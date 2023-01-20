Военное обозрение
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Одиннадцать стран Европы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2

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Одиннадцать стран Европы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2

Европа не намерена отставать от США в деле военной помощи Украине и даже опередила Пентагон, сообщив накануне о формировании и согласовании нового пакета с вооружениями военной техникой для украинской армии. Об этом сообщает Reuters.


Несколько европейских стран развили бурную деятельность в преддверии встречи министров обороны стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" и даже согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Инициаторами всего этого выступала русофобская четверка - Польша и страны Прибалтики. Встреча министров обороны этих стран прошла в Таллине.

Одиннадцать стран подписали так называемую "таллинскую декларацию", в рамках которой обязались передать Украине боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боевые машины пехоты и боеприпасы. Полного списка обещанного пока нет, по-видимому, окончательный вид он примет уже по итогам встречи на авиабазе "Рамштайн", но кое-какие позиции назвать уже можно.

Как уже сообщалось, девять стран из числа подписавших документ, а это Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, обязались поставить Украине танки. Испанцы пока этот вопрос отложили, Германия вообще в отношении танков молчит.

Далее можно по отдельным странам: Эстония передаст Украине гаубицы FH-70 и D-30, противотанковые гранатометы М2, снаряды калибра 155-мм, Латвия - ПЗРК FIM-92 Stinger, два вертолета Ми-17, пулеметы и беспилотники, Литва передаст Украине зенитные установки L-70 и два вертолета Ми-8, Польша - зенитные установки С-60, гаубицы KRAB и роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боекомплекта. Дания передаст 19 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Сегодня должен решиться вопрос и с танками Leopard, ожидается, что немцев на встрече министров обороны НАТО все же "дожмут".
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31 комментарий
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 06:51
    -2
    hi А мы в ответку нарастим поставки газа и нефти! Ну и зерна добавим ...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:02
      0
      Вот вроде зенитка С-60 старьё 50-60 годов , а всё равно оружие ,и довольно серьезное.
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 07:07
      +2
      Предлагаешь брать деньги на танки и ракеты из своего кошелька? what
      1. Сергей_тактика
        Сергей_тактика Сегодня, 07:08
        +1
        Лучше из его кошелька. У него сразу либеральный дух погаснет))
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 08:01
          +1
          Цитата: Сергей_тактика
          Лучше из его кошелька. У него сразу либеральный дух погаснет))


          А в чём либеральный дух ? Мы поставляем на запад сырье/энергоресурсы, из этого сырья они делают в том числе, изделия военного назначения - которое потом поставят ВСУ. Даже тоже зерно которое поставляется на Запад, кормит наших противников...

