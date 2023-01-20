Сформированное в Крыму новое контрснайперское подразделение получит на вооружение весь спектр винтовок компании Lobaev Arms

В Крыму формируется контрснайперское подразделение для участия в спецоперации, курирует его создание лично глава региона Сергей Аксенов. Республика обеспечит подразделение всем необходимым, оружие предоставит компания Lobaev Arms. Об этом заявил руководитель компании Владислав Лобаев в эфире канала "Крым 24".
Новой контрснайперское подразделение не будет привязано к какому-то конкретному участку фронта, по задумке создателей оно будет выступать в качестве некой "пожарной команды", задачей которой будет подавление активности снайперов противника на всех направлениях при такой необходимости. В основном, как пояснил Лобаев, работать подразделение будет на самых "горячих" направлениях.
Формирование такого подразделения в виде пожарной команды сейчас в самом разгаре. Это позволит воюющим частям (...) получать такие контрснайперские услуги (...) Подразделение будет выполнять задачи на самых горячих участках фронта, где очень высока активность снайперов противника
- заявил глава Lobaev Arms.
Инициатива о создании такого подразделения исходила от руководства Крыма, так же как и создание учебного центра и школы подготовки снайперов на территории полуострова. Республика полностью взяла на себя оснащения подразделения всем необходимым. Говоря об оружии, Лобаев подчеркнул, что снайперы получат весь спектр снайперских винтовок компании.
Мы сможем обеспечить данное подразделение всем спектром соответствующего оружия. Мы это уже делаем, поставили несколько десятков винтовок для этого и готовы поставить больше
- добавил он.