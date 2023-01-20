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Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия

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Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия

Американская пресса пишет о тайном посещении украинской столицы главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По данным источников газеты The Washington Post, произошло это на минувшей неделе. В ходе своей поездки директор Центрального разведуправления США провёл встречу с Владимиром Зеленским. По некоторым сведениям, встреча проходила на территории американского посольства в Киеве.


Американская газета сообщает, что Бернс «рассказал президенту Украины и военных планах России на ближайшее время». Если исходить из этой части публикации, то ЦРУ об этих планах «хорошо известно».

В то же время обращает на себя внимание и другая часть публикации WP, в которой говорится, что Бернс сообщил Зеленскому о «возможных проблемах с поставками оружия Украине».

Из статьи американского издания:

Директор ЦРУ в беседе с Зеленским обратил внимание на то, что может наступить момент, когда поставки оружия будут сокращены из-за снижения уровня поддержки Украины американскими гражданами.

Также директор ЦРУ, как утверждает указанное выше издание, пообещал Зеленскому поддержку со стороны администрации США «как минимум до лета», добавив, что «это возможно, несмотря на переход палаты представителей под контроль Республиканской партии».

Если поддержка оружием и финансами со стороны Белого дома начнёт ослабляться, то это, как можно предположить, связано с темой фактического старта предвыборной кампании в США. Кандидаты в президенты попытаются хотя бы временно дистанцироваться от становящейся всё более непопулярной в Штатах темы Украины и связанных с ней коррупционных проявлений семьи Байденов.

Пока известно о том, что США не готовы отправить на Украину свои танки Abrams.
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:34
    +2
    Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия
    Боеприпасы они поставлять будут, прямо счаз з з. Это оч серьезно ... а дальше, всё от нас зависит, бобик сдохнет или огрызаться будут, пока хозяин не подойдёт, со своими "подарками".
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:12
      -1
      Похоже, у ковбоев кончаются деньги...

      Зеленский потихоньку лишается поддержки.
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:34
    +3
    Если "президенты" начинают бегать по коридорам посольств, то это уже о многом говорит...
  3. AAC
    AAC Сегодня, 07:35
    +1
    Если что статья начинается со слов
    о тайном посещении украинской столицы главой ЦРУ
    1. Sith
      Sith Сегодня, 07:37
      +2
      А какому американскому блоггеру перечитавшему комиксов о супергероях это могло померещится то?)
      Зачем в век зашифрованной связи такой интересной шишке ехать в какой то город ... где постоянно что то взрывается
    2. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 07:45
      0
      Цитата: AAC
      Если что статья начинается со слов
      о тайном посещении украинской столицы главой ЦРУ