          Так может законодательно запретить поставки любого сырья/товаров недружественным странам ? Деньги на СВО, пока можно брать из кубышки и из доходов которые идут с Азиатского направления... а то странно получается, Запад делает всё для того чтобы конфликт длился как можно дольше + хочет убить как можно больше наших людей, а мы в ответ продолжаем торговать как не в чём не бывало, хотя по нашим городам лупят только так.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:48
      +1
      Продавая нефть , газ и зерно наша страна ну и само собой олигархи могут хоть как-то существовать. В России доведенной до крайности годами реформ на бумаге просто наступит конец. Или кто может предложить другие формы наполнения бюджета?
    4. Романенко
      Романенко Сегодня, 08:17
      0
      Думаю лучше выкладывать в интернет перечень объектов в недружественных странах, подлежащих калибровке, в случае развития конфликта по американскому сценарию.
      Ну так, в ответ на их единство в вопросе попу-лизации США.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +1
    Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, обязались поставить Украине танки
    А что же Франция не отметилась подписью хотя намедни заявила о передаче Украине французских танков "Леклерк". А немцев на Рамштайне дожмут и придется Шольцу не только дать разрешение Польше и др. поставить Киеву немецкие танки, но и поделиться своими. Если хочешь, чтобы стая тебя не загрызла подвывай в унисон поджав хвост.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:03
      +3
      Остается пожелать нашим ребятам сдюжить и превратить все это в металлолом.
      1. Ка-52
        Ка-52 Сегодня, 07:13
        +2
        ну на момент начала СВО Украина обладала парком тяжелых вооружений раза в 3-4 большим, чем входящее в эту поставку, но все оно уже стало хламом на полях сражений. Конечно все эти поставки замедляют коллапс ВСУ, но вряд ли предотвратят его.
        1. Andy_nsk
          Andy_nsk Сегодня, 08:27
          0
          На мой взгляд "пиджака" наибольшую ценность имеют 19 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar из "датского королевства", поскольку насчет "Леопардов" из Польши ничего пока не понятно, дожмут "ливерную колбасу" или нет. Штатники выступают в роли провокаторов, подставляя Германию и, не желая поставлять "Абрамов", вынуждая Германию играть "первую скрипку".
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 07:40
        +3
        Лучше чтоб вся эта бронетехника была разбита сразу после пересечения границы Украины.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 07:43
          -3
          это не возможно, допустим эшелон с техникой пустят под откос, техника от этого не пострадает
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:10
      +8
      Какая ни какая а стая есть, а мы одни как медведь в окружении волков.
  3. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 07:16
    -4
    этой техники хватит на месяц боев?................
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:42
      +3
      Поставят хоть один Леопард - дальше под шумок можно будет хоть пачками слать. Создается прецедент одобрения отправления тяжелой техники в виде танков западного образца.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:12
        +1
        это и было известно, пусть шлют, одна только польша передала 300 танков 72 и что то не было криков а тут пару десятков и плачь
  4. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 07:20
    0
    Кажется, Германия соглашалась : отдать танки вместе с США, а те не дали
  5. Шевроле Камаро
    Шевроле Камаро Сегодня, 07:21
    -3
    Западу еще аукнутся последствия поставок вооружения киевскому режиму
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:48
      +2
      Скоро год как аукается, борзеют больше и больше.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:22
    0
    Цитата: rotmistr60
    А что же Франция не отметилась подписью

    Макрон переживает что долго с Путиным не разговаривал...это после обьявления о передаче французских танков нацистам Украины. belay
    1. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 07:27
      +1
      Макрон так долго пытался создать из себя образ миротворца и уже обгадился в этом качестве
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:44
      +1
      Не, у президента франции немного пятая точка болит по делам внутренним сейчас. Снова подъём пенсионного возраста упёрся в тупик и грозит погромами.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:29
    0
    перечень последнего пакета помощи
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:29
    -1
    Сегодня должен решиться вопрос и с танками Leopard, ожидается, что немцев на встрече министров обороны НАТО все же "дожмут".
    Ну так дермократия ... это власть полосатых богатеев и никого более.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:32
    +1
    Будем жить, увидим конец этого шабаша.............., будем жить назло западу и нашему "пенсионному фонду".
  10. Вадим Симонов
    Вадим Симонов Сегодня, 07:39
    0
    Да уже там леопарды. Позавчера воюющий там мой товарищ (музыкант) рассказывал как захватили один из них успел два раза выстрелить по оконцовке экипаж в плену дрова эти в тылу. Убитое старье . Как он говорит вообще до передовой доехал ( заключение по состоянию техников) . Сливают все со всей Европы укропам. А за потери укров в соледаре сильно занижены данные. Пригожин предлагал верхам показывать все как есть и получил отказ. Детям когда с подвалов выводили глаза завязывали что бы не видели того ужаса что там есть. Просто море укров ушедших к бандере. Кстати получил орден МУЖЕСТА за участие в разработке Соледарской операции. 20 лет воюет парень щас после ранения инструктором в тылу на передовую не пускают. А после захвата пещер солянных шутит что у нас теперь джавелинов больше чем в штатах
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:52
      +3
      В смысле ,леопард захватили? Почему тогда в новостях не показали? Сами сочинили ?
  11. Политикан
    Политикан Сегодня, 07:39
    -2
    Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, обязались поставить Украине танки

    Вот и очередь кто хочет первыми получить ядерные ракеты с доставкой на дом
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:54
      +3
      А сами готовы ядерную ответку получить? Ну если вам жить не охота то дети и внуки не разделяют ваши хотелки.
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:51
    -2
    Перевополняем план по демилитаризации не только Украине но и Европы ещё. Интересно узнать цену танка леопард для украинцы и вновь произведенного для немцев. Военный бюджет в два раза надо будет увеличивать, меньше денег на бюргера с беженцами, больше преступности, меньше разницы в уровне жизни нашей и запада. Последний гвоздь в гроб западного благополучия.