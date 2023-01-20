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В Киеве опасаются, что построенные во Франции для Украины сторожевые катера FPB 98 MKI отправятся в Нигерию

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В Киеве опасаются, что построенные во Франции для Украины сторожевые катера FPB 98 MKI отправятся в Нигерию

Киев может лишиться уже построенных катеров FPB 98 MKI, строительством которых для пограничной службы Украины занимаются французы. Все дело в том, что судостроительная компания ОСЕА получила контракт на аналогичные катера от Нигерии и намерена выполнить его в первую очередь.


Украина подписала контракт с французской компанией ОСЕА в 2019 году, в рамках соглашения французы обещали Киеву построить 20 патрульных катеров FPB 98 MKI, из них пять на украинском судостроительном предприятии "Нибулон" в Николаеве. На все было отведено три года, т.е. в 2022 году Украина должна была получить первые французские катера. Однако до сегодняшнего дня ни одно судно из уже построенных Киеву не было передано, кроме того, в Киеве также не видели деньги, которые Париж выделил в качестве кредита для строительства этих самых катеров.

По имеющимся данным, компания ОСЕА построила три катера FPB 98 MKI в рамках украинского контракта, но в Киеве опасаются, что отправятся они не на Украину, а в Нигерию. Все дело в том, что эта африканская страна заключила с ОСЕА контракт на строительство девяти сторожевых катеров проекта FPB 98 только в конце 2022 года, а французы уже объявили о готовности передать нигерийцам готовые катера.

Подобная скорость исполнения контракта может означать, что нигерийцы получат уже построенные для Госпогранслужбы Украины катера. В феврале прошлого года они находились на верфи компании Ocea во Франции

- пишет украинская пресса.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы, наблюдения и контроля, а также для проведения поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.
Использованы фотографии:
https://www.ukrmilitary.com
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +6
    Не понял,что украинцы возмущаются.Деньги не их а Французские ,что хотят то и делают.Круто будет ,если Украина во Франции ,построит на французские деньги катера для Нигерии.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: tralflot1832
      Не понял,что украинцы возмущаются.Деньги не их а Французские ,что хотят то и делают.

      А вдруг Незалежной придется еще и по нигерийским контрактам платить... наследие Союза оно такое... ага laughing
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:48
    +3
    Подобная скорость исполнения контракта может означать, что нигерийцы получат уже построенные для Госпогранслужбы Украины катера.
    Так правильно,Нигерия дала деньги,Франция - катера, а Украина,взяла деньги, что бы на эти деньги ,которые ей дали построили катера, тем более,деньги еще и не получила..Тут как говорится: утром - деньги, вечером - стулья..
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:03
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Нигерия дала деньги,Франция - катера, а Украина,взяла деньги,

      Не, не, не, Украина не взяла деньги, а только расписалась, что получила их и пообещала платить проценты! yes
      Ну, это как с упавшим вертолётом. Когда эти еврокоптеры начали падать по Эуропе, то многие страны стали запрещать их полёты и французы решили подсуетить их украинцам. "Уболтали" (какой суммой не знаю) Авакова и впендюрили их за 550 млн.евро. Даже кредит дали в размере 85% стоимости, вероятно чтоб сразу все откаты максимально распилить.
      "Летите голуби, летите!" yes
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Нигерия дала деньги,Франция - катера, а Украина,взяла деньги, что бы на эти деньги ,которые ей дали построили катера, тем более,деньги еще и не получила..Тут как говорится: утром - деньги, вечером - стулья..

      А французы тоже "себе на уме с горошком" - ещё года два-три Мурзика за все дела потянут, а там вобще неизвестно, что с той Украиной будет.
      Может, и контракт к тому времени самоликвидируется в связи со смертью одной из сторон.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:51
    +5
    Походу, платежеспособность Нигерии у французов не вызывает сомнение в отличие от окраины.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:58
      +1
      Ну да, кто бы сомневался... Вот только где эти катера окраина хотела использовать и как доставить лодки.. через Ла-Манш?
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 10:19
        0
        Avec quelques "adaptations" cela pourrait passer par : le Rhin, le Main, le canal Main/Danube et finalement descendre le Danube vers Sulina ou Khylia ?