      Тогда для конспирации надо было выбрать здание посольства РФ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    0
    Бернс сообщил Зеленскому о «возможных проблемах с поставками оружия Украине».
    Что же он так сразу и без подготовки клиента, которого после этих слов может и "Кондрат" хватить. Нужно было сначала похвалить за войну, пообещать поддержку до конца (какого или чьего?), а потом тихим голосом добавить, что "пока терпят американские граждане". Хотя эта причина вряд ли может являться проблемой для Сша при поставках оружия. Тут дело в другом, о чем директор ЦРУ не посчитал нужным сообщить Зеленскому.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:38
    +2
    Если это правда, то это уже не колокольчик, а набат......., походу, в тему и поляки запели - запад устал, у России большие способности к терпению....... Вангую, что очередной развод готовят.....на время для передышки, типа 38 параллель и прочей лабуды. Нефиг, умерла, так умерла, "врач" сказал в морг, значит в морг.
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:43
    0
    Почему туда не прилетел сбившийся с пути « Кинжал»?
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:45
    0
    демократия, сэр... Хотя в демократию/власть американского народа не очень верится. Скорее это демократия демократов, реже - республиканцев
  8. fiv
    fiv Сегодня, 08:08
    +3
    Как стыкуются между собой "тайное посещение" куева самым секретным америкосом и чуть не стенограмма встречи, выложенная в амерской же газете? Или это был секретный выпуск газеты? Или они совещались на балконе, с видом на парк и орали, как ненормальные?
  9. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:12
    0
    Цитата: "Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия"
    Так себе тайна, как говорил старик Мюллер - Что знают двое - то знает свинья.
    Какое отношение директор ЦРУ имеет к поставкам оружия?
    Поэтому лучше смотреть на этот секрет, как на вброс того-же ЦРУ, а вот с какой целью, пусть ФСБ разберется.
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:16
    0
    Нишеброды. Мне интересно кто кого надурит украинец или еврей. Запад ещё не знает с кем связался, когда русские кончатся(к сожалению но такова жизнь, либо сам решаешь свою судьбу либо за тебя ее решат, отправив на убой) наступит свадьба в малиновке, причем ничего не изменилось немцы в 18 году своего управляющего наказали за коррупцию, Байден повторил в точь в точь. Сейчас торгуются наступаете а то не дадим оружие, а укровермахт дайте оружие а то наступать не будем. Посмотрим чем закончится.
  11. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 08:28
    -1
    Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном разработал на весну контрнаступление ВСУ, которое будет основываться на опыте Харьковской операции с глубокими фланговыми прорывами обороны Российской армии, что вынужден их оставлять позиции и отступать. В первую очередь эта тактика отлично подойдёт для Запорожского направления, где много степей и мало населенных пунктов, что позволит совершить ряд разноплановых ударов. Под эти цели объявлена новая волна мобилизации, которая должна увеличить ВСУ на сто тысяч человек.
    Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине. Многое из этого — это техника, заказанная на производстве (то есть не из наличных запасов):
    США:
    - 100 БМП Bradley; - 100 гусеничных БТР M113;- 18 155-мм САУ M109А6;- 250 бронеавтомобилей M1117;
    - 138 внедорожников HMMWV;- 100 колесных БТР Stryker;- Боеприпасы GLSDB;- 36 105-мм гаубиц;
    - 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;- 6 батарей ПВО Nasams;- 18 РСЗО HIMARS;
    Канада:
    - 200 бронеавтомобилей Senator;- 1 батарея ПВО NASAMS;
    Великобритания:
    - 14 танков Challenger 2;- 600 ракет Brimstone;- 30 155-мм САУ AS90;- 200 БМП/БТР;
    Польша:
    - 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4) ещё не одобрен Германией;
    Франция:
    - 40 колёсных танков AMX-10RC;- бронеавтомобили Bastion;
    Германия:
    - 40 Marder БМП;- 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;- 3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;- 2 РЛС TRML-4D;
    Новрегия, Дания:
    16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2
    Чехия:
    - 120 танков T-72М
    Швеция:
    - 50 БМП CV-90; - 12 155-мм колесных САУ Archer;
    Эстония:
    - 10 155-мм гаубиц FH70; - 10 122-мм гаубиц Д30;
    Чехия:
    - 30 152-мм колесных САУ Dana-M2;

    Как бы там ни было, но если это все поставят, в общем серьёзный пакет поставок. Снижение поставок из-за снижения уровня поддержки Украины среди граждан США. Так у америкосов в Европе столько накоплено что без проблем на хорошую войнушку хватит. Будут склады вскрывать и передавать, как они сейчас сделали со складами в Израиле. Кроме того за последний год они столько техники нагнали в Европу, могут её начать передавать. У германцев полно танков. Это Шольц прибедняется не хочет в одиночку действовать, чтобы потом не остаться крайним. Но могут дожать и начнет передавать и танки и другую броню
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:30
    +1
    Все кому не лень, включая президентов, премьеров, гинекологов и баррелей, ездят в Kuiv открыто, т.к. не боятся, что их "замочат в сортире". Партнеры как-никак.
    Так зачем директору ЦРУ "красться под покровом ночи", том более он почти "коллега"?
  13. Geodez
    Geodez Сегодня, 08:36
    +1
    Сколько уже подобных новостей было, но теперь только совсем наивные люди могу воспринимать это серьезно. Может у амеров такой расчет, что Русские по наивности поверят в это и расслабятся, не хотелось бы, хотя генштаб может.
  14. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 08:37
    +1
    Так нам и рассказал противник в сми все детали переговоров ))
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:40
    +1
    Предположу, что эта новость чисто для американского рынка, чтобы поддержать иллюзию самостоятельности окраинского режима. По факту никто в Киев не ездил, основные указания зелику дают через "советников" на месте
  16. cniza
    cniza Сегодня, 08:43
    +1
    Пресса США: Директор ЦРУ тайно посетил Киев и сообщил Зеленскому о возможных проблемах с поставками оружия


    И для этого надо было ехать в Киев? Думаю что миссия была , если была , то совсем с другими целями...