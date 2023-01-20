В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве

Официальная причина предполагаемого развертывания неясна, но украинские силы продемонстрировали свою способность наносить удары на больших расстояниях с использованием различных типов беспилотников. Могут быть и другие объяснения, в том числе то, что это всего лишь часть якобы какого-то упражнения.

В сети обсуждаются заявления и снимки, сделанные отдельными москвичами, о размещении средств противовоздушной обороны на крышах некоторых административных зданий российской столицы. Речь идёт о размещении зенитных ракетно-пушечных комплексов типа «Панцирь» на крышах различных ведомств. При этом нет точных данных о том, когда именно попавшие в сеть снимки были сделаны и насколько они подлинны.Первоначально заявления о размещении комплексов ПВО появились в московских группах социальных сетей. Затем появились свидетельства в виде тех самых фотографий, который можно встретить в сети.Информация быстро облетела западные средства массовой информации. Так, в американском издании The Driv, подхватившем эти заявления, вышла статья Джозефа Тревитика о том, что комплексы «Панцирь» якобы разместили на здании главного оборонного ведомства страны.Из материала западного автора:Западные авторы предполагает, что нельзя исключать варианта проведения учений после провозглашения российским министром обороны создания двух новых военных округов в Российской Федерации – Московского и Ленинградского.Также авторы в западных медиа пишут о том, что это могут быть не пусковые установки, а радарные комплексы - системы обнаружения целей, включая беспилотные летательные аппараты.