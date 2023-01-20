Командование ВМС США сняло с должностей двух командиров кораблей за утрату доверия

Военно-морские силы США освободили от выполняемых обязанностей двоих командиров военных кораблей. Оба офицера «потеряли уверенность в своих способностях к командованию», пишет американская пресса.
Как сообщает Navy Times, речь идет о капитане Майкле Нордине – командире амфибийного транспортного дока USS Mesa Verde, и коммандере Алексе Дженкинсе – командире эсминца USS Carney.
Пока обязанности командира десантно-транспортного дока возьмет на себя капитан Грегори Бейкер, а затем будет найдена постоянная замена капитану Нордину. Командовать эсминцем USS Carney временно будет заместитель командира 14-й надводной эскадры ВМС США капитан Аарон Андерсон.
Известно, что капитан Майкл Нордин будет переведен на должность в командовании Военно-морскими силами Атлантики, а Дженкинс – в штаб командующего 14-й надводной эскадрой ВМС США. Никаких иных подробностей американская пресса пока не сообщает.
Известно, USS Mesa Verde базируется на военно-морской базе Норфолк и используется для обеспечения десантных и специальных операций Военно-морских сил США. Также он участвует в различных экспедиционных миссиях американского флота.
Эсминец USS Carney базируется на военно-морской базе Мейпорт с 2020 года. До этого он пять лет базировался в Испании, выполняя задачи в составе группы американских кораблей в Европе. В прошлом месяце на корабле имел место инцидент с задымлением, из-за чего шестерым морякам пришлось обращаться за медицинской помощью.