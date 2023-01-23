Приближается пик мировой гибридной войны

Новую нормальность будут строить на руинах России
Очевидно, что цель хозяев Запада остаётся прежней: перезагрузка мировой системы, которая погружается в катастрофический сценарий из-за кризиса капитализма и общества потребления. Для этого нужно разрушить прежнюю систему. Если не получилось это сделать с помощью такого глобального проекта, как «пандемия», то значит классика – война.
«Новую нормальность» (классический новый мировой порядок) продвигают с помощью гибридной войны. С одной стороны, разрушена старая энергетическая система. Европу почти отрезали от России. Европейцам приходится форсированными темпами вести перестройку энергетической системы. А РФ, где три десятка лет «эффективные менеджеры» строили экономику «трубы», остаётся у разбитого корыта. Особенно в условиях, когда прежние же управленцы ничего не делают для форсированной индустриализации России, не вкладывают средства в науку и образование.
С другой стороны, созданный хозяевами Запада укрорейх (не без помощи Москвы, которая кормила Киев, и даже сейчас не все каналы этой поддержки перекрыты), ударными темпами разрушает Русский мир. Малая Россия-Русь превращена в поле боя. Русские-великороссы дерутся с русскими-малороссами (украинцами). Гибнут наши люди. Разрушаются русские города. Стирается с лица земли русская культура и история.
В любой момент могут взорваться заранее подготовленные, поддерживаемые на необходимом уровне другие фронты – корейский, тайваньский, закавказский, туркестанский, иранский или косовский. Либо мы увидим удар Польши по Белоруссии, или Япония начнёт свою атаку на Дальнем Востоке. В любом случае потенциал боевых действий на планете не исчерпан, а наоборот, растёт. Украинский фронт расширяется.
Решающий год
Запад делает ставку на военный и политический разгром России, решение русского вопроса – исключение Русской державы и русского суперэтноса и из числа мировых игроков. Мы наблюдаем историю – очередной «крестовый поход» коллективного Запада и части Востока против Руси-России. В данный момент в западном мире возобладали «ястребы» – сторонники быстрого и решительного разгрома РФ. Видимо, уже намеченного на 2023 – начало 2024 года. Поэтому тяжелое вооружение и пошло сотнями единиц.
При этом партии «мира» как таковой на Западе нет. Позиция едина – капитуляция России. Платить и каяться. Вопрос в сроках.
«Голуби» – за медленное удушение РФ, последовательную сдачу всех основных позиций. Отсюда политические игры, когда Кремлю дают надежду на соглашение. А затем в очередной раз обманывают.
«Ястребы» – за быстрый разгром. Тянуть опасно. Ныне они взяли вверх. Поэтому французы предоставляют Киеву легкие танки, поднят вопрос о поставке основного танка Франции «Леклерк». Британия даст укрорейху свой основной танк «Челленджер». Польша поставит танки германского производства «Леопард». Германия ещё мнётся, но её додавят. Германские источники уже сообщают, что в 2023 году могут поставить 100 «Леопардов». США перебрасывают в Европу всё больше бронетехники, в том числе танки, другое вооружение. То есть в любой момент эта техника может появиться на Украинском фронте, либо в Белоруссии, или создаст угрозу на балтийском направлении.
Достаточно посмотреть на подборку новостей всего двух дней, чтобы понять, к чему идёт дело. Литва передаст Украине десятки зенитных орудий L-70 и вертолеты Ми-8. Власти Швеции приняли решение поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer 50 боевых машин пехоты Type 90.
Министр обороны Британии Уоллес заявил, что Лондон поставит Киеву 600 ракет Brimstone. Также Лондон передаст украйне более 200 единиц бронетехники, десятки беспилотников. Новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши будет включать в себя зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тыс. боеприпасов к ним.
