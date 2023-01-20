Пентагон официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов

США направляют Украине новый пакет военной помощи, об этом официально сообщила пресс-служба Пентагона, опубликовав соответствующее заявление. Президент Джо Байден поручил Госдепу выделить на поддержку Киева 2,5 млрд. долларов.
Вашингтон не стал дожидаться встречи министров обороны стран НАТО, запланированной на сегодня, и официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 2,5 млрд. долларов. Соответствующее заявление было опубликовано Пентагоном несколько часов назад. Говорить о том, что это будет одна из самых больших отправок вооружений на Украину, наверное, не нужно, это и так понятно.
Одновременно Белый дом подтвердил выделение средств в сумме 2,5 млрд. долларов на военную поддержку Киева, соответствующее поручение получил Госдеп США.
Я поручаю государственному секретарю… направить до 2,5 миллиарда долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине
- заявил Джо Байден.
В данном пакете Киев получит довольно большое количество бронетехники и транспортных средств, а также другого вооружения. В окончательном варианте список выглядит так: 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee. 590 ракет для TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм (для БМП Bradley). Восемь систем ПВО Avenger, ракеты для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM. Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм - 20 и 95 тысяч соответственно, 600 высокоточных снарядов калибра 155 мм, минометные мины калибра 120 мм, противопехотные мины Claymore, боеприпасы для стрелкового оружия, примерно 2 тыс. противотанковых ракет, а также другое вооружение.
О сроках отправки всего этого не сообщается, но думается, что появится все это на Украине в ближайшее время. Вашингтон торопится на фоне успехов российской армии, американцам нужно, чтобы ВСУ нанесли поражение российским войскам, заставив их отступить.