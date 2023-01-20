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Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

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Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

Министерство обороны завершило испытания новой универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3, первые УБИМ поступят в войска уже в этом году. Об этом рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.


Новая инженерная машина разработана для замены в войсках сразу двух инженерных комплексов - машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. УБИМ совмещает в себе функции этих двух инженерных комплексов. Поставки новой инженерной машины на базе Т-72Б3 начнутся уже в этом году, войска получат сразу два комплекта.

Для повышения мобильности войск взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2 разработана и принимается на вооружение универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на узлах и агрегатах танка Т-72Б3

- приводит "Красная звезда" слова Ставицкого.

УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности. При необходимости УБИМ способна вытаскивать застрявшую технику и эвакуировать ее.

Со своей стороны отметим, что о разработке универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3 в последне время ничего не сообщалось, зато широко освещалась разработка УБИМ на шасси танка Т-90. В 2020 году машина завершила все испытания по их итогам должна была поступить на вооружение инженерных подразделений российской армии. Машина была разработана по заказу инженерных войск "Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в "УВЗ") в рамках ОКР "Робот-3".

Также инженерные войска в скором времени получат на вооружение многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР, новый танковый мостоукладчик МТУ-2020. который заменит более старые модели и другую технику.
Использованы фотографии:
Минобороны
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5 комментариев
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  1. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 07:29
    -2
    новой универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3
    Я что то не пойму. Сперва будут т-72б модернизировать до т-72б3, с новым СУО, пушкой коробкой с улучшенным задним ходом... А потом это все обратно снимут за не надобностью и сделают эту УБИМ? А почему бы сразу не делать УБИМ на базе старой модели 72го? Или это схема попила такая? Сперва на бумаге модифицируем, (бабос в карман), потом так же на бумаге размодифицируем за ненадобностью (опять в карман), и потом уже в железе делаем то что нужно было делать сразу.
  2. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 07:36
    +1
    Почему у нас большинство новостей в будущем времени всегда? "сделаем", "поставим", "построим", "разработаем", "будет", "не будет", "модернизируем".
    Как намного теплее на душе, когда хоть ый катера, но "передали флоту", хоть десяток древних мишек, но "передали такой то части". Да даже новость о том, что БТР-82А всё и теперь производятся не с нуля а модернизируются до БТР-82АМ и то приятна т.к. не "планируется", а уже модернизируется и поставляется.
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 07:40
      +1
      Почему у нас большинство новостей в будущем времени всегда?
      Видимо по тому что во всем таком, главное по громче прокукарекать что бы выделили деньги. А потом уже по тихому, попилить, потерять, не туда израсходовать и всякие другие "не шмогла".
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:53
      0
      на это надо где-то взять деньги, значит придётся кому-то урезать пайку. А этому ктому-то такое врядли понравится. Вечный вопрос - что лучше: пушки или масло?
  3. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:54
    +1
    Сомневаюсь, что сейчас прям так спокойно можно по пилить деньги... Ну по крайней мере хотелось бы в это верить)