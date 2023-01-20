Одиннадцать стран Европы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий танки Leopard 2

Европа не намерена отставать от США в деле военной помощи Украине и даже опередила Пентагон, сообщив накануне о формировании и согласовании нового пакета с вооружениями военной техникой для украинской армии. Об этом сообщает Reuters.
Несколько европейских стран развили бурную деятельность в преддверии встречи министров обороны стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" и даже согласовали новый пакет военной помощи для Украины. Инициаторами всего этого выступала русофобская четверка - Польша и страны Прибалтики. Встреча министров обороны этих стран прошла в Таллине.
Одиннадцать стран подписали так называемую "таллинскую декларацию", в рамках которой обязались передать Украине боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боевые машины пехоты и боеприпасы. Полного списка обещанного пока нет, по-видимому, окончательный вид он примет уже по итогам встречи на авиабазе "Рамштайн", но кое-какие позиции назвать уже можно.
Как уже сообщалось, девять стран из числа подписавших документ, а это Великобритания, Эстония, Латвия и Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия, обязались поставить Украине танки. Испанцы пока этот вопрос отложили, Германия вообще в отношении танков молчит.
Далее можно по отдельным странам: Эстония передаст Украине гаубицы FH-70 и D-30, противотанковые гранатометы М2, снаряды калибра 155-мм, Латвия - ПЗРК FIM-92 Stinger, два вертолета Ми-17, пулеметы и беспилотники, Литва передаст Украине зенитные установки L-70 и два вертолета Ми-8, Польша - зенитные установки С-60, гаубицы KRAB и роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боекомплекта. Дания передаст 19 французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
Сегодня должен решиться вопрос и с танками Leopard, ожидается, что немцев на встрече министров обороны НАТО все же "дожмут".