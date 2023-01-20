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Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Евросоюза киевскому режиму

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Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Евросоюза киевскому режиму

Вчера власти Венгрии проголосовали против утверждения Евросоюзом седьмого пакета помощи Украине. Таким образом, передача нового транша помощи оказалась заблокированной. Об этом сообщает польская радиостанция RMF.


Евросоюз планировал направить на поддержку киевского режима 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. На запланированный транш Украина должна была приобрести вооружение и военную технику. Теперь эти планы придется отложить.

Однако в Евросоюзе уже недовольны постоянным саботажем военной и финансовой помощи Украине со стороны венгерского правительства. В случае, если Будапешт продолжит и далее подобную политику, власти Евросоюза намерены добиваться изменения существующей практики принятия решений и утверждения траншей Украине без согласия венгерской стороны.

Напомним, что Европейский фонд мира, вопреки своему названию, используется Евросоюзом для финансирования поставок вооружений, военной техники и боеприпасов Украине. В 2022 году из Европейского фонда мира Украине были выделены 3,2 млрд евро на оплату поставок вооружений, военной техники и боеприпасов.

Венгрия в настоящее время является единственным участником ЕС, последовательно выступающим за мирное урегулирование украинского конфликта. Будапешт запрещает транзит войск и военных грузов через территорию Венгрии на Украину. Разумеется, такая линия венгерского руководства вызывает негативную реакцию остальных стран Запада.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EmDee
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 20 января 2023 09:05
    +7
    Формулировочка у Венгрии была в отказе жестокая,пока зе и ко не прекратят издевательства над венграми на западной Украине.И ЕС ничего не сделает,в ЕС такая-же каменюка заложена ,как и у нас при СССР.Пока это ЕС деньгами заливает,но они могут кончится.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat 20 января 2023 11:31
      +2
      Просто венгры- самые трезвомыслящие в этой европейской своре и они поняли, что дело вполне готово закончиться термоядерной войной.
  2. Умник
    Умник 20 января 2023 09:06
    +2
    Венгры поняли что кодла кинет их при первом шухере) лучше быть поближе к нефти и газу
  3. Илия
    Илия 20 января 2023 09:11
    +3
    Евросоюз планировал направить на поддержку киевского режима 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. На запланированный транш Украина должна была приобрести вооружение и военную технику.
    Как это можно совместить - в голове не укладывается! В нормальной голове.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee 20 января 2023 09:24
      -1
      у из Европейского фонда мира Украине были выделены 3,2 млрд евро на оплату поставок вооружений, военной техники и боеприпасов.
      А это как ? Укладётся ? wassat
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 20 января 2023 09:35
      0
      Цитата: Илия
      Как это можно совместить - в голове не укладывается! В нормальной голове.

      Ну, не фермы же по разведению голубей им финансировать..
      Известное: "хочешь мира, - готовься к войне".
      Так они и готовятся утилизируя старьё на Украине и обновляя свои вооружения.
      И нам так же надо и лучше без своих людских потерь.
  4. Grandloup74
    Grandloup74 20 января 2023 09:21
    +5
    Bravo à la Hongrie, dont le gouvernement est loyal envers son peuple, contrairement aux felons des autres gouvernements europeens. Quant au '' fond européen pour la paix'' il sert à alimenter la guerre et non la paix. Les pitres europeens ne se cachent meme plus pour mentir... Quel ramassis de détraqués.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee 20 января 2023 09:26
      0
      Браво Венгрии, правительство которой лояльно по отношению к своему народу, в отличие от преступников других европейских правительств. Что касается "Европейского фонда мира", то он служит для разжигания войны, а не Мира. Европейские пьяницы даже больше не прячутся, чтобы солгать... что за сборище психов
      Перевод... hi
  5. ГораН
    ГораН 20 января 2023 09:24
    -1
    Всё просто венгры не знают что сделает Россия когда прийдёт на западную Украину и кто там останется жывым
  6. seti
    seti 20 января 2023 09:25
    0
    Из " Европейского фонда мира - на запланированный транш Украина должна была приобрести вооружение и военную технику".

    Твари позорные. Изменили бы на название "Войны, разрухи, убийств и нищеты".
  7. rotmistr60
    rotmistr60 20 января 2023 10:08
    0
    Ай да венгры, ай да молодцы. Придется непримиримым действительно менять правила принятия решений. А "Европейскому фонду мира" пора менять название на "Фонд помощи нацистским государствам". Будет по крайней мере более правдиво и правильно.
  8. стар
    стар 20 января 2023 10:09
    +1
    В случае, если Будапешт продолжит и далее подобную политику, власти Евросоюза намерены добиваться изменения существующей практики принятия решений и утверждения траншей Украине без согласия венгерской стороны.

    Точно! Пора ЕС создавать альтернативный механизм принятия решений (в обход мнения кого-то из его членов) и назвать это, например, «правильным большинством голосов».
  9. ratoborets
    ratoborets 20 января 2023 10:46
    +1
    В случае, если Будапешт продолжит и далее подобную политику, власти Евросоюза намерены добиваться изменения существующей практики принятия решений и утверждения траншей Украине без согласия венгерской стороны.

    Вся суть западноевропейцев (и их отпрысков американцев). Когда система не работает в их пользу они меняют правила ... вуаля, и они опять в дамках.
    Там, где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила.
  10. APASUS
    APASUS 20 января 2023 10:54
    +1
    Венгрия блокирует уже седьмой пакет военной помощи Украине ,а как она попадает на Украину тогда ? Значит эти запреты ничего не дают
  11. Енот-полоскун
    Енот-полоскун 20 января 2023 12:03
    +1
    Закусились мадьяры! Неспроста явно.
  12. Optimist007
    Optimist007 20 января 2023 12:08
    +1
    Не нужно на счёт Венгрии заблуждаться, ни одного реального шага в этом направлении, а бумага всё стерпит, тем более любые резкие заявления, "уши погреть", так сказать!
  13. барбитурат
    барбитурат 20 января 2023 19:06
    0
    Сомневаюсь, что венгры такие прямо упорные и деньги им не нужны, переть против США и самых крупных и богатых стран Европы, похоже кто то из элиты просто говорит их устами, мол мы все согласны, но вот незадача - венгры уперлись...а они и уперлись, потому что кто то им сказа упереться