Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года

Российские вооруженные силы могут предпринять попытку вторжения на Украину с территории Белоруссии, где сейчас продолжается концентрация сил и средств. Об этом сообщает Институт изучения войны США.По мнению американских аналитиков, наступление со стороны Белоруссии может начаться уже в 2023 году, но ближе к его концу. В течение года ВС РФ будут создавать условия для нового наступления, в том числе концентрировать силы и средства вблизи белорусско-украинской границы.Как сообщала ранее украинская военная разведка, в сентябре 2023 года Россия и Белоруссия якобы запланировали проведение крупных военных учений «Запад-2023» и «Союзный щит-2023». Эти учения могут стать прикрытием для переброски войск к украинской границе.Американские эксперты связывают планы наступления и с проведением в России призывной кампании весной 2023 года. К осени ВС РФ уже смогут обучить определенное количество новобранцев для предстоящих боевых действий.Кроме того, будет осуществляться подготовка военной промышленности к работе в еще более интенсивном темпе, чем наблюдается в настоящее время. Ведь потребуется перебросить в Белоруссию большое количество военной техники, вооружений и боеприпасов.Ранее украинские военные отрицали вероятность наступления с территории Белоруссии. По утверждению высокопоставленных представителей киевского режима, сейчас отсутствуют доказательства подготовки ВС РФ к наступлению на северные и северо-западные области Украины с белорусской территории. Но на всякий случай ВСУ держат в этих районах достаточно крупные силы и оборудуют укрепления.