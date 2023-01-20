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Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации

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Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации

Сегодня на военной базе «Рамштайн» в очередной раз соберутся спонсоры украинского вооружённого конфликта, чтобы снова обсудить главный вопрос: как им победить Россию на поле боя. Накануне, напомним, польский отставной генерал Вальдемар Скрипчак предложил признать, что победить Россию на поле боя не получилось. По его словам, Украина не смогла развить тот успех, который у неё был в конце лета – начала осени 2022 года. В связи с этим, по мнению польского генерала, «нужно переходить от попыток победить Россию в военном плане к попыткам сделать это экономически и политически».


Основным вопросом, который сегодня планируют обсудить кураторы киевского режима на базе «Рамштайн», касается поставки бронетехники, включая танки. Новоиспечённый немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что поставить танки «Леопард 2» Украине можно вне зависимости от того, какое решение по поставкам своих «Абрамсов» примут США. Ранее сообщалось, что Вашингтон поставить Киеву несколько десятков БМП «Брэдли», однако от поставок танков пока воздержится. Аргументация достаточно странная: «Танки Abrams – очень сложное оружие, которое придётся длительно осваивать». А обещанные к поставке ЗРК Patriot, выходит, оружие не такое сложное как «Абрамсы»?..

В любом случае, сегодняшняя встреча в «Рамштайне» является во многом знаковой, причём не только для Украины. Дело в том, что обсуждение темы поставок тех или иных вооружений Киеву становится всё более лихорадочным. Одни государства пытаются объявить, что готовы поставить хоть весь имеющийся в наличии собственный арсенал, другие считают, что такие поставки бессмысленны и что нужно оставить «что-то для себя».



Споры, пересуды, разногласия становятся неотъемлемым атрибутом обсуждения темы передачи киевскому режиму вооружений. Одновременно такие острые споры по поставкам вооружения Украине, как и призывы киевского режима всё новое и новое оружие предоставить, говорят о том, что за 10 с лишним месяцев специальной военной операции России Украина действительно демилитаризована – в том плане, что своего оружия, способного дать возможность ВСУ противостоять ВС РФ, практически не осталась. Единственная надежда – на Запад. Это и есть доказательство эффективной демилитаризации с одновременным подтверждением того, что киевский режим попал в тотальную зависимость от решений Запада, а украинская армия - в тотальную зависимость от того, какое оружие и в каких объёмах будет поступать из-за рубежа. Причём ситуация такова, что если поставки оружия прервутся даже на незначительный период времени, то для ВСУ это может оказаться фатально. Поэтому киевскому режиму пока вновь и вновь приходится искать живую силу, чтобы показать «партнёрам» готовность воевать против России дальше. Тот случай, когда фраза «до последнего украинца» превращается отнюдь не в фигуру речи.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +3
    если поставки оружия прервутся даже на незначительный период времени, то для ВСУ это может оказаться фатально.
    И тут, в который раз встает уже набивший оскомину вопрос о создании условий хотя бы затрудняющих доставку этой техники на территорию Украины, уничтожения ее по пути следования и в местах разгрузки.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:34
    +4
    "...Причём ситуация такова, что если поставки оружия прервутся даже на незначительный период времени, то для ВСУ это может оказаться фатально."

    Прямо хочется дополнить: поэтому мы не будем разрушать логистику укрорейха, чтобы поставки не прерывались. А может, всё-таки, пора уже?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:34
    +3
    По моему Россия проводит демиталиризацию не только Украины , на и стран ЕС , попутно уничтожая старье из США.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
      +2
      oleg-nekrasov-19 (Олег)
      Сегодня, 08:34
      НОВЫЙ
      0
      По моему Россия проводит демиталиризацию не только Украины , на и стран ЕС , попутно уничтожая старье из США.
      Тако то так. Но при этом гибнут наши люди, а войны как таковой НЕТ. Хотя весь запад вместе с залужниками по-полной воюют с нами.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      По моему Россия проводит демиталиризацию не только Украины , на и стран ЕС , попутно уничтожая старье из США.

      Только военный бюджеты и размеры армий стран НАТО наращиваются, а старьё заменяется новыми системами. Поэтому наоборот идёт усиленная милитаризация
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      По моему Россия проводит демиталиризацию не только Украины , на и стран ЕС , попутно уничтожая старье из США.

      Вот именно что старьё помогая тем самым обновлению потенциала.
  4. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 08:39
    +4
    А в России с техникой все нормально?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:52
      0
      Правильный вопрос..Вот вчера читал цифры по потерям нашей авиации.Они ,конечно неточные и ссылок на это нет.Но я думаю это скорее есть,чем нет.Порядка пятидесяти бортов Сушек.Сможет ли наша промышленность восполнить потери хотя бы в течение года?По вертолетам,я думаю потери еще большие.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
    +1
    Добавить к статье, что по данным мерикатосовским СМИ, маразматик бидон дал отмашку на поставку ракет с дальность свыше 150 км., и при этом дал "добро" на обстрел Крыма. Каков будет наш ответ, и будет ли? Или опять дождёмся, когда нацики навалят ракет на территорию РФ?
  6. Комментарий был удален.
  7. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:42
    -2
    Разнородная техника и наспех обученные экипажи. Вангую, что эти танки сожгут быстрее чем польские Т 72, которых передали несколько сотен но и судя всему их уже не осталось. Поэтому американцы и не горят желанием передавать Абрамсы.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:44
    +2
    Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации
    . Ладно, запасы из прошлого у них закончились, практически и что с того, они воюют, вооружений им подкинут ещё и ещё, нашим на передовой легче не становится, так шоб шибко заметно было.
    Не надо питать иллюзий, ВСУ сохраняет боевой потенциал и хватит их ещё на какое то время, а шо будет потом, одному... да фиг её знает.
    Какие у них варианты, то понятно.
    Какие у нас варианты... а вот тут развилка и не понятно, куда именно мы пойдём.
  9. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 08:49
    -1
    по некоторым сведениям украинской бронетехники осталос ооочень мало - кончилась(( Если не будет поставок, то кончатся украинцы, причём достаточно быстро