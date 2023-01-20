Постпред Норвегии в ООН: Если бои между РФ и Украиной продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам

Ни Россия, ни Украина пока не готовы вести переговоры о мире, о том, чтобы прекратился огонь. Но каналы связи можно наладить как можно раньше, чтобы имелась возможность выходить на предметный переговорный процесс.

Как только переговорный процесс начнётся, ООН могла бы стать организацией, которая будет осуществлять мониторинг осуществления мирного соглашения и содействовать процессам примирения и правосудия.

Западные чиновники никак не могут определиться с тем, как же всё-таки может закончиться конфликт на Украине, однако в любом случае делают заявления о том, что дело может так или иначе двигаться к столу переговоров.На днях заявление о том, что любой военный кризис заканчивается переговорами, закончится ими и украинский, заявил премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий. Теперь фактически о том же говорит и Мона Юуль, постпред Норвегии в Организации Объединённых Наций. Её статью опубликовало издание The Economist.По её словам, «в любом случае нужно готовиться к переговорам и вырабатывать стратегию их ведения, даже если ни одна из сторон условий для будущих переговоров пока не просматривает».Норвежский дипломат:По словам Моны Юуль, если боевые действия продолжаются, то это не означает, что они исключают возможность подготовиться к переговорам. Она заявила, что к процессу нужно активнее подключаться ООН и «международному сообществу».Постпред Норвегии в ООН добавила, что примеры «успешного переговорного процесса между Россией и Украиной есть». В качестве примера она назвала зерновую сделку.Юуль:По её заявлению Норвегия могла бы помочь Украине создать свою переговорную стратегию.Как видно, скандинавский дипломат рассчитывает на то, что мир никак не изменится на фоне украинского конфликта, и что снова страны Запада в той же ООН будут продвигать именно свои повестку и стратегии, реализуя «правосудие» в том ключе, в каком понимают его исключительно они. Юуль до сих пор не осознала, что мир меняется, а во многом он уже претерпел изменения, и что переговоры в формате Россия-Украина в этом плане бессмысленны хотя бы по причине того, что сам же Запад сделал всё для утраты Украиной субъектности.