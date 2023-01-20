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В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве

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В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве

В сети обсуждаются заявления и снимки, сделанные отдельными москвичами, о размещении средств противовоздушной обороны на крышах некоторых административных зданий российской столицы. Речь идёт о размещении зенитных ракетно-пушечных комплексов типа «Панцирь» на крышах различных ведомств. При этом нет точных данных о том, когда именно попавшие в сеть снимки были сделаны и насколько они подлинны.


Первоначально заявления о размещении комплексов ПВО появились в московских группах социальных сетей. Затем появились свидетельства в виде тех самых фотографий, который можно встретить в сети.

Информация быстро облетела западные средства массовой информации. Так, в американском издании The Driv, подхватившем эти заявления, вышла статья Джозефа Тревитика о том, что комплексы «Панцирь» якобы разместили на здании главного оборонного ведомства страны.

Из материала западного автора:

Официальная причина предполагаемого развертывания неясна, но украинские силы продемонстрировали свою способность наносить удары на больших расстояниях с использованием различных типов беспилотников. Могут быть и другие объяснения, в том числе то, что это всего лишь часть якобы какого-то упражнения.

Западные авторы предполагает, что нельзя исключать варианта проведения учений после провозглашения российским министром обороны создания двух новых военных округов в Российской Федерации – Московского и Ленинградского.

Также авторы в западных медиа пишут о том, что это могут быть не пусковые установки, а радарные комплексы - системы обнаружения целей, включая беспилотные летательные аппараты.
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:14
    0
    Ну снимки гуляют-пока непонятно фэйки или нет, но в любом случае, интересно, что происходит. Надо дождаться разъяснений и официальной реакции МО.
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 08:44
      0
      но в любом случае, интересно, что происходит.

      А чего не понятного? лучше перебдеть чем недобдеть.
      Недавно был прилет по Дягилево в Рязани, это 180 км от Москвы
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:15
    -2
    Неужели нет в Москве никого, кто может сделать фото - видео и показать наконец , есть там панцири или нет? Например фото здания МО.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:17
      +5
      знатно на вентилятор накинули.полетело аж за океан!
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 06:26
        -2
        прямо золотой дождь для забугорных партнёров ))
      2. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 07:23
        -3
        брызги жидкого го....аж до пентагона долетели
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:31
      +1
      Цитата: Аргон
      Неужели нет в Москве никого, кто может сделать фото - видео и показать наконец , есть там панцири или нет? Например фото здания МО.

      Вот это от 404х.

      Сейчас Москва проснётся, сфоткают для сравнения.
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 07:58
        -2
        Не фотошоп ли?... такое любой студент может за 5 минут сварганить.
    3. Хронос
      Хронос Сегодня, 06:52
      -5
      Цитата: Аргон
      Неужели нет в Москве никого, кто может сделать фото - видео и показать наконец , есть там панцири или нет? Например фото здания МО.

      Ага, ещё с координатами. Чтобы хххлы порадовались.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 07:07
        +2
        Цитата: Хронос
        Цитата: Аргон
        Неужели нет в Москве никого, кто может сделать фото - видео и показать наконец , есть там панцири или нет? Например фото здания МО.

        Ага, ещё с координатами. Чтобы хххлы порадовались.

        А их видать в Гугле забанили и США переслало инфой обеспечивать???МО это не танк- с позиции не уедет....
      2. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 07:47
        +1
        Точные кординаты :Кремля или МО легко найти.
        Карты Яндекс в помощь.
        Даже в простенький телефонах есть GPS, а если телефон по новей, там и GPS с ГЛОНАС стоит. Правда я их не использую
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:20
    +3
    Остается открытым один вопрос, каким образом эти средства ПВО, а там и "Панцири" фигурирует попадают на те крыши. С помощью вертолетов? И ни кто ничего не слышал и не видел? И это в центре, ни когда не спящей Москвы. Или их по частям затаскивали через люк чердака? Я считаю, что это фейк. На тех местах более уместны были бы РЛСтанции, для контроля воздушной обстановки, они есть и не большие
    1. Комментарий был удален.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 06:40
      +5
      Цитата: svp67
      Остается открытым один вопрос, каким образом эти средства ПВО

