
    Что это было???
    Политические игры или они правда не хотят эскалации конфликта?
    Пойди пойми.... политики, однако, за просто так ничего не делают.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:35
    -1
    Главные поставщики - ввп и шойгу.
    Поставщики танков.
    Россия - на днепре и юж буге.
    Ухрия будет автономией польшы, во львове
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 21:36
    +1
    Вот только Германии среди подписантов нет, а без нее все эти обязательства ничего не стоят.
    recourse Сегодня нет, а завтра? Если Шольц не начнет шевелиться, его могут и попросить на выход.what Англия+США и Германия разные весовые категории....
  7. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 21:36
    +1
    Ничего, вот старый шаман из Большого Белого Вигвама пожалуется злым духам, и те наставят неразумных
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:39
    +2
    Украина хочет немецкие танки? С немецкими экипажами и панцергренадерами? А немцы не хотят, пусть даже Польша упрашивает!
    Генетическая память?
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 21:44
    0
    Это всего лишь вопрос времени.
    Надо отделять это недоразумение под названием Окраина от Польши, Венгрии и Румынии ударом из Белоруссии.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:25
      0
      Цитата: 75Сергей
      Надо отделять это недоразумение под названием Окраина от Польши, Венгрии и Румынии ударом из Белоруссии

      Уже пробовали, дальше Бучи не получилось пройти. Ну или не было острого желания.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:45
    +1
    Скрин из отчёта по заседанию бундестага,там в правящей СДПГ согласия нет по танкам,по этому и не прокатило.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:24
      0
      Они не просто так поменяли Мин.Обороны. Этот завтра будет говорить, что еще не успел войти в курс всех дела, поэтому ничего обещать не буду.
      Тут и ежу понятно, Германия торгуется с США, только вот в чем предмет торга?
  11. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 21:51
    +3
    Немцы, держитесь! Самому смешно от такой мысли. laughing
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 22:28
      0
      Верхом цинизмом было бы, но так хочется... пройтись по Берлину с транспарантом на русском языке:
      "Германия, мы с тобой! Не поддавайся фюрерам из Евро-комиссариата!"