Дания передаст Украине 19 САУ Caesar. Власти США намерены направить Украине пакет военной помощи в размере 2,5 млрд долларов, который включает десятки БТР Bradley и Stryker. Канада передаёт украйне 200 броневиков. Латвия отправит на Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Финляндия планирует направить Украине новый, двенадцатый пакет военной помощи на 55 млн евро.
Это новости только за два дня!
Плюс обучение тысяч украинских солдат, негласное участие наемников, западных ВЧК и военспецов, финансирование укрорейха, поставки энергооборудования и пр. Очевидно также, что на сотни единиц боевой техники у киевского режима просто нет военных специалистов.
То есть НАТО негласно расширяет своё участие в конфликте: за новыми системами ПВО, экипажами танков и БТР, летчиками всё чаще будут выступать западники.
Что в России?
С жаром обсуждают запрет командованием в зоне спецоперации личных машин, смартфонов и бород! Это реальные проблемы?
Личный транспорт нужен волонтёрам, автомобили повышенной проходимости за свой счёт покупают военным, донбасской пехоте. Там это обычный расходник. Почему-то МО и олигархи не обеспечили армию, которая воюет за всех. Гаджеты также необходимы там, в частности, для управления малыми беспилотниками. Бороды не мешали русским воинам тысячи лет бить врага.
Что мы должны видеть, чтобы в конце была одна Победа?
В информационном поле – осознание, что прошлая эпоха кончилась. Общества потребления больше не будет. Не будет России, как части единой Европы. Если только как куски шкуры убитого медведя.
Снова против нас весь коллективный Запад. Снова Священная война за будущее Русской державы и народа. Впереди страшные и кровавые бои с бандеровцами, власовцами и глобальными фашистами. С фашисткой силой тёмной, проклятой ордой, которая хочет загнать нас в свой «цифровой концлагерь», уничтожить наш Русский мир.
Останавливать их нам. Больше никого нет. Китай и Индия будут наблюдать. Поэтому пора просыпаться от иллюзий ура-патриотической пропаганды или морока общества потребления, гедонизма, что «мы вне политики». Пора образ спившегося и обабившегося русского медведя послать лесом, и вспомнить, что «Скифы – мы»!
Много работы в тылу и вооруженных силах. Национализация элиты. Кадровая революция, с выдвижением наверх ветеранов войны (из рядовых, сержантов и младшего комсостава), волонтёров-добровольцев, которые бескорыстно помогают армии. Форсированная индустриализация. Финансовая сфера: отказ от ссудного процента, поддержка производственного сектора.
Мобилизация, включая народное хозяйство, которое нужно поднимать и восстанавливать, в том числе и зону боевых действий. Формирование 3–4 Украинских фронтов для освобождения всей Новороссии (включая Харьков, Николаев и Одессу), Малороссии (включая древнюю русскую столицу – Киев) и Галицко-Волынской Руси.
Для отражения всё усиливающейся угрозы со стороны блока НАТО. Для этого нужно восстанавливать полноценные танковые и мотострелковые дивизии (по 4 полка и все другие необходимые части и подразделения). Дивизии срочно нужно формировать уже сейчас. К концу весны – лету мы получим относительно боеготовые дивизии.
Мобилизованных направлять не в лёгкие полки (без тяжелого вооружения), которые не могут противостоять полноценным бригадам противника, а в уже имеющиеся соединения и части, где есть обстрелянный костяк.
Большая работа по созданию полноценных ВВС и решение проблемы связи и управления. Срочно развернуть курсы подготовки, переподготовки младшего и среднего комсостава. Направлять туда уже обстрелянных солдат и сержантов с передовой. Кардинально обновить высший командный состав.
Срочно развернуть учебки для военных специалистов – танкистов, артиллеристов, связистов и т. д. Восстановить ранее «оптимизированное» военное образование.
Прекратить бардак наверху. Создать Ставку Верховного Главнокомандования, Комитет государственной обороны.
В целом наши предки всё это уже делали. Пришло время повторить – не на словах, а на деле.