Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

Донецкий фронт остается наиболее активным районом боевых действий с украинскими формированиями. По состоянию на утро 20 января, российские войска предпринимали наступательные действия в районе Парасковеевки. В Марьинке ВС РФ ведут бои на западной окраине города, продолжая теснить украинские формирования. В районе Водяного также отмечено продвижение российских войск, а Авдеевка продолжает обстреливаться артиллерией российской армии.Еще более тяжелая ситуация для украинских формирований сложилась в районе к югу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). Как пишет Telegram-канал WarGonzo, здесь бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют у Дылеевки, севернее штурмуют район у Белой Горы.Но главная цель наступления – Константиновка. Через этот стратегически важный населенный пункт осуществляется снабжение украинской группы войск в Артемовске. Также в Константиновке находится один из командных пунктов ВСУ в Донбассе, базируются резервы украинских формирований.Военкоры называют Константиновку «южными воротами» Краматорска. После взятия Клещеевки путь на Артемовск с южной стороны открывается, тем более, что и на востоке Артемовска уже ведутся бои ЧВК «Вагнер». Также «вагнеровцы» наступают в районе Красной Горы и Благодатного. ВС РФ продвигаются к Верхнекаменскому.Луганский фронт в последнее время тоже отличается большей наступательной активностью ВС РФ. Наши военные атаковали в районе Белогоровки, действовали со стороны Житловки на Терны. ВСУ безуспешно пытаются атаковать в районе Куземовки, но это направление может быть опасным, так как местность здесь открытая, оборонять такие участки всегда сложно.Наконец, на Запорожском фронте российские войска предприняли наступление на позиции противника в Степном. Здесь перед ВС РФ стоит цель выйти к рокаде, которая ведет к Орехову. Кроме того, ВС РФ продвигаются в сторону Орехова и с юго-восточного направления. Одновременно ракетные войска и артиллерия обстреливают позиции противника в районе Полтавки и Гуляйполя.