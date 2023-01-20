Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

Министерство обороны завершило испытания новой универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3, первые УБИМ поступят в войска уже в этом году. Об этом рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Новая инженерная машина разработана для замены в войсках сразу двух инженерных комплексов - машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. УБИМ совмещает в себе функции этих двух инженерных комплексов. Поставки новой инженерной машины на базе Т-72Б3 начнутся уже в этом году, войска получат сразу два комплекта.
Для повышения мобильности войск взамен инженерной машины разграждения ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2 разработана и принимается на вооружение универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на узлах и агрегатах танка Т-72Б3
- приводит "Красная звезда" слова Ставицкого.
УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на зараженной местности. При необходимости УБИМ способна вытаскивать застрявшую технику и эвакуировать ее.
Со своей стороны отметим, что о разработке универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3 в последне время ничего не сообщалось, зато широко освещалась разработка УБИМ на шасси танка Т-90. В 2020 году машина завершила все испытания по их итогам должна была поступить на вооружение инженерных подразделений российской армии. Машина была разработана по заказу инженерных войск "Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в "УВЗ") в рамках ОКР "Робот-3".
Также инженерные войска в скором времени получат на вооружение многофункциональный робототехнический комплекс штурма и разграждения ИМР-ШР, новый танковый мостоукладчик МТУ-2020. который заменит более старые модели и другую технику.