Размещение ЗРК на крышах зданий не является чем-то необычным: в сети публикуют аналогичные снимки из других стран

Появление в Сети фотографий российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", якобы расположенного на крыше комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, вызвало множество вопросов. Тема широко разошлась по интернет ресурсам как России, так и Украины.Первые снимки якобы установленных на крышах зданий в Москве зенитных комплексов появились на интернет-ресурсах в четверг, 19 января, хотя информация о том, что вокруг Москвы создают еще одно кольцо ПВО, появилась в Сети еще на прошлой неделе. Мы пишем "якобы", так как официального подтверждения от военных по данному поводу не поступало, пока все размыто, на уровне слухов и непонятно кем и где снятых фото.Пока на интернет-ресурсах распространяется информация, что на территории Московской области, а также самой Москвы размещают зенитные системы С-400 и ЗРК "Тор" и "Панцирь". Предположений много, но одно нам кажется более-менее реальным, если конечно развертывание систем подтвердится. Минобороны устанавливает дополнительную защиту от возможных атак украинских беспилотников, поскольку не исключено, что Зеленский и его окружение примут решение ударить по Москве. От них это вполне можно ожидать.Ну, а для тех, кто считает это "несусветной дикостью", можем добавить, что размещение зенитных комплексов на крышах высотных зданий практикуется по всему миру и не является чем-то из ряда вон выходящим. В США системы ПВО AN /TWQ-1 Avenger размещены на зданиях, расположенных напротив Белого дома. А в Сеуле ЗРК на крышах - обязательный атрибут из-за близости границы с Северной Кореей. Зенитные установки M167 VADS устанавливаются на крышах небоскребов с помощью вертолетов.Так что возможное размещение систем ПВО на крышах зданий в Москве, если это действительно так, является попыткой дополнительно прикрыть столицу от воздушного нападения. По сути Россия сейчас находится в состоянии войны со всем Западом, так что все может случиться. Уж лучше перестраховаться, чем потом жалеть о том, что не было сделано.