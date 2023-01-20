Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия

Директор ЦРУ в беседе с Зеленским обратил внимание на то, что может наступить момент, когда поставки оружия будут сокращены из-за снижения уровня поддержки Украины американскими гражданами.

Американская пресса пишет о тайном посещении украинской столицы главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По данным источников газеты The Washington Post, произошло это на минувшей неделе. В ходе своей поездки директор Центрального разведуправления США провёл встречу с Владимиром Зеленским. По некоторым сведениям, встреча проходила на территории американского посольства в Киеве.Американская газета сообщает, что Бернс «рассказал президенту Украины и военных планах России на ближайшее время». Если исходить из этой части публикации, то ЦРУ об этих планах «хорошо известно».В то же время обращает на себя внимание и другая часть публикации WP, в которой говорится, что Бернс сообщил Зеленскому о «возможных проблемах с поставками оружия Украине».Из статьи американского издания:Также директор ЦРУ, как утверждает указанное выше издание, пообещал Зеленскому поддержку со стороны администрации США «как минимум до лета», добавив, что «это возможно, несмотря на переход палаты представителей под контроль Республиканской партии».Если поддержка оружием и финансами со стороны Белого дома начнёт ослабляться, то это, как можно предположить, связано с темой фактического старта предвыборной кампании в США. Кандидаты в президенты попытаются хотя бы временно дистанцироваться от становящейся всё более непопулярной в Штатах темы Украины и связанных с ней коррупционных проявлений семьи Байденов.Пока известно о том, что США не готовы отправить на Украину свои танки Abrams.