        С некоторыми "приспособлениями" это могло бы пройти через : Рейн, Майн, канал Майн/Дунай и в конечном итоге спуститься по Дунаю к Сулине или Хилии ?
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:27
        +1
        Цитата: Egeny
        Вот только где эти катера окраина хотела использовать и как доставить лодки.. через Ла-Манш?

        Дык заказали-то в 2019-м. Хотели по Азовскому морю на них рассекать. Не зря "мелководные".
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:25
      +1
      Цитата: Uprun
      Походу, платежеспособность Нигерии у французов не вызывает сомнение в отличие от окраины.

      Там нефть, которую Запад привычно ворует
      из десяти компаний, качающих в Нигерии нефть и газ, только одна нигерийская. Остальные — знакомые ребята: американские ExxonMobil и Chevron; британский Shell; французский TotalEnergies; итальянцы, канадцы, норвежцы и даже китайцы успели присосаться.
      Кстати, там и населения в полтора раза больше, чем у нас. Потому Запад дал им независимость (чтобы формально ни за что не отвечать), осыпал долларами верхушку и оставил 70% населения жить на доллар в день.

      Так что бюджет, может, и тощенький, но если местный царёк хочет себе прикупить "карманный флот", заплатив своими, кровными - то почему нет?
  4. Sith
    Sith Сегодня, 09:54
    0
    А зачем им такие катера в текущем моменте времени... 32 метра его нигде не спрячешь ... не сдуешь и не надуешь.
    Ланцет прилетит ... потопит или покалечит, а могут и ПКР пустить
    Вооружения на нём только 30мм пушка ... без ракет.
    Не для военного времени корабль
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:55
    +3
    Стесняюсь спросить...
    А где вам, голодранцам, уже на тех катерах катерить?..
    Примерно так думают французы.
    И они недалеки от истины.
    Деньги на ветер...
  6. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:55
    +1
    Киев может лишиться уже построенных катеров FPB 98 MKI, строительством которых для пограничной службы Украины занимаются французы.
    Полагаю, во Франции смотрят в будущее и подозревают, что морские катера Украине не понадобятся, поскольку моря у Украины не будет.
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 10:04
    +1
    патрульный катер из легкого алюминия

    А из тяжёлого не судьба?
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:51
      0
      А из тяжёлого не судьба?

      Если из тяжелого, то по мелководью катерить не получится, осадка поболее будет smile Для компенсации надо заместо балласта жидкий вакуум закачивать и цена улетит в заатмосферье laughing
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:16
    0
    Il s'agit plutôt de OCEA et non pas OSEA ? Non ?
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:18
    0
    В Киеве опасаются, что построенные во Франции для Украины сторожевые катера FPB 98 MKI отправятся в Нигерию
    fool Какая разница французам, папуасы и там и здесь. Может в Нигерии катера поживут подольше. request
  10. true_rover
    true_rover Сегодня, 10:38
    +1
    Французам не впервой менять контракты, построенные для нас десантники решили не отдавать, с трудом продали египтянам, а тут сам покупатель наклюнулся, вот и решили продать, за укропитеков ещё и платить надо
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    +2
    Как так французская компания считает более приоритетным заказ из Нигерии нежели украинский? С первых строчек значимости переместили ниже Нигерии. Непорядок в европейском доме, с которым Киеву необходимо разобраться по всей строгости бандеровских правил. Макрона вслед за главой фирмы в базу "Миротворца", ввести против них "жестокие" санкции и громогласно придать политической обструкции.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:54
      +1
      Чему удивляться - ЕМНИП не так уж давно один из сомалийских президентов очень обиделся, когда его страну сравнивали с У smile
  12. yuriy55
    yuriy55 Сегодня, 11:17
    0
    В Киеве опасаются, что построенные во Франции для Украины сторожевые катера FPB 98 MKI отправятся в Нигерию

    Во Франции предполагают, что государству, не имеющему морской границы, ни сторожевые катера, ни другие корабли могут не понадобиться.
    stop А кто сказал, что эти катера не станут целями для российских «Бастионов»? РК «Москва» ждёт «небратьев»...