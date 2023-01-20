Военное обозрение
Войти Регистрация

Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам

9
Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам

Западные чиновники никак не могут определиться с тем, как же всё-таки может закончиться конфликт на Украине, однако в любом случае делают заявления о том, что дело может так или иначе двигаться к столу переговоров.


На днях заявление о том, что любой военный кризис заканчивается переговорами, закончится ими и украинский, заявил премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий. Теперь фактически о том же говорит и Мона Юуль, постпред Норвегии в Организации Объединённых Наций. Её статью опубликовало издание The Economist.

По её словам, «в любом случае нужно готовиться к переговорам и вырабатывать стратегию их ведения, даже если ни одна из сторон условий для будущих переговоров пока не просматривает».

Норвежский дипломат:

Ни Россия, ни Украина пока не готовы вести переговоры о мире, о том, чтобы прекратился огонь. Но каналы связи можно наладить как можно раньше, чтобы имелась возможность выходить на предметный переговорный процесс.

По словам Моны Юуль, если боевые действия продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам. Она заявила, что к процессу нужно активнее подключаться ООН и «международному сообществу».

Постпред Норвегии в ООН добавила, что примеры «успешного переговорного процесса между Россией и Украиной есть». В качестве примера она назвала зерновую сделку.

Юуль:

Как только переговорный процесс начнётся, ООН могла бы стать организацией, которая будет осуществлять мониторинг осуществления мирного соглашения и содействовать процессам примирения и правосудия.

По её заявлению Норвегия могла бы помочь Украине создать свою переговорную стратегию.

Как видно, скандинавский дипломат рассчитывает на то, что мир никак не изменится на фоне украинского конфликта, и что снова страны Запада в той же ООН будут продвигать именно свои повестку и стратегии, реализуя «правосудие» в том ключе, в каком понимают его исключительно они. Юуль до сих пор не осознала, что мир меняется, а во многом он уже претерпел изменения, и что переговоры в формате Россия-Украина в этом плане бессмысленны хотя бы по причине того, что сам же Запад сделал всё для утраты Украиной субъектности.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 06:47
    +2
    Ни о каких переговорах не должно быть и речи! Все нах! Идём до конца!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +2
    в любом случае нужно готовиться к переговорам и вырабатывать стратегию их ведения
    Разброд и шатание начинает наблюдаться в западном лагере. Когда одни, стуча себя пяткой в грудь, кричат о невозможности переговоров с Россией и "победе на поле боя", другие начинают тихонько, в который раз, поднимать эту тему прикрываясь дежурной фразой, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. Даже поляки рьяные приверженцы только "победы" вдруг заговорили лб этом.
    ООН могла бы стать организацией, которая будет осуществлять мониторинг осуществления мирного соглашения и содействовать процессам примирения и правосудия.
    ООН уже неоднократно показывала свою несостоятельность в этом вопросе. Поэтому предложение "ООН могла бы стать..." не имеет под собой ни какой основы.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:49
    +4
    Норвеги как страна присоединившаяся к санкциям против России пущай идет лесом... вместе с ООН.
  4. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 07:25
    0
    НУ единственное почему с Великими Украми сюсюкаются, это возможность для РФ вести переговоры и выменивать своих пленных.
    А так, давно пора бы обозначить и чётко поставить условия для начала мирных переговоров, а именно капитуляция, признание территории, денацификация и далее по списку..
    Вот пусть Норвеги, Поляки и другие друзья укров готовят подопечных, к такому условию.

    Из истории, Норвеги мастера находить компромисы с победителем.
    А чего, 1-2 дня сопротивления Гитлеру, король Хакон7 отбывает в Англию..
    И типа не договорились, отличная история переговоров.. И при этом формально норвегия как и вся антигитлеровская коалиция победила во 2й мировой.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:28
    0
    Бригаду наркологов и психиатров зеле отправят? .................................
  6. AAC
    AAC Сегодня, 07:30
    0
    Такие прям миротворцы. Если и прибегать к посредникам, то к кому ни будь совсем нейтральному. Швейцарии, например или Андоре. Неплохо (в нейтральном плане) в этом конфликте смотрится Самоли.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:31
    0
    Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам
    В принципе, договариваться, потом, всё равно придётся ...
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 07:39
      +1
      Но, на наших условиях................................
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:35
    0
    Цитата: "Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам"
    С кем и о чём?
    С зеликом и его друзьями англо-пиндо-фашистами говорить в принципе не о чем.
    Разве что некролог написать им всем.