  4. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 06:24
    +4
    Медиа-ответ на окраинское пво расположенное в жилмассиве Днепропетровска fellow
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    +1
    Западные СМИ быстро подхватывают то, что хоть как-то может либо "уличить" российскую сторону в каких-то, по их мнению опасных действиях, либо в очередной раз прокричать о возможностях ВСУ, которые вынуждают Москву к таким действиям. Не знаю зачем в Москве на крыше зданий размещать "Панцири" если вокруг Москвы 3 кольца ПВО. Думаю на такой всплеск активности западных СМИ МО РФ должно отреагировать своим разъяснением.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 06:37
      +3
      У меня только один ответ если уж там они и появились - видать остаётся возможность запусков Дронов прямо из Москвы. Например с гранатой маленький дрон возьмёт и бахнет около МО . Убьет кого то. Начнется ор, мол не можем защитить ни в Белгороде ни в Москве.
      1. Гуран33 Сергей
        Гуран33 Сергей Сегодня, 06:49
        +1
        Аргон,в больших городах всегда есть зоны где либо вообще мобила сигнал не берёт или плохо,это я вам о трудностях локации в условиях многоэтажной застройки.Ну ,поставили вы на многоэтажку радар а вокруг непросматриваемые ущелья улиц где вьются дроны...ЦИП и СО очень хорошо выполняет инструкции рамштайна и ленгли
    2. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 06:42
      +2
      Ударный беспилотник или что ещё могут привезти прямо в Москву (а она просто огромна) и запустить прямо там, поэтому несколько панцирей на крышах явно не помешает, при этом они есть в версии в виде контейнера без автомобильного шасси.
      1. МЮД
        МЮД Сегодня, 07:29
        +3
        поэтому несколько панцирей на крышах явно не помешает

        А потом не будем удивляться, или ерничать по поводу Днепропетровск2 в российском исполнении? Когда же власти поймут, что лучшее ПВО, это танки на аэродромах противника, и что власти и государственность противной стороны подлежат скорейшему уничтожению. А ПВО по моему соображению должно работать на подступах к охраняемому объекту, а не над ним, ибо даже осколки и отработавшие системы будут падать на головы беспечных москвичей. В самом городе должны работать спецслужбы с их агентами, осведомителями и прочими элементами контроля(уличкомы, старший по подъезду и т.п.). А денег жалко, да и работать надо, организовывать. Легче на крышу бандуру затащить, лишь бы только на их голову ничего не свалилось.
    3. Хронос
      Хронос Сегодня, 06:55
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Западные СМИ быстро подхватывают то, что хоть как-то может либо "уличить" российскую сторону в каких-то, по их мнению опасных действиях, либо в очередной раз прокричать о возможностях ВСУ, которые вынуждают Москву к таким действиям. Не знаю зачем в Москве на крыше зданий размещать "Панцири" если вокруг Москвы 3 кольца ПВО. Думаю на такой всплеск активности западных СМИ МО РФ должно отреагировать своим разъяснением.

      Западные СМИ пусть на здания возле Белого дома посмотрят. И увидят интересные вещи, что на них установлено. По мне так лучше перебдеть, чем сейчас хорохориться, а потом гневно в Интернете вопрошать, где было ПВО? Хххлы мастерят дроны дальнего действия с управлением через Старлинк, их не берет РЭБ и почти не видит РЛС.
  6. Minus
    Minus Сегодня, 07:21
    +1
    Верховный же сказал что зенитных ракет выпускается как в остальных странах вместе взятых. Вот и решили что пригодятся, раз с другим беда.... Зато как насмехались над украинскими ПВО в городах.... Но да, видимо это другое.....
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:52
    0
    В западной прессе подхватили заявления в сети о якобы размещении средств ПВО на некоторых административных зданиях в Москве
    Даже если так, то что в этом такого ... с точки зрения военных, охраняют особо важные объекты ... с точки зрения обывателя, не айс, если собьют, ему на голову всё полетит. А дрон, например, могут и внутри города запустить, с пустыря или ещё как ... сбивать его надо.