Отбиты атаки в Малой Токмачке и Степовом Запорожской области.

Украинский генеральный штаб продолжает рапортовать об «отбитых ВСУ атаках противника в Соледаре». К этим заявлениям официального представителя ГШ добавились слова об «отбитых атаках Клещеевки». Всё это при том, что Соледар уже более 10 дней под контролем российских войск, и что Клещевка (к юго-западу от Артёмовска) перешла под контроль ЧВК «Вагнер» накануне.Вчера после заявления Александра Штупуна из Генштаба ВСУ о том, что «украинская армия продолжает отбивать наступление российских войск в Соледаре», уже и рядовые украинцы усомнились в адекватности тех, кто в ГШ ВСУ ответственен за предоставление информации, а также в том, что ГШ ВСУ вообще имеет представление о происходящем в Соледаре и окрестностях.В связи с используемыми официальным лицом генерального штаба украинских вооружённых сил формулировками уже иначе воспринимаются его заявления об «отбитых атаках противника в районе Орехова Запорожской области».ГШ ВСУ в своей утренней сводке:Село Малая Токмачка примыкает к находящемуся под контролем ВСУ городу Орехов с востока, а Степовое.Российские войска нанесением ударов с двух направлений от Орехова ставят своей целью отрезать группировку ВСУ в нём с востока и запада. В случае успеха противник будет отодвинут севернее - в сторону Таврийского, с выравниванием фронта от Гуляйполя.