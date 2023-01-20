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Пентагон официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов

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Пентагон официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов

США направляют Украине новый пакет военной помощи, об этом официально сообщила пресс-служба Пентагона, опубликовав соответствующее заявление. Президент Джо Байден поручил Госдепу выделить на поддержку Киева 2,5 млрд. долларов.


Вашингтон не стал дожидаться встречи министров обороны стран НАТО, запланированной на сегодня, и официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 2,5 млрд. долларов. Соответствующее заявление было опубликовано Пентагоном несколько часов назад. Говорить о том, что это будет одна из самых больших отправок вооружений на Украину, наверное, не нужно, это и так понятно.

Одновременно Белый дом подтвердил выделение средств в сумме 2,5 млрд. долларов на военную поддержку Киева, соответствующее поручение получил Госдеп США.

Я поручаю государственному секретарю… направить до 2,5 миллиарда долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине

- заявил Джо Байден.

В данном пакете Киев получит довольно большое количество бронетехники и транспортных средств, а также другого вооружения. В окончательном варианте список выглядит так: 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee. 590 ракет для TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм (для БМП Bradley). Восемь систем ПВО Avenger, ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM. Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм - 20 и 95 тысяч соответственно, 600 высокоточных снарядов калибра 155 мм, минометные мины калибра 120 мм, противопехотные мины Claymore, боеприпасы для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет, а также другое вооружение.

О сроках отправки всего этого не сообщается, но думается, что появится все это на Украине в ближайшее время. Вашингтон торопится на фоне успехов российской армии, американцам нужно, чтобы ВСУ нанесли поражение российским войскам, заставив их отступить.
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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:26
    +5
    Бездонная бочка - американская экономика. Все выделяет и выделяет. И похоже не собирается останавливаться.
    Да и ЕС тоже. А летом писали , что в европах по сусекам скребут последние снаряды собирают. А по факту - тоже продолжают наращивать.
    У нас вообще разведка работает? Прогнозы ? Какое то планирование ??
    Или так - как пойдёт ??
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:31
      -2
      Цитата: kaufman
      Бездонная бочка - американская экономика. Все выделяет и выделяет. И похоже не собирается останавливаться.

      Нет экономика пока раскачивается и переходит "на военные рельсы". Пока, что они опустошают свои запасы. Вот из Израиля взяли, сейчас из Кореи забирают, так понимаю, что в Европе уже пусто...
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 06:42
        +3
        Не раскачивается а растёт , и инфляция снижается и цены. Тот же бензин , помню как радовались что бензин в цене в США вырос до рекордов. Ну и? Снизился.
        Уверен что сейчас США очень круто зарабатывает на происходящем. Т.е. мы берём из ФНБ деньги .... и противостоим экономике , которая растёт.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 06:51
          0
          Они в отличии от нас могут без проблем печатать деньги и заставить другие страны обеспечивать эти бумажки! Но в случае грандиозного шухера это им боком обойдется! Все рухнет за пару дней!
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 07:16
            0
            А кто им предъявит-то? Как печатали, так и дальше будут печатать.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 06:31
      0
      мировая война это не шутки шутить - всегда идёт по пути экскалации
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +2
    выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов
    Пакет не первый и к сожалению не последний. А объявили о нем американцы до Рамштайна с целью подтолкнуть "сомневающихся" к более активным действиям по поставкам оружия Киеву. Этакий метод принуждения - делай как я.
  3. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 06:42
    0
    появится все это на Украине в ближайшее время.

    —-Затем танки. Затем F17. Все это с «добровольцами» НАТО. России придется применить ТЯО. Затем….
    1. AAC
      AAC Сегодня, 07:21
      0
      Новая волна мобилизации будет. Кучу железа перемолотим, крови пональем. Пройдет 100 лет и только в интернетах останутся видео и тексты.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:58
    0
    Пентагон официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов
    Снаряды подкинут прямо счаз з з. остальное, по мере готовности, вероятно.