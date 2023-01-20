Арестович: Российская армия начала тактическое движение на Запорожском направлении

Российские войска там начали на тактическом уровне двигаться в направлении Орехова. Их цель – отодвинуть линию обороны ВСУ. Это по моей оценке.

Покинувший пост советника в офисе президента Украины Алексей Арестович не снизил медийную активность. По его словам, он может её даже нарастить, так как «продолжает получать актуальную информацию о событиях, в том числе на фронте».По словам снятого с должности советника (за его высказывание о том, что жилой дом в Днепре (Днепропетровске) был поражён ракетой после того, как её сбила украинская ЗУР), фронт начал двигаться на Запорожском направлении.Арестович:По словам экс-советника в офисе украинского президента, российская армия ставит перед собой задачи отодвинуть украинскую артиллерию на такой рубеж, за которым она бы перестала в плане ведения огня доставать до железной дороги от Волновахи до запорожского Токмака и далее до Мелитополя.Накануне появлялась информация об активизации российских войск на этом направлении проведения специальной военной операции. Однако пока конкретных данных о том, каковы успехи этой активизации, нет. По предварительной информации, ВС РФ удалось взять под свой контроль не менее трёх опорных пунктов противника и оттеснить его ко второй линии обороны под Ореховом.