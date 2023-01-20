Участившиеся запросы киевского режима на поставки оружия из-за рубежа доказывают эффективность демилитаризации

Сегодня на военной базе «Рамштайн» в очередной раз соберутся спонсоры украинского вооружённого конфликта, чтобы снова обсудить главный вопрос: как им победить Россию на поле боя. Накануне, напомним, польский отставной генерал Вальдемар Скрипчак предложил признать, что победить Россию на поле боя не получилось. По его словам, Украина не смогла развить тот успех, который у неё был в конце лета – начала осени 2022 года. В связи с этим, по мнению польского генерала, «нужно переходить от попыток победить Россию в военном плане к попыткам сделать это экономически и политически».
Основным вопросом, который сегодня планируют обсудить кураторы киевского режима на базе «Рамштайн», касается поставки бронетехники, включая танки. Новоиспечённый немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что поставить танки «Леопард 2» Украине можно вне зависимости от того, какое решение по поставкам своих «Абрамсов» примут США. Ранее сообщалось, что Вашингтон поставить Киеву несколько десятков БМП «Брэдли», однако от поставок танков пока воздержится. Аргументация достаточно странная: «Танки Abrams – очень сложное оружие, которое придётся длительно осваивать». А обещанные к поставке ЗРК Patriot, выходит, оружие не такое сложное как «Абрамсы»?..
В любом случае, сегодняшняя встреча в «Рамштайне» является во многом знаковой, причём не только для Украины. Дело в том, что обсуждение темы поставок тех или иных вооружений Киеву становится всё более лихорадочным. Одни государства пытаются объявить, что готовы поставить хоть весь имеющийся в наличии собственный арсенал, другие считают, что такие поставки бессмысленны и что нужно оставить «что-то для себя».
Споры, пересуды, разногласия становятся неотъемлемым атрибутом обсуждения темы передачи киевскому режиму вооружений. Одновременно такие острые споры по поставкам вооружения Украине, как и призывы киевского режима всё новое и новое оружие предоставить, говорят о том, что за 10 с лишним месяцев специальной военной операции России Украина действительно демилитаризована – в том плане, что своего оружия, способного дать возможность ВСУ противостоять ВС РФ, практически не осталась. Единственная надежда – на Запад. Это и есть доказательство эффективной демилитаризации с одновременным подтверждением того, что киевский режим попал в тотальную зависимость от решений Запада, а украинская армия - в тотальную зависимость от того, какое оружие и в каких объёмах будет поступать из-за рубежа. Причём ситуация такова, что если поставки оружия прервутся даже на незначительный период времени, то для ВСУ это может оказаться фатально. Поэтому киевскому режиму пока вновь и вновь приходится искать живую силу, чтобы показать «партнёрам» готовность воевать против России дальше. Тот случай, когда фраза «до последнего украинца» превращается отнюдь не в фигуру речи.