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Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

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Российские войска наступают в сторону Константиновки и ведут бои на западе Марьинки

Донецкий фронт остается наиболее активным районом боевых действий с украинскими формированиями. По состоянию на утро 20 января, российские войска предпринимали наступательные действия в районе Парасковеевки. В Марьинке ВС РФ ведут бои на западной окраине города, продолжая теснить украинские формирования. В районе Водяного также отмечено продвижение российских войск, а Авдеевка продолжает обстреливаться артиллерией российской армии.


Еще более тяжелая ситуация для украинских формирований сложилась в районе к югу от Артемовска (украинцы называют его Бахмутом). Как пишет Telegram-канал WarGonzo, здесь бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют у Дылеевки, севернее штурмуют район у Белой Горы.

Но главная цель наступления – Константиновка. Через этот стратегически важный населенный пункт осуществляется снабжение украинской группы войск в Артемовске. Также в Константиновке находится один из командных пунктов ВСУ в Донбассе, базируются резервы украинских формирований.


Военкоры называют Константиновку «южными воротами» Краматорска. После взятия Клещеевки путь на Артемовск с южной стороны открывается, тем более, что и на востоке Артемовска уже ведутся бои ЧВК «Вагнер». Также «вагнеровцы» наступают в районе Красной Горы и Благодатного. ВС РФ продвигаются к Верхнекаменскому.

Луганский фронт в последнее время тоже отличается большей наступательной активностью ВС РФ. Наши военные атаковали в районе Белогоровки, действовали со стороны Житловки на Терны. ВСУ безуспешно пытаются атаковать в районе Куземовки, но это направление может быть опасным, так как местность здесь открытая, оборонять такие участки всегда сложно.

Наконец, на Запорожском фронте российские войска предприняли наступление на позиции противника в Степном. Здесь перед ВС РФ стоит цель выйти к рокаде, которая ведет к Орехову. Кроме того, ВС РФ продвигаются в сторону Орехова и с юго-восточного направления. Одновременно ракетные войска и артиллерия обстреливают позиции противника в районе Полтавки и Гуляйполя.
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5 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:39
    +6
    если бои в Благодатном, то Северск практически без снабжения - оттуда всушникам надо бежать
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:48
      +5
      Пусть ото всюду бегут..., лучше сразу в плен, живы будут.
    2. МЮД
      МЮД Сегодня, 09:51
      +5
      если бои в Благодатном, то Северск практически без снабжения - оттуда всушникам надо бежать

      Ага, только сейчас на нижний старт станут...
      Вот когда каждый день вместо данного заголовка в новостях будет звучать взт(о) такой то населенный пункт и фронт будет сыпаться как песчаный замок тогда можно писать такие коментарии.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:11
        0
        Я тоже не поняла, откуда такие данные, смотрю на карту СВО (https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html?in=t) и что-то не вижу таких успехов.
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 10:35
          0
          Сударыня вы смотрите на веселую картинку отношения к картам армейским не имеющую .
          Про успехи вы правы пока не ясно .