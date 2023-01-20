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Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года

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Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года

Российские вооруженные силы могут предпринять попытку вторжения на Украину с территории Белоруссии, где сейчас продолжается концентрация сил и средств. Об этом сообщает Институт изучения войны США.


По мнению американских аналитиков, наступление со стороны Белоруссии может начаться уже в 2023 году, но ближе к его концу. В течение года ВС РФ будут создавать условия для нового наступления, в том числе концентрировать силы и средства вблизи белорусско-украинской границы.

Как сообщала ранее украинская военная разведка, в сентябре 2023 года Россия и Белоруссия якобы запланировали проведение крупных военных учений «Запад-2023» и «Союзный щит-2023». Эти учения могут стать прикрытием для переброски войск к украинской границе.

Американские эксперты связывают планы наступления и с проведением в России призывной кампании весной 2023 года. К осени ВС РФ уже смогут обучить определенное количество новобранцев для предстоящих боевых действий.

Кроме того, будет осуществляться подготовка военной промышленности к работе в еще более интенсивном темпе, чем наблюдается в настоящее время. Ведь потребуется перебросить в Белоруссию большое количество военной техники, вооружений и боеприпасов.

Ранее украинские военные отрицали вероятность наступления с территории Белоруссии. По утверждению высокопоставленных представителей киевского режима, сейчас отсутствуют доказательства подготовки ВС РФ к наступлению на северные и северо-западные области Украины с белорусской территории. Но на всякий случай ВСУ держат в этих районах достаточно крупные силы и оборудуют укрепления.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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19 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:52
    +4
    Стесняюсь спросить...
    А до осени они чего там делать будут по мнению целого института?
    Крестиком салфетки вышивать или бегать голышом по ромашковым полям?..
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:58
      +4
      Думается воиска там держат по другой причине, на случай форс мажор и оттягивание всу на это направление. Когда враг сейчас там заминировал всё что можно, наступать там довольно странная затея.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:08
        +4
        А где враг не заминировал всё что можно? Где такое хорошее место для наступления?
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:42
          +1
          Со стороны Молдовы, там точно не ждут
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:15
        +1
        Думается такие заявления, это скорее подготовка общественного мнения. А вот для чего большой вопрос. Пока на территории 404 есть живой ресурс на войну это не остановится.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      А до осени они чего там делать будут по мнению целого института?
      Крестиком салфетки вышивать или бегать голышом по ромашковым полям?..

      Просто. к этому времени в США разработают план действий НАТО, чтобы заставить Россию это сделать.
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 09:52
    0
    Американские эксперты - "наступление со стороны Белоруссии может начаться уже в 2023 году, но ближе к его концу."
    Неужели затянем по времени до этого?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 10:06
      +1
      Увы ничего не поделаешь,но вероятность что война закончится хотя бы в следующем году не так высока. Людского ресурса Украине хватит ещё на несколько лет,а техники и припасов им подкинут сколько нужно.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:53
    +2
    Американские аналитики всё так красиво и логично расписали, а коварные русские, как обычно, возьмут и всё не так сделают.

    Но американские аналитики хитрее. У них на любую "подлость" русских есть "вариант В", "вариант С" и так далее - половина алфавита. Какая-нибудь буква да сработает. Может быть. lol
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:53
    +2
    Время покажет, что да как..... Туман войны.
  5. МЮД
    МЮД Сегодня, 09:55
    +2
    Прочитал заголовок, гадание на кофейной гуще, не стал даже читать статью.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:58
      0
      Цитата: МЮД
      Прочитал заголовок, гадание на кофейной гуще, не стал даже читать статью.

      Одна из тех контор, где кофе-машина не бытовой инвентарь, а средство производства.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:43
        +1
        Кто-то им платит?? Значит, кому-то нужно... Всё непросто
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:55
    +2
    Вся прелесть заключается в том , что даже все ,вместе взятые эксперты, военные институты и разведчики МИ 6 даже на 1% не могут предположить , где ВС РФ нанесут основные, вспомогательные и ложные удары , вот они и мечутся , как дерьмо в проруби от направления к направлению. bully
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 10:18
      +1
      Главный удар будет нанесен из Белорусии. Основная цель - отрезать украину от поставок боеприпасов, техники, гсм и наемников. Нанесен будет в этом году. Все зависит от того, как будет развиваться игра Фоша на Донбасе.
      С Уважением
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Вся прелесть заключается в том , что даже все ,вместе взятые эксперты, военные институты и разведчики МИ 6 даже на 1% не могут предположить , где ВС РФ нанесут основные, вспомогательные и ложные удары

      Само собой не знают. Этого даже наш Генштаб не знает, а этим-то откуда
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:59
    0
    Какие нужно создавать условия для начала наступления?
    1.Сначала просто принять решение.
    2. Создать план наступления
    3. Сосредоточить войска
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:15
    0
    Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года
    belay Русские долго запрягают, но американцы седлают аж до осени... request
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    По мнению американских аналитиков, наступление со стороны Белоруссии может начаться уже в 2023 году
    Намек на то, что ВСУ в Одесской, Николаевской областях пора подумать об эвакуации иначе будут отрезаны от Украины и уничтожены?