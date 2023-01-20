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Депутата парламента Казахстана лишили полномочий за высказывание в поддержку российской спецоперации на Украине

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Депутата парламента Казахстана лишили полномочий за высказывание в поддержку российской спецоперации на Украине

На фоне известий о том, что президент Казахстана осуществил роспуск нижней палаты казахстанского парламента и региональных органов власти, появилась информация о том, что один из депутатов Мажилиса оказался лишён своего мандата.


Казахстанский избирком подтвердил лишение полномочий депутата нижней палаты парламента Азамата Абильдаева. Названа и причина такого решения.

Оказалось, что казахстанский депутат из партии «Ак жол» (Демпартия Казахстана) поддержал проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине.

Азамат Абильдаев заявил о том, что Россия, начав СВО, поступила правильно, так как в отношении граждан исходила прямая угроза со стороны Украины. После этого высказывания казахстанские «демократы» собрались на совещании, чтобы дистанцироваться от заявлений Абильдаева. А потом в отношении депутата было принято решение об исключении из партии с последующей мерой о лишении мандата депутата Мажилиса. Истинная демократия Демпартии, где, оказывается у члена партии не может быть личного мнения...

Эти меры были объяснены тем, что высказывание депутата якобы противоречит нормам основного закона Республики Казахстан.

Демпартия «Ак Жол» в нижней палате казахстанского парламента представлена 12-ю депутатами (из 98). Кандидат от этой партии на президентских выборах 2022 года (Дания Эспаева) набрала чуть более 5% голосов избирателей, проиграв Касым-Жомарту Токаеву.
Использованы фотографии:
сайт парламента Казахстана
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15 комментариев
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  1. Dos
    Dos Сегодня, 07:01
    +5
    hi Демократия в действии! Казвариант... Хорошо что юрту не отняли!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:12
      +6
      Цитата: Dos
      Демократия в действии! Казвариант...

      Само понятие "Демократическая партия КАЗАХСТАНА" это уже квазивариант.
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 07:21
      +6
      Ха. Демократия. Оплот демократии США. Хоккеисты «Филадельфии» вышли на раскатку в радужных свитерах в поддержку пидоргов. Наш защ, Ваня Проворов, отказался надевать эту тряпку (ну не поддерживает Ваня этих сракобесов). Причем главный тренер его поддержал (Торс - мужик!). Что тут началось! Вот цитата - «1. Проворов имел право отказаться от участия в этих мероприятиях.

      2. «Флайерз» должны были отреагировать, сняв его с игры.

      3. Свобода слова не освобождает от последствий ваших заявлений или действий», – написал журналист TSN в своей соцсети.

      Внимательно читаем. Пытаемся понять что же такое свобода слова и демократия.
      P.S. В тот же день в магазине клуба были раскуплены все свитера с Ваниным номером. Есть и в Штатах адекваты получается.
    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Dos
      Демократия в действии! Казвариант

      Это следствие того, что казахи держат свои резервы в депозитариях западных банков, и их им периодически "подмораживают", если они задумывают самостийные движения в политике. А также последствия того, что наши кадры МИДа среднеазиатское направление издавна считают ссылкой. Национализм казахов уже с начала 90-х принял черты традиции. А мы никак на это не реагировали. Вот и результат. Янкесы купили лояльность авторитетных баев, а народ там заодно с ними... Чему тут удивляться. Я надеялся, что после попытки переворота наши активно включатся и усилят казахское, туркменское и узбекское направления. Но что-то никаких движений особо не видно. Все увлеклись Украиной. А ведь в СА уже подгорает. Там опять усиливается англосаксонское влияние.
  2. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 07:07
    -2
    Ты можешь поддерживать или осуждать войну РФ с Украиной, имеешь право но если ты не Жириновский и живёшь не в России а в Казахстане то за языком надо следить , нельзя нести всякую пургу в интервью.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 07:52
      0
      тоже братушки= семеро одного не боятся. операция по успокоению прошла неудачно.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +9
    высказывание депутата якобы противоречит нормам основного закона Республики Казахстан.
    Неужели в Конституции Казахстана прописан запрет на поддержку действий России? И это в стране, которую у нас считают "союзником" России? Какой к черту "союзник" если хорошо просматривается русофобия на фоне казахского национализма, попытки по примеру Украины избавляться от всего, что считают русским (даже кириллица уже не по душе, подавай латиницу), невнятная политика на международном поле. Еще будем вспоминать Назарбаева, который хоть и вертелся между стульями, но антироссийских выходок не допускал и национализм по возможности сдерживал.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    +6
    Цитата: Самый вежливый
    в Казахстане то за языком надо следить , нельзя нести всякую пургу в интервью.

    Не надо ля ля...
    В Казахстане местные нацисты за своим языком не следят когдя поливают грязью русских... им это сходит с рук.
    1. Самый вежливый
      Самый вежливый Сегодня, 08:29
      -1
      У нас за это уголовная ответственность , у вас по попке гладят и в депутаты двигают .
      Так что не надо ля-ля
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:32
    +3
    Ну ждать от казахского правительства чего-то другого, несерьёзно.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:21
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Ну ждать от казахского правительства чего-то другого, несерьёзно.

      Причём здесь правительство Казахстана?
      Партия находящаяся в меньшинстве (
      Демпартия «Ак Жол» в нижней палате казахстанского парламента представлена 12-ю депутатами (из 98).
      ) изгнала одного из своих депутатов за поддержку СВО.
      Так можно предположить, что партия большинства придерживается иного мнения.
      Несмотря на это опять наезды на Казахстан.
      Стоит таки, извините, думать до того как наезжать.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 07:57
    +2
    Нам уже сейчас надо готовить спецназ и армию для работы в Казахстане, у америкосов все схвачено, благо даунов на постсоветском пространстве готовых умирать за интересы запады полным полно. Одна надежда, что у элит средней Азии придет мысль пойти по пути Грузии(поиметь инвестиции, а на войну не пойти), может Китай ещё подсобит не в его интересах бойня в Азии.
  7. Игораш
    Игораш Сегодня, 08:05
    0
    Все одно и то же..что у нас,что у них....Методы разные..и неизвестно,что хуже,быть исключенным или неожиданно умереть....разными способами..Хотя в последнее время помягче стало-в тюрьму пытаются отправить...суды московские и все одни и те же...А вы о демократии....
  8. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:09
    0
    всеми возможными способами поддержать депутата!!! публичными и непубличными! Пригласить его в Россию, выяснить что нужно для поддержки, или другую партию создать и работать!
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:10
    0
    Расползается по миру "исламский фашизм" , именно так его надо называть.
    Люди во всем мире, знают "фашисты", "коммунисты".
    Все остальные "левые", "правве", "либералы' и т.п. до 90 процентов населения, не ведомы.