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Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран

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Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран

Появление в Сети фотографий российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", якобы расположенного на крыше комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, вызвало множество вопросов. Тема широко разошлась по интернет ресурсам как России, так и Украины.


Первые снимки якобы установленных на крышах зданий в Москве зенитных комплексов появились на интернет-ресурсах в четверг, 19 января, хотя информация о том, что вокруг Москвы создают еще одно кольцо ПВО, появилась в Сети еще на прошлой неделе. Мы пишем "якобы", так как официального подтверждения от военных по данному поводу не поступало, пока все размыто, на уровне слухов и непонятно кем и где снятых фото.

Пока на интернет-ресурсах распространяется информация, что на территории Московской области, а также самой Москвы размещают зенитные системы С-400 и ЗРК "Тор" и "Панцирь". Предположений много, но одно нам кажется более-менее реальным, если конечно развертывание систем подтвердится. Минобороны устанавливает дополнительную защиту от возможных атак украинских беспилотников, поскольку не исключено, что Зеленский и его окружение примут решение ударить по Москве. От них это вполне можно ожидать.


Ну, а для тех, кто считает это "несусветной дикостью", можем добавить, что размещение зенитных комплексов на крышах высотных зданий практикуется по всему миру и не является чем-то из ряда вон выходящим. В США системы ПВО AN /TWQ-1 Avenger размещены на зданиях, расположенных напротив Белого дома. А в Сеуле ЗРК на крышах - обязательный атрибут из-за близости границы с Северной Кореей. Зенитные установки M167 VADS устанавливаются на крышах небоскребов с помощью вертолетов.

Так что возможное размещение систем ПВО на крышах зданий в Москве, если это действительно так, является попыткой дополнительно прикрыть столицу от воздушного нападения. По сути Россия сейчас находится в состоянии войны со всем Западом, так что все может случиться. Уж лучше перестраховаться, чем потом жалеть о том, что не было сделано.
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30 комментариев
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  1. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 08:08
    +9
    Тоже считаю, что пусть лучше стоят чем не стоят)))
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:13
      -10
      Смысл ? Ну собьют ракету или дрон, куда они упадут? Важней ,чтоб до цели не долетели, а на гражданских пускай падают?
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 08:22
        +4
        Если цель не уничтожена, значит противник не достиг желаемого. Что он там может планировать - не важно. Может просто медийная атака после попадания дрона на порог МО, а может и целенаправленный залет КР в конкретное окно. И как не цинично звучит - уничтожение атакующей ракеты более приоритетно, чем расчет куда она при этом упадет и с камими последствиями.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:35
          -2
          Цитата: Wedmak
          И как не цинично звучит - уничтожение атакующей ракеты более приоритетно, чем расчет куда она при этом упадет и с какими последствиями.

          Исключения бывают всё же.
          То, из-за чего Арестовича на "Миротворец" внесли. Ещё большой вопрос, что лучше - разнесла бы наша ракета какую-нибудь подстанцию или сделать так, как укроПВО "наработало". Хотя, конечно, про них разговор особый, потому что у них "умение" особое. Причём системное.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 08:32
        0
        Лес рубят...щепки летят ! . ....................................................................................................................
      3. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 08:49
        0
        если например прилетит Томагавк с ядерной БЧ, то как по-вашему пусть лучше в здание МО попадает, или все же лучше сбить?

        судя по вики у нас для ответного удара надо решение 2х из 3х человек у кого ядерный чемоданчик, значит НАТО могут попробовать устранить 2х из них и ответки тогда гарантированно не будет
  2. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:10
    +6
    Всё равно будет так как говорят кухарки и таксисты. Придёт время и Путин даст команду сносить всё, что способствует доставки вооружений ВСУ.(мосты, дороги и т.д) Когда в Кремль прилетит, тогда до Путина дойдёт, что воевать надо начинать
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:16
      -2
      Вы все верите что кухарки и таксисты могут управлять государством?
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 08:50
        0
        Вы все верите что кухарки и таксисты могут управлять государством?
        А вы считаете таксист хуже колхозника или тракториста?
    2. Сергей_тактика
      Сергей_тактика Сегодня, 08:20
      -4
      Как вы, товарищ кухарка, с таким стратегическим мышлением, да не в министерстве обороны? laughing с вами наша армия уже поди французскими круасанами хрустела бы на Елисейских полях как в 1814 lol
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:11
    +2
    Это жизненно важная необходимость.Никакой дикости не вижу.Удар по Москве всего лишь дело времери.
  4. Joker62
    Joker62 Сегодня, 08:12
    +3
    Цитата: Дмитрий Трухтанов
    Тоже считаю, что пусть лучше стоят чем не стоят)))

