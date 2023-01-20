Сформированное в Крыму новое контрснайперское подразделение получит на вооружение весь спектр винтовок компании Lobaev Arms

Формирование такого подразделения в виде пожарной команды сейчас в самом разгаре. Это позволит воюющим частям (...) получать такие контрснайперские услуги (...) Подразделение будет выполнять задачи на самых горячих участках фронта, где очень высока активность снайперов противника

Мы сможем обеспечить данное подразделение всем спектром соответствующего оружия. Мы это уже делаем, поставили несколько десятков винтовок для этого и готовы поставить больше