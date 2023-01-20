Военное обозрение
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Арестович: Российская армия начала тактическое движение на Запорожском направлении

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Арестович: Российская армия начала тактическое движение на Запорожском направлении

Покинувший пост советника в офисе президента Украины Алексей Арестович не снизил медийную активность. По его словам, он может её даже нарастить, так как «продолжает получать актуальную информацию о событиях, в том числе на фронте».


По словам снятого с должности советника (за его высказывание о том, что жилой дом в Днепре (Днепропетровске) был поражён ракетой после того, как её сбила украинская ЗУР), фронт начал двигаться на Запорожском направлении.

Арестович:

Российские войска там начали на тактическом уровне двигаться в направлении Орехова. Их цель – отодвинуть линию обороны ВСУ. Это по моей оценке.


По словам экс-советника в офисе украинского президента, российская армия ставит перед собой задачи отодвинуть украинскую артиллерию на такой рубеж, за которым она бы перестала в плане ведения огня доставать до железной дороги от Волновахи до запорожского Токмака и далее до Мелитополя.

Накануне появлялась информация об активизации российских войск на этом направлении проведения специальной военной операции. Однако пока конкретных данных о том, каковы успехи этой активизации, нет. По предварительной информации, ВС РФ удалось взять под свой контроль не менее трёх опорных пунктов противника и оттеснить его ко второй линии обороны под Ореховом.
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:53
    +5
    Был заштатным советником, стал блогером, типа военным экспертом "а-ля Подоляка/Рожин", ну тоже "хлеб".
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:57
      +3
      с той лишь разницей, что Подоляка не рискует здоровьем, делая Прогнозы.
      1. Дмитрий Трухтанов
        Дмитрий Трухтанов Сегодня, 08:06
        +2
        Да наши блохеры и "эксперты" вообще ни чем не рискуют.... И это очень печально
      2. Грибоедофф
        Грибоедофф Сегодня, 08:13
        +2
        То-то Подоляка (Юрий) переезжает с места на место постоянно и скрывает свое местонахождение. украинцы с удовольствием бы добрались до него.
      3. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 08:33
        +1
        Сразу задаёшься вопросом, где больше свободы слова. А слово можно сегодня дать, а завтра забрать обратно.
    2. Хронос
      Хронос Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Uprun
      Был заштатным советником, стал блогером, типа военным экспертом "а-ля Подоляка/Рожин", ну тоже "хлеб".

      Его главный заработок - видео курсы в Интернете из серии "как стать богатым и успешным".
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 07:53
    +2
    Арестович: Российская армия начала тактическое движение на Запорожском направлении

    Люся решил(а) утянуть своих коллег на дно... wassat
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:56
    +3
    Арестович: Российская армия начала тактическое движение на Запорожском направлении
    Его ж уволили или сам ушел ... это наверно эхо, он его вместо себя оставил и как с ним бороться, никто не знает.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:04
      +3
      Пристрелят свои же, да и пёс с ним.........., нам убытку ни какого.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:10
        +1
        Что у ник как и у всех ... грызня за место у кормушки. Конкуренция жесткая, могут и кнокнуть, шо б под ногами не путался.
      2. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 08:26
        +1
        Он не лох , если станет горячо - свинтит куда-нибудь в Испанию как Шарий, и будет вещать оттуда.
  4. Eug
    Eug Сегодня, 08:04
    +1
    Походу, кандидатура Арестовича кем-то закулисным рассматривается как "смена" Зеленского - именно поэтому ему позволено
    довольно много, по крайней мере в медийном пространстве. И инфой кто-то обеспечивает...
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:12
    +2
    Интересно, что новости о наступлении это в основном операции Группы Вагнера под Соледаром и Бахмутом. А чем вся остальная группировка ВС РФ занята в это время? В районе Запорожья нет ни лесов ни рек больших, в основном села наступай не хочу.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:32
      +3
      Вы адресом ошиблись. С такими знаниями стратегии и тактики это вам в генштаб, ну или штаб армии, а тут так диванные люди собрались, языками потрепаться.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +1
    «продолжает получать актуальную информацию о событиях, в том числе на фронте».
    После того, как Арестовича взяли в оборот более идейные и патриотичные земляки, те кто поставляет ему "актуальную" информацию не боятся вслед за ни попасть в списки "Миротворца", лишиться должностей? Или то, что проделали с отставкой этого пропагандиста всего лишь "лепешка" брошенная в толпу недовольных для притушения их активности?
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:29
      +1
      Всё правильно. Арестович, как писал классик - говорящая фамилия. Вот и сбывается. Впрочем Украина - страна чудес. Если клоун смог стать президентом, то чем Арестович хуже. Он, правда, ни чуточку не украинец, белорусско - русского происхождения - зато подполоковник.
  7. divan
    divan Сегодня, 08:23
    -2
    у нас три группировки войск , во главе каждой генерал , сидят на линии огня и абсолютно ничем себя не проявляют ( судя по СМИ) над ними стоит ещё один генерал (наблюдающий) Почему сразу не ударить по трём направлениям , тем более там нет сплошной линии обороны , а укреплены только посёлки ? ( простите за делитанство!)
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:37
      -1
      Ну все сейчас вдарим! Только одна маленькая проблема у ВСУ тоже вдарялки имеются и у нас тоже сплошной линии нет.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:25
    +1
    В таком случае для тех кто не доволен арестовичем, так займите его место тоже несите всякую чушь что б вас слушали, слабо? Уметь надо, как Бузова, которой дарят сережки за 170 миллионов рублей. Это не всем дано быть на слуху.