Озвученные американским руководством планы по передаче Украине замороженных в США активов российского бизнеса лишь способствуют дискредитации страны как «оплота свободного предпринимательства». Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в США, комментируя появившуюся в СМИ информацию о подготавливаемой передаче активов.
Напомним, что представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что американская администрация считает нужным направить конфискуемые активы российского бизнеса на помощь киевскому режиму. Естественно, очень сложно объяснить, каким образом США могут распоряжаться чужими средствами, тем более если речь идет о деньгах компаний или граждан.
Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства
- утверждается в распространенном заявлении российского посольства.
Однако США давно действуют по праву сильного, не гнушаясь откровенным грабежом других государств. Например, не столь давно были конфискованы активы Афганистана, и это при том, что Афганистан – страна очень бедная, присвоенные деньги могли бы использоваться властями для хотя бы частичного решения разнообразных социальных задач.
Конфискация российских активов, с другой стороны, ставит под вопрос доверие к американской финансовой системе. Многие страны мира трижды задумаются, стоит ли связываться с США в плане хранения активов, и речь уже о таких давних партнерах Вашингтона как, скажем, нефтяные монархии Персидского залива.
Отметим, что российское руководство рассматривает заморозку активов РФ в странах Запада как неприкрытое воровство. Именно так квалифицировала данные действия официальный представитель МИД России Мария Захарова.