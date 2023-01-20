Депутата парламента Казахстана лишили полномочий за высказывание в поддержку российской спецоперации на Украине

На фоне известий о том, что президент Казахстана осуществил роспуск нижней палаты казахстанского парламента и региональных органов власти, появилась информация о том, что один из депутатов Мажилиса оказался лишён своего мандата.Казахстанский избирком подтвердил лишение полномочий депутата нижней палаты парламента Азамата Абильдаева. Названа и причина такого решения.Оказалось, что казахстанский депутат из партии «Ак жол» (Демпартия Казахстана) поддержал проведение Российской Федерацией специальной военной операции на Украине.Азамат Абильдаев заявил о том, что Россия, начав СВО, поступила правильно, так как в отношении граждан исходила прямая угроза со стороны Украины. После этого высказывания казахстанские «демократы» собрались на совещании, чтобы дистанцироваться от заявлений Абильдаева. А потом в отношении депутата было принято решение об исключении из партии с последующей мерой о лишении мандата депутата Мажилиса. Истинная демократия Демпартии, где, оказывается у члена партии не может быть личного мнения...Эти меры были объяснены тем, что высказывание депутата якобы противоречит нормам основного закона Республики Казахстан.Демпартия «Ак Жол» в нижней палате казахстанского парламента представлена 12-ю депутатами (из 98). Кандидат от этой партии на президентских выборах 2022 года (Дания Эспаева) набрала чуть более 5% голосов избирателей, проиграв Касым-Жомарту Токаеву.