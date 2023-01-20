Венгрия заблокировала седьмой пакет военной помощи Евросоюза киевскому режиму

Вчера власти Венгрии проголосовали против утверждения Евросоюзом седьмого пакета помощи Украине. Таким образом, передача нового транша помощи оказалась заблокированной. Об этом сообщает польская радиостанция RMF.Евросоюз планировал направить на поддержку киевского режима 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. На запланированный транш Украина должна была приобрести вооружение и военную технику. Теперь эти планы придется отложить.Однако в Евросоюзе уже недовольны постоянным саботажем военной и финансовой помощи Украине со стороны венгерского правительства. В случае, если Будапешт продолжит и далее подобную политику, власти Евросоюза намерены добиваться изменения существующей практики принятия решений и утверждения траншей Украине без согласия венгерской стороны.Напомним, что Европейский фонд мира, вопреки своему названию, используется Евросоюзом для финансирования поставок вооружений, военной техники и боеприпасов Украине. В 2022 году из Европейского фонда мира Украине были выделены 3,2 млрд евро на оплату поставок вооружений, военной техники и боеприпасов.Венгрия в настоящее время является единственным участником ЕС, последовательно выступающим за мирное урегулирование украинского конфликта. Будапешт запрещает транзит войск и военных грузов через территорию Венгрии на Украину. Разумеется, такая линия венгерского руководства вызывает негативную реакцию остальных стран Запада.