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Сформированное в Крыму новое контрснайперское подразделение получит на вооружение весь спектр винтовок компании Lobaev Arms

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Сформированное в Крыму новое контрснайперское подразделение получит на вооружение весь спектр винтовок компании Lobaev Arms

В Крыму формируется контрснайперское подразделение для участия в спецоперации, курирует его создание лично глава региона Сергей Аксенов. Республика обеспечит подразделение всем необходимым, оружие предоставит компания Lobaev Arms. Об этом заявил руководитель компании Владислав Лобаев в эфире канала "Крым 24".


Новой контрснайперское подразделение не будет привязано к какому-то конкретному участку фронта, по задумке создателей оно будет выступать в качестве некой "пожарной команды", задачей которой будет подавление активности снайперов противника на всех направлениях при такой необходимости. В основном, как пояснил Лобаев, работать подразделение будет на самых "горячих" направлениях.

Формирование такого подразделения в виде пожарной команды сейчас в самом разгаре. Это позволит воюющим частям (...) получать такие контрснайперские услуги (...) Подразделение будет выполнять задачи на самых горячих участках фронта, где очень высока активность снайперов противника

- заявил глава Lobaev Arms.

Инициатива о создании такого подразделения исходила от руководства Крыма, так же как и создание учебного центра и школы подготовки снайперов на территории полуострова. Республика полностью взяла на себя оснащения подразделения всем необходимым. Говоря об оружии, Лобаев подчеркнул, что снайперы получат весь спектр снайперских винтовок компании.

Мы сможем обеспечить данное подразделение всем спектром соответствующего оружия. Мы это уже делаем, поставили несколько десятков винтовок для этого и готовы поставить больше

- добавил он.
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14 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 09:08
    +8
    Говоря об оружии, Лобаев подчеркнул, что снайперы получат весь спектр снайперских винтовок компании.

    Мы сможем обеспечить данное подразделение всем спектром соответствующего оружия. Мы это уже делаем, поставили несколько десятков винтовок для этого и готовы поставить больше
    Оружие уже зарекомендовало себя только с положительной стороны. Есть и мировые рекорды. Лишним, это подразделение в зоне СВО, точно не будет.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:20
      +2
      Цитата: Снайпер не пожарник
      Формирование такого подразделения в виде пожарной команды сейчас в самом разгаре.

      Снайпер не пожарник!! Хорошего снайпера года три надо готовить, а контрснайпера еще поболее. yes
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:08
    +12
    Лобаев - красавчик! пройти через ад проверок и домогательств, организованных госструктурами и госконкурентами - это человек железной воли и концентрации! И делает СУПЕРПРОДУКТ!
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:21
      +4
      Лобаев - красавчик
      В Калашникове как то подозрительно притихли.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:40
      +1
      Цитата: Fisherman
      Лобаев - красавчик! пройти через ад проверок и домогательств, организованных госструктурами и госконкурентами - это человек железной воли и концентрации! И делает СУПЕРПРОДУКТ!

      Зато МО РФ не спешит принимать эти винтовки на вооружение, и в этом проявляет железную волю, и невиданное терпение.
  3. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 09:10
    -8
    Это хорошо, но подставлять лоб под пули... Можно сделать лучше.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:25
      0
      у Вас есть что-то по-лутше? это оружие не секретное?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:21
    +6
    Хороший снайпер стоит целого подразделения... а уж с Лобаевской винтовкой тут и говорить нечего.
    Очень рад что наконец армия получит и качественное оружие и высококлассных стрелков.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:24
    -1
    Инициатива о создании такого подразделения исходила от руководства Крыма, так же как и создание учебного центра и школы подготовки снайперов на территории полуострова.
    ЭТО ПРИЗНАНИЕ РОЛИ ВКПб В ПОБЕДЕ 45Г.
    ТОЛЬКО ПОЛИТИКИ, ПАРТИЯ МОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ, МОБИЛИЗОВАТЬ, СКООРДИНИРОВАТЬ СИЛЫ ВСЕЙ СТРАНЫ.
    А АРМИЯ - СВОИ РЕСУРСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СТРАНЫ.
    АРМИЯ-ЧАСТЬ НАРОДАи государства
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:31
      +2
      Цитата: антивирус
      АРМИЯ-ЧАСТЬ НАРОДАи государства

      Стоим мы на посту ,повзводно и поротно
      Бессмертны, как огонь.Спокойны, как гранит.
      Мы - армия страны. Мы - армия народа.
      Великий подвиг наш история хранит.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:34
    0
    Господа с Лобаев Армс, а слабо сделать винтовки под трехлинейный патрон и патрон ДШК? То-то! А вот у меня Барс 4-1 с Барнаулом за 20 рублей летит минуту tongue
  7. Genry
    Genry Сегодня, 09:55
    -4
    Очередная реклама по заказу Лобаева.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 10:41
      +1
      У Лобаева есть склонность к самопиару, но он выпускает в самом деле высокоточное оружие. Спорить с этим невозможно. Да у него были проблемы с надёжностью, как обстоят дела с надёжностью сейчас? Это покажет боевое применение. К сожалению отзывов реальных пользователей попросту нет. Хотя им наверное не до отзывов. А вообще если удастся довести лобаевские изделия до ума, получится оружие (оружие, а не стрелялки) очень высокого класса.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:51
    0
    Может пора по стране формировать учебные центры ,с узкой спецификой. На пример танкистов ,снайперов ,операторов БПЛА . Я сам видел пацана он мог попасть из РПГ ,в ребро крышки люка танка на башне .Вот это бы уникальный чел ,но и выстрелил он наверно пару тысяч зарядов