    Правильно будет так: Лучше пребздет, чем не добзеть!
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:12
    +4
    Еще немцы делали башни ПВО. Подъем РЛС на высоту является оптимальным способом увеличить дальность обнаружения цели и время реакции на цель.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:27
      0
      Никто не против подъёма РЛС на высоту, но не пусковые же установки ставить на крыши "в центре" города.
  6. Игораш
    Игораш Сегодня, 08:14
    -6
    Они нужнее там,на фронте....ну как же..москва....оплот .....либералов и партнеров запада...А что в Белгороде люди гибнут....
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:25
      +2
      Вот не надо нагнетать. Обстреливают белгородскую область. Военные максимально стараются прикрывать крупные населённые пункты, стратегические и особо важные или опасные объекты.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:15
    +3
    Без паники, тело из "Мавзолея" еще не эвакуируют.
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: Uprun
      Без паники, тело из "Мавзолея" еще не эвакуируют.


      Думаю, в приоритете будет тело из Кремля, а не из Мавзолея.
  8. divan
    divan Сегодня, 08:16
    +2
    а не понятно, почему только в многострадальной Москве это делают? Белгород , Курск и другие города , примыкающие к фронтовой зоне , разве этого не заслуживают?
  9. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 08:18
    -1
    Скажем так "лишних" ЗРК у нас нет, производство их не быстрый срок. В год производилось судя по публикациям 3-4 ЗРК С-400. У нас до сих пор нет ни одной бригады (зрбр) полного состава, по 3 - 4 ЗРК максимум, в основном по 2. Зрбр полного состава, базовый состав 6 ЗРК. Это значит что их снимают с других направлений и перебрасывают под Москву.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:18
    +2
    А куда будут падать отстрелянные снаряды и ракеты? На голову москвичам?
    1. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 08:56
      0
      А куда будут падать отстрелянные снаряды и ракеты? На голову москвичам?
      Да кому какое дело до москвечишек из каких нибуть мытищ. Главное что бы садовое кольцо не пострадало.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:21
    0
    "Заместо счетверённых " максимов" ставим более современное" lol ,всё правильно делаем.По напокупают себе всякие самолётов.В США с этим делом давно не заморачиваются.Представляю как сейчас прошерстят частные аэроклубы.Лучше перебдеть, чем недобдеть

    .
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:21
    -1
    Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран
    Ничего нового, ничего необычного ... появляется реальная угроза, её будут пытаться нивелировать ...
    В общем, даже не буря в стакане, так, муть размешали, а то она оседать начала, нехороХЁ, с их точки зрения.
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:24
    +2
    Во-первых размещение ПВО в черте населенных пунктов - преступление, во-вторых куда будет лупить это ПВО, по жилым домам? Здравствуй второй Днепропетровск, мы же только сами осуждали украинцев за это. Или это другое? В-третьих объяснить это просто глупостью - не получается.....
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:31
    0
    Нельзя будить сидящих в генштабе, они должны хорошо спать и быть уверены что все идёт по плану
  15. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:36
    +4
    Говоря об СВО мы критически оцениваем размещение украинских средств пво в городах среди зданий, что является причиной поражения городской застройки, как самими средствами пво, так и сбитыми ракетами. Я так понимаю, что окраинцы размещают свою пво в городах среди зданий, чтобы затруднить уничтожение своей пво.
    А как же в данном случае?
    Или пво на крыше, это последний запасной рубеж обороны, если другие средства пво, расположенные вне города не справились?
  16. AnAAsd
    AnAAsd Сегодня, 08:43
    +2
    Физическое устранение руководства Украины даст больше пользы. Необходимо создать условие, что никто не захочет быть каким-либо руководителем на Украине зная что его уничтожат в кратчайшие сроки.
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:46
    0
    Предлагаю, раз мы Тополя списываем,переквалифицировать их в межконтинентальные ,тяжёлые ЗРК и один поставить у посольства США в Москве. bully
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:49
    -1
    Вообще-то Москва - пожалуй, самый защищенный с точки зрения ПВО и ПРО объект в мире. И "Панцири" на крышах вокруг Кремля - это какой-то сюр. Проще раздать пистолеты и автоматы всем обитателям. Автоматы что бы отстреливаться со стен. Пистолеты - что бы застрелиться в случае попытки пленения. Это более конструктивное предложение.