В Киеве опасаются, что построенные во Франции для Украины сторожевые катера FPB 98 MKI отправятся в Нигерию

Подобная скорость исполнения контракта может означать, что нигерийцы получат уже построенные для Госпогранслужбы Украины катера. В феврале прошлого года они находились на верфи компании Ocea во Франции

Киев может лишиться уже построенных катеров FPB 98 MKI, строительством которых для пограничной службы Украины занимаются французы. Все дело в том, что судостроительная компания ОСЕА получила контракт на аналогичные катера от Нигерии и намерена выполнить его в первую очередь.Украина подписала контракт с французской компанией ОСЕА в 2019 году, в рамках соглашения французы обещали Киеву построить 20 патрульных катеров FPB 98 MKI, из них пять на украинском судостроительном предприятии "Нибулон" в Николаеве. На все было отведено три года, т.е. в 2022 году Украина должна была получить первые французские катера. Однако до сегодняшнего дня ни одно судно из уже построенных Киеву не было передано, кроме того, в Киеве также не видели деньги, которые Париж выделил в качестве кредита для строительства этих самых катеров.По имеющимся данным, компания ОСЕА построила три катера FPB 98 MKI в рамках украинского контракта, но в Киеве опасаются, что отправятся они не на Украину, а в Нигерию. Все дело в том, что эта африканская страна заключила с ОСЕА контракт на строительство девяти сторожевых катеров проекта FPB 98 только в конце 2022 года, а французы уже объявили о готовности передать нигерийцам готовые катера.- пишет украинская пресса.FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы, наблюдения и контроля, а также для проведения поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.