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Командование ВМС США сняло с должностей двух командиров кораблей за утрату доверия

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Командование ВМС США сняло с должностей двух командиров кораблей за утрату доверия

Военно-морские силы США освободили от выполняемых обязанностей двоих командиров военных кораблей. Оба офицера «потеряли уверенность в своих способностях к командованию», пишет американская пресса.


Как сообщает Navy Times, речь идет о капитане Майкле Нордине – командире амфибийного транспортного дока USS Mesa Verde, и коммандере Алексе Дженкинсе – командире эсминца USS Carney.

Пока обязанности командира десантно-транспортного дока возьмет на себя капитан Грегори Бейкер, а затем будет найдена постоянная замена капитану Нордину. Командовать эсминцем USS Carney временно будет заместитель командира 14-й надводной эскадры ВМС США капитан Аарон Андерсон.

Известно, что капитан Майкл Нордин будет переведен на должность в командовании Военно-морскими силами Атлантики, а Дженкинс – в штаб командующего 14-й надводной эскадрой ВМС США. Никаких иных подробностей американская пресса пока не сообщает.

Известно, USS Mesa Verde базируется на военно-морской базе Норфолк и используется для обеспечения десантных и специальных операций Военно-морских сил США. Также он участвует в различных экспедиционных миссиях американского флота.

Эсминец USS Carney базируется на военно-морской базе Мейпорт с 2020 года. До этого он пять лет базировался в Испании, выполняя задачи в составе группы американских кораблей в Европе. В прошлом месяце на корабле имел место инцидент с задымлением, из-за чего шестерым морякам пришлось обращаться за медицинской помощью.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Journalist Seaman Apprentice Charles A. Ordoqui
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:18
    +1
    Ничёсе утрата доверия,перевод в штабы, а не пинком под зад. Их зад случаем папы адмиралы не прикрывают.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:34
      +1
      Оба офицера «потеряли уверенность в своих способностях к командованию»
      Всё ! Кранты ! Командовать не могут! Растеряши....
    2. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 09:34
      +1
      Если пинком под зад, то и вышестоящие начальники пострадают. Это же ВС мирного времени: кумовство и личные связи цветут махровым цветом. Как и в любой армии любой страны, какую не возьми. Тут просто келейно не удалось решить-видимо большая огласка была.
    3. SARANCHA1976
      SARANCHA1976 Сегодня, 09:39
      0
      Ну у нас же Медведева сняли и поставили смотреть за нац.безом , и ничё... Никаких жоп
    4. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 09:56
      +1
      Про "пинок под зад" вспомнил, как 70 лет назад в СССР: "товарищ Берия потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков". smile
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:23
    +2
    Бяда то какая... во флоте США случилась... надо на весь мир раструбить.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:28
    0
    попьют антидипрессанты + курс психотерапии и можно опять в строй - защищать демократию
  4. стар
    стар Сегодня, 09:57
    0
    В прошлом месяце на корабле имел место инцидент с задымлением, из-за чего шестерым морякам пришлось обращаться за медицинской помощью.

    Видать кэп трубку раскуривал, а новенькая матросня к табаку не привычная - вот и результат yes
  5. fiv
    fiv Сегодня, 10:07
    0
    Неуверенно относились к матросам-геям и продолжали называть их "он", а не "она".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    0
    «потеряли уверенность в своих способностях к командованию»
    А в чем это выразилось. Моряки перестали подчиняться и посылают подальше, нет уверенности, что сможет руководить в боевой или критической обстановке, а может что-то другое? Но при этом перевели на очевидно равнозначные должности в штабы. Наверное в штабе уверенность появится, т.к. не самому лично принимать решения.