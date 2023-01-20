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Российское посольство в Вашингтоне: Планы по передаче замороженных ранее активов Украине дискредитируют США

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Российское посольство в Вашингтоне: Планы по передаче замороженных ранее активов Украине дискредитируют США

Озвученные американским руководством планы по передаче Украине замороженных в США активов российского бизнеса лишь способствуют дискредитации страны как «оплота свободного предпринимательства». Об этом заявили в посольстве Российской Федерации в США, комментируя появившуюся в СМИ информацию о подготавливаемой передаче активов.


Напомним, что представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что американская администрация считает нужным направить конфискуемые активы российского бизнеса на помощь киевскому режиму. Естественно, очень сложно объяснить, каким образом США могут распоряжаться чужими средствами, тем более если речь идет о деньгах компаний или граждан.

Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства

- утверждается в распространенном заявлении российского посольства.

Однако США давно действуют по праву сильного, не гнушаясь откровенным грабежом других государств. Например, не столь давно были конфискованы активы Афганистана, и это при том, что Афганистан – страна очень бедная, присвоенные деньги могли бы использоваться властями для хотя бы частичного решения разнообразных социальных задач.

Конфискация российских активов, с другой стороны, ставит под вопрос доверие к американской финансовой системе. Многие страны мира трижды задумаются, стоит ли связываться с США в плане хранения активов, и речь уже о таких давних партнерах Вашингтона как, скажем, нефтяные монархии Персидского залива.

Отметим, что российское руководство рассматривает заморозку активов РФ в странах Запада как неприкрытое воровство. Именно так квалифицировала данные действия официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Использованы фотографии:
Посольство Российской Федерации в США / https://washington.mid.ru/ru/
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:14
    +2
    laughing laughing Нельзя дискредитировать то,что себя дискредитировало уже давным давно.. yes
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:27
      +5
      Нельзя дискредитировать того, кому на ваши дискредитации ПЛЕВАТЬ!
      Надо быть реалистами, всего лишь.
      В общем, право сильного, право победителя, РУЛИТ!
      Это нашим хороший такой урок и намёк, надо побеждать, а не озабоченностями и прочим таким, обвешиваться со всех сторон.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:39
        +1
        Российское посольство в Вашингтоне: Планы по передаче замороженных ранее активов Украине дискредитируют США


        Неужели есть ещё куда дальше дискредитировать США?Дальше уже просто некуда.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:41
        +2
        Цитата: rocket757
        Это нашим хороший такой урок и намёк, надо побеждать, а не озабоченностями и прочим таким, обвешиваться со всех сторон.

        Этих намёков было столько, что не пересчитать.
        Многие страны мира трижды задумаются, стоит ли связываться с США в плане хранения активов, и речь уже о таких давних партнерах Вашингтона как, скажем, нефтяные монархии Персидского залива.

        Кто поумнее, давно задумались и сделали выводы.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 08:49
          0
          Ворон ворону... и что то там про глаз!
          Уже и обсуждать нечего, да и не хочется.
          Нас это, с мёртвой точки, не сдвинет никак.
  2. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 08:16
    +7
    Что, "Партнёры" опять нас обманули???
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:27
      +2
      Вот такой он "друг", Сэм Брук!
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:19
    +1
    Срочно закрыть доступ в американские посольства наемных рабочих, а всех уборщиц объявить персонами нон-грата.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:28
      +2
      Это уже давно сделано,предыдущий посол Саливан менял всякие дезенфицирующие средства в туалетах.А на счёт конфискуемыемыех наших средств на западе,у нас есть ответ.Долг России 381 млрд $ ,сколько из этих денег нам давали США и ЕС? wassat
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:43
        +1
        Цитата: tralflot1832
        А на счёт конфискуемыемыех наших средств на западе,у нас есть ответ.Долг России 381 млрд $

        Конфисковали или пока еще не начинали?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:24
    +1
    Российское посольство в Вашингтоне: Планы по передаче замороженных ранее активов Украине дискредитируют США
    Да ладно, их политикам на то плевать ... как нашим, это даже не вопрос, пошумят, по возмущаются и усё ... бабло пропало, окончательно, ох какая неожиданность???
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:24
    +3
    дискредитируют США
    Перед кем? Уж точно не перед Европой. А перед другими странами Сша давно себя дискредитировали наплевав на международное право, право собственности и далее по списку.
    как неприкрытое воровство.
    Поэтому просто необходимо в данном случае ответить зеркально конфисковав зарубежные активы в России. А их по разным подсчетам примерно около 700 млрд. долларов.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:34
      +1
      Низзя, тут ничего конфисковывать. Ибо у многих тех "кто наверху" за кордоном находятся детки, родственники которые там уже прижились, обзавелись семьями, недвигой и фирмочками- компашками для кормления и безбедного проживания. Если начать конфисковывать западные активы и пассивы в России, то с одной стороны окажется, что активы как раз и принадлежат этим самым "деткам" и "родственникам", а с другой "запад" ответит такими же действиями и прогонит всех этих "деток" и "родственников" обратно на "бывшую родину" оставив в одних носках. И народ страны может начать интересоваться, когда же все эти детки и родственники окажутся в окопах СВО, вместе с остальными... Так, что низзя.
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:39
    +1
    И тем не менее, это не снимает ответственности с тех кто эти деньги туда положил.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:43
    +1
    Российское посольство в Вашингтоне: Планы по передаче замороженных ранее активов Украине дискредитируют США
    И фсё? Да пелевать они хотели на нас, со своей статуи якобы свободы.