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В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре», а теперь ещё - с двух направлений от Орехова Запорожской области

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В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре», а теперь ещё - с двух направлений от Орехова Запорожской области

Украинский генеральный штаб продолжает рапортовать об «отбитых ВСУ атаках противника в Соледаре». К этим заявлениям официального представителя ГШ добавились слова об «отбитых атаках Клещеевки». Всё это при том, что Соледар уже более 10 дней под контролем российских войск, и что Клещевка (к юго-западу от Артёмовска) перешла под контроль ЧВК «Вагнер» накануне.


Вчера после заявления Александра Штупуна из Генштаба ВСУ о том, что «украинская армия продолжает отбивать наступление российских войск в Соледаре», уже и рядовые украинцы усомнились в адекватности тех, кто в ГШ ВСУ ответственен за предоставление информации, а также в том, что ГШ ВСУ вообще имеет представление о происходящем в Соледаре и окрестностях.

В связи с используемыми официальным лицом генерального штаба украинских вооружённых сил формулировками уже иначе воспринимаются его заявления об «отбитых атаках противника в районе Орехова Запорожской области».

ГШ ВСУ в своей утренней сводке:

Отбиты атаки в Малой Токмачке и Степовом Запорожской области.



Село Малая Токмачка примыкает к находящемуся под контролем ВСУ городу Орехов с востока, а Степовое.

Российские войска нанесением ударов с двух направлений от Орехова ставят своей целью отрезать группировку ВСУ в нём с востока и запада. В случае успеха противник будет отодвинут севернее - в сторону Таврийского, с выравниванием фронта от Гуляйполя.
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15 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 09:12
    +4
    Клоуны! Там дорогу снабжения на бахмут Вагнера или перерезали, или с часу на час перережут, а они про Соледар зомбям лапшу накидывают..
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:14
      -1
      Соледар наше все. Столько месяцев брали. Полит нашей кровью.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:18
      +6
      захватить город это самое простое, намного сложнее это доказать - хоть назад отдавай
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:28
      0
      На Пригожина американский сенат бочку катит... записали его в террористы... теперь индульгенция на на его официальное убийство выдана спецслужбам ЦРУ и МИ6... надо бы Пригожину своих людей подготовить к ликвидации агентуры наемных убийц.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 10:36
        0
        Donc il faudrait mettre tous les createurs, actionnaires de compagnie de ce type sur la liste des "hommes à abattre" ?
        Erik Prince, Al Clark fondateurs de Blakwater sont ils sur cette liste ?
        Ou Jamie Smith, Prince, Bobby Ray Inman etc etc ?
    4. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 09:54
      0
      Пусть говорят. А еще лучше, пусть формируют калонны снабжения и ротации ЛС, для захистиков Соледара. Ехать можно на расслабоне. Бояться не надо. Соледар полностью под их контролем.
  2. Хронос
    Хронос Сегодня, 09:15
    -1
    Надо Конашенкову учиться у врага. Административно в состав Херсона входят два острова и часть левоборежья. Русский город Херсон не оставлен - атаки врага отбиваются!
  3. Илия
    Илия Сегодня, 09:16
    +1
    Вчера после заявления Александра Штупуна из Генштаба ВСУ о том, что «украинская армия продолжает отбивать наступление российских войск в Соледаре»,
    Этот рептилоид точно всё знает))!
    А если еще и броник с ножичком одеть - сходство на 100%!
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:17
    +4
    В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре
    Соль завладела разумом и не отпускает всу.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: Trapp1st
      В Генштабе ВСУ вновь заявили об «отбитых атаках в Соледаре
      Соль завладела разумом и не отпускает всу.

      На "волшебный порошок" уже денег не хватает? Как отбитая гопота, на "соль" перешли?
      Это штука ещё опаснее, разум убивает на раз. Мне знакомый психиатр, одноклассник, рассказывал. У него в отделении такие в отдельную палату собраны.
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:28
    -1
    В их параллельной реальности они вообще наступают, а трусливые русские бегут и тысячами сдаются.
    Переписываюсь со знакомыми "за ленточкой" - большинство уверены, что наши войска уже еле держатся и еще чуть, пара десятков танков, сотня БМП и гаубиц, и все...
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:59
    0
    Ну, чё вы на пацана наехали?..
    На Украине вторые сутки жуткие перебои с Интернетом.
    Вот он и не в контексте...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:10
    0
    Чисто по-русски: "Говорить, не мешки ворочать".
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:15
    0
    заявления Александра Штупуна
    Человечек в бронежилете живет в параллельной реальности где ВСУ уже успешно продвигаются в сторону Москвы, а ГШ ВСУ разрабатывает план по ее захвату. Озвучивая очередную сводку тот же Штупун наверное млеет от украинских "успехах", так не мешайте свидомому получить удовольствие.
  9. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 11:04
    0
    Вопросы отпадают, когда вывешивается флаг на администрации города, так было и с нашей стороны и со стороны салорейха, может я что-то пропустил, сего действия не помню, может пропустил, было? Лично у меня нет никаких сомнений во взятии Соледара, даже без фото (но многим нужны доказательства), Пригожин сказал взят, значит это 